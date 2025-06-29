Наталья Водянова, Дева Кассель, Эннио Морриконе: как прошел версальский показ Jacquemus?

Сотрудничество с бывшим дизайн-директором Alaïa Александром Ру Jacquemus к лицу: фиксируем обилие скульптурных power curve силуэтов (от точеных пиджаков до скульптурных бодиконов и пышных многоярусных юбок!), а также возвращение к фирменному крестьянскому шику (old Jacquemus!). Забираем в вишлист клатчи в виде пучков зелени и ящиков с помидорами, меняем ремешки на вязанки чеснока и готовимся примерять юбки-фартуки в кисточках, накрахмаленные туники-скатерти и платья из сурового необработанного льна.

Важно! Хотя Джонатан Андерсон в Dior все еще настаивает на важности воротничков, фэшн-акценты смещаются с шеи в зону поясницы (бережем спину!): вслед за Dries Van Noten Симон Порт Жакмюс подчеркивает талию за счет костюмных драпировок, басок и косынок (тоже в кисточках!). Плюс помним про тренд на полупрозрачные ткани (в полоску и не только!), а по цветам учимся сочетать дофаминовый желтый с небесно-голубым.