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Показы и коллекции

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Наталья Водянова, Дева Кассель, Эннио Морриконе: как прошел версальский показ Jacquemus?

Grand finale недели моды в Париже! Для шоу «Le paysan» Симон Порт Жакмюс собрал в Оранжерее Версальского дворца front row из топовых селебрити (от Джиллиан Андерсон и Эммы Робертс до Тины Кунаки и Мэтью Макконахи!), на глазах которых пустился в лютую провансальскую кидкор-ностальгию (с псевдокрестьянскими образами, ящиками из-под помидоров и рыбацкими снастями) и даже пролил скупую фэшн-слезу под «Le vent, le cri» Эннио Морриконе!

Ну, она!

Ну, она!

Дева Кассель aka образцовая синьора эспрессьоне

Дева Кассель aka образцовая синьора эспрессьоне

Наша единственная витаминка D этим летом

Наша единственная витаминка D этим летом

Мы в первый день в офисе после отпуска на даче

Мы в первый день в офисе после отпуска на даче

*случайный чих* Бабушка через три секунды:

*случайный чих* Бабушка через три секунды:

Ида Хайнер, которую красила рок-звезда русского мейкапа Фариза Родригез!

Ида Хайнер, которую красила рок-звезда русского мейкапа Фариза Родригез!

Петров-Водкин кор

Петров-Водкин кор

Бабулина скатерть с антресоли

Бабулина скатерть с антресоли

Когда в 5 лет решили устроить показ из комнатной занавески

Когда в 5 лет решили устроить показ из комнатной занавески

Сотрудничество с бывшим дизайн-директором Alaïa Александром Ру Jacquemus к лицу: фиксируем обилие скульптурных power curve силуэтов (от точеных пиджаков до скульптурных бодиконов и пышных многоярусных юбок!), а также возвращение к фирменному крестьянскому шику (old Jacquemus!). Забираем в вишлист клатчи в виде пучков зелени и ящиков с помидорами, меняем ремешки на вязанки чеснока и готовимся примерять юбки-фартуки в кисточках, накрахмаленные туники-скатерти и платья из сурового необработанного льна. 

Важно! Хотя Джонатан Андерсон в Dior все еще настаивает на важности воротничков, фэшн-акценты смещаются с шеи в зону поясницы (бережем спину!): вслед за Dries Van Noten Симон Порт Жакмюс подчеркивает талию за счет костюмных драпировок, басок и косынок (тоже в кисточках!). Плюс помним про тренд на полупрозрачные ткани (в полоску и не только!), а по цветам учимся сочетать дофаминовый желтый с небесно-голубым.

*решили выращивать микрозелень на подоконнике* Кот через минуту:

*решили выращивать микрозелень на подоконнике* Кот через минуту:

Симон Порт Жакмюс вслед за Prada переодевает нас в асимметричные юбки-фартуки

Симон Порт Жакмюс вслед за Prada переодевает нас в асимметричные юбки-фартуки

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Демна, что скажешь?

Демна, что скажешь?

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Не устаем хвалить Jacquemus за восхитительный кэтволк: помимо эпического front row, модный дом собрал на подиуме флэш-рояль из Натальи Водяновой (ну наша!), синьоры эспрессьоны Девы Кассель, а также Моны Тугаард, Ангелины Кендалл, Алекс Консани и Адут Акеч (спасибо за кастинг легенде Пьерджорджо дель Моро!).

Финализируем! Вот главные стайлинг-трюки с шоу Jacquemus: 

  • это комбо: брюки + плиссированная миди-юбка
  • надеваем яркие кардиганы под полупрозрачные жакеты 
  • обвязываем поясницу накрахмаленной косынкой (наш конкурент кушака!)
  • миксуем туники с пышными подъюбниками
  • носим приталенные пиджаки с бриджами
  • пончо-кокон — достойная альтернатива пальто
  • балетки — хорошо, а пуанты-эспадрильи — лучше 
  • фартуки в кисточках и фартуки в кисточках и рыбацкие фески — мастхэв
Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

Jacquemus FW'25

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