Наталья Водянова, Дева Кассель, Эннио Морриконе: как прошел версальский показ Jacquemus?

Grand finale недели моды в Париже! Для шоу «Le paysan» Симон Порт Жакмюс собрал в Оранжерее Версальского дворца front row из топовых селебрити (от Джиллиан Андерсон и Эммы Робертс до Тины Кунаки и Мэтью Макконахи!), на глазах которых пустился в лютую провансальскую кидкор-ностальгию (с псевдокрестьянскими образами, ящиками из-под помидоров и рыбацкими снастями) и даже пролил скупую фэшн-слезу под «Le vent, le cri» Эннио Морриконе!
Ну, она!
Дева Кассель aka образцовая синьора эспрессьоне
Наша единственная витаминка D этим летом
Мы в первый день в офисе после отпуска на даче
*случайный чих* Бабушка через три секунды:
Ида Хайнер, которую красила рок-звезда русского мейкапа Фариза Родригез!
Петров-Водкин кор
Бабулина скатерть с антресоли
Когда в 5 лет решили устроить показ из комнатной занавески
Сотрудничество с бывшим дизайн-директором Alaïa Александром Ру Jacquemus к лицу: фиксируем обилие скульптурных power curve силуэтов (от точеных пиджаков до скульптурных бодиконов и пышных многоярусных юбок!), а также возвращение к фирменному крестьянскому шику (old Jacquemus!). Забираем в вишлист клатчи в виде пучков зелени и ящиков с помидорами, меняем ремешки на вязанки чеснока и готовимся примерять юбки-фартуки в кисточках, накрахмаленные туники-скатерти и платья из сурового необработанного льна.
Важно! Хотя Джонатан Андерсон в Dior все еще настаивает на важности воротничков, фэшн-акценты смещаются с шеи в зону поясницы (бережем спину!): вслед за Dries Van Noten Симон Порт Жакмюс подчеркивает талию за счет костюмных драпировок, басок и косынок (тоже в кисточках!). Плюс помним про тренд на полупрозрачные ткани (в полоску и не только!), а по цветам учимся сочетать дофаминовый желтый с небесно-голубым.
Не устаем хвалить Jacquemus за восхитительный кэтволк: помимо эпического front row, модный дом собрал на подиуме флэш-рояль из Натальи Водяновой (ну наша!), синьоры эспрессьоны Девы Кассель, а также Моны Тугаард, Ангелины Кендалл, Алекс Консани и Адут Акеч (спасибо за кастинг легенде Пьерджорджо дель Моро!).
Финализируем! Вот главные стайлинг-трюки с шоу Jacquemus:
- это комбо: брюки + плиссированная миди-юбка
- надеваем яркие кардиганы под полупрозрачные жакеты
- обвязываем поясницу накрахмаленной косынкой (наш конкурент кушака!)
- миксуем туники с пышными подъюбниками
- носим приталенные пиджаки с бриджами
- пончо-кокон — достойная альтернатива пальто
- балетки — хорошо, а пуанты-эспадрильи — лучше
- фартуки в кисточках и фартуки в кисточках и рыбацкие фески — мастхэв
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