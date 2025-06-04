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Театр

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«Утиная охота» Федорова, «Три сестры» Крестьянкина и гастроли мастерской Бутусова: на какие спектакли сходить в Петербурге в июне

А также «Зойкина квартира» с романтичным панком Ильей Делем, спектакль-сенсация «Квадрат» (Дмитрий Крестьянкин! Константин Плотников!), премьера Бориса Павловича «Вопль впередсмотрящего» и сразу три постановки «брусникинцев» в Новой Голландии — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях июня, которые точно стоит увидеть.

Валентин Блох

«Брат Андрей» (16+)

Где: «Драм.Площадка»

Когда: 6, 7 и 17 июня

Идеолог и художественный руководитель «Плохого театра» Дмитрий Крестьянкин переосмысляет чеховских «Трех сестер». В новаторской постановке главным героем становится их брат — Андрей Прозоров. В центре сюжета — его борьба за признание в семье, внутренние переживания, а также недомолвки и обиды в отношениях с Ольгой, Машей и Ириной.

Зал театра «Мастерская»
Изображение предоставлено Собака.ru театром "Мастерская"

Зал театра «Мастерская»

«Козлиная песнь» (16+)

Где: «Мастерская», малая сцена

Когда: 7 июня

Режиссер Арина Лыкова представит свою версию инсценировки дебютного романа Константина Вагинова. Важная ремарка для понимания замысла: «трагедия» с древнегреческого переводится именно как «козлиная песнь». Текст вобрал в себя лучшие традиции обэриутов, мотивы произведений Гоголя, Достоевского, Белого, а также античного и плутовского романов.

Валентин Блох

«Зойкина квартира» (18+)

Где: театр им. Комиссаржевской

Когда: 7, 8, 25, 26, 27 июня

«Брусникинец» Хуго Эрикссен ставит булгаковский текст о временах (НЭПе) и нравах. В роли мошенника и администратора-авантюриста Александра Аметистова романтический панк и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель.

Изображение предоставлено Собака.ru театром "на Литейном"

«Незаписанные сны» (12+)

Где: театр «На Литейном»

Когда: 11 июня

Ода и оммаж Анне Ахматовой основаны на пьесе Марии Графовой. Режиссер Елизавета Павлова обещает рассказать о внутренних демонах поэтессы и конфликте между творчеством и личной жизнью.

Антон Руздат

«Вопль впередсмотрящего» (18+)

Где: «Скороход»

Когда: 14 июня

Пионер инклюзивных спектаклей и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Борис Павлович анонсирует постановку по книге Анатолия Гаврилова так. «Когда судно твоей жизни несется на риф, а впередсмотрящий не закричал вовремя, остается только мрачно шутить. Может быть, еще петь песни».

Зал театра «Проект 27»
Изображение предоставлено Собака.ru театром "Проект 27"

Зал театра «Проект 27»

«А если завтра нет?» (12+)

Где: «Проект 27»

Когда: 16, 17 и 18 июня

Жанр спектакля неслучайно обозначен, как «загадочная встреча». Ею оказывается разговор между школьником Антоном и дворником Василием — одинокими и потерянными героями, которым давно не хватало дружеского плеча.

Кадр из фильма 1959 года "Белые ночи"
«Мосфильм»

Кадр из фильма 1959 года "Белые ночи"

«Белые ночи» (18+)

Где: театр им. Комиссаржевской

Когда: 17, 18 июня

Фрешмен театральной сцены Иван Шалаев предлагает свое видение сразу нескольких произведений Достоевского. Он рассказывает «о любви, как спасательном круге, который может удержать на плаву, а может — унести в открытое море».

Актер Константин Плотников
Валентин Блох

Актер Константин Плотников

«Квадрат» (16+)

Где: Новая Голландия, «Летний театр»

Когда: 20 июня

Автобиографический рейв-спектакль адепта документальности, режиссера Дмитрия Крестьянкина — трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте  наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и шут».

Режиссер Борис Павлович
Антон Руздат

Режиссер Борис Павлович

«Равновесие с небольшой погрешностью» (16+)

Где: Новая Голландия, «Летний театр»

Когда: 20 июня

Апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает терапевтический творческий вечер: спектакль об обэриутах + IDM-лайв от Illuminated Faces.

Даниил Хармс
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Даниил Хармс

«Хармсиада» (16+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 27 июня

Поэзия и проза Хармса, созданная почти век назад причудливой фантазией их автора, сегодня все чаще звучит пугающе точно. И чем абсурднее настоящие события, тем реалистичнее выглядит некогда написанное обэриутом. Режиссер Чакчи Фросноккерс отлично знает про эти свойства хармсовского текста и предлагает вместе с ним и его командой поверить в победную силу чепухи и нелепицы, а также словить воображаемых мышей, присоединившись к премьере.

Кадр из фильма 1961 года "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Киностудия имени М. Горького

Кадр из фильма 1961 года "Вечера на хуторе близ Диканьки" 

«Ночь перед рождеством» (12+)

Где: Новая Голландия, «Летний театр»

Когда: 27 июня

Мистический хип-хоррор в исполнении «брусникинцев» Даниила Газизуллина и Родиона Долгирева. Фантастическую гоголевскую повесть о любви и рождественском чуде покажут в современной электронно-музыкальной редакции.

Спектакль "Утиная охота"
Изображение предоставлено Собака.ru театром "БДТ"

Спектакль "Утиная охота"

«Утиная охота» (16+)

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Когда: 27, 28 июня

В Петербурге уже есть две «Утиные охоты»: в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Будет и третья. В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров — за маст-си-спектакль «Мадам Бовари» в МДМ.

«Утиная охота» — его дебют в БДТ. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых светлых сторон человеческой натуры, Зилов (в исполнении Григория Чабана!) и его окружение (в касте Карина Разумовская!) — идеальная фактура для авторского исследования.

Балет «Мастер и Маргарита»
Изображение предоставлено Собака.ru Мариинским театром

Балет «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» (16+)

Где: Мариинский-2

Когда: 27, 28, 29 июня

Большой театр представит свою интерпретацию классического булгаковского романа — балет на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Постановщиком выступил Эдвард Клюг, автор успешного спектакля «Радио и Джульетта» на музыку Radiohead.

Режиссер Руслан Кудашов
Елена Насибуллина

Режиссер Руслан Кудашов

«Тараканище» (0+)

Где: Большой театр кукол

Когда: 28 июня

Авангардист театра кукол и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов обращается к сказке Корнея Чуковского и исследует феномен страха. Вдохновением для спектакля послужил фильм Федерико Феллини «Клоуны».

Спектакль «В.Е.Р.А»
Изображение предоставлено Собака.ru "Мастерской Брусникина"

Спектакль «В.Е.Р.А»

«В.Е.Р.А» (12+)

Где: Новая Голландия, «Летний театр»

Когда: 28 июня

Противостояние мира искусства и большой политики — поэтический вербатим «брусникинцев» про эпоху оттепели. Спойлер: в названии зашифрованы фамилии Вознесенского, Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной!

Сцена театра им. Ленсовета
Изображение предоставлено Собака.ru театром им. Ленсовета

Сцена театра им. Ленсовета

«Два портрета» (16+)

Где: театр им. Ленсовета (малая сцена)

Когда: 29 июня

Режиссер Евгения Богинская (вы могли видеть ее «Морфий» и «Палату №6 на сцене театра им. Ленсовета) воплощает в жизнь диалоги Толстого и Крамского о творчестве, вере и смысле жизни.

Кадр из фильма 1958 года «Евгений Онегин»
«Ленфильм»

Кадр из фильма 1958 года «Евгений Онегин»

«Онегин: версия Ленский» (12+)

Где: Новая Голландия, «Летний театр»

Когда: 29 июня

Сторителлинг, рэп-баттлы, техно-ритмы и интерактив — новаторский, зумерский подход «брусникинцев» к сюжету «Евгения Онегина». Как развивался бы пушкинский роман в стихах, если бы Ленский не погиб на дуэли? Узнаем в процессе хип-хоп-монологов.

Спектакль "Чайка"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Комната света»

Спектакль "Чайка"

Гастроли мастерской Юрия Бутусова (16+)

Где: «Скороход», «Проект 27»

Когда: с 30 июня по 5 июля

Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург три спектакля: «Чайку» — серию чеховских эпизодов, связанных стендапом–исповедью–монологом постановщика; «Вишневый сад» — сюрреалистичное и галлюциногенное переосмысление классической пьесы; «Вий. Домыслы» — трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, смешанную с «Женитьбой» того же Гоголя.

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