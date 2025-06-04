«Утиная охота» Федорова, «Три сестры» Крестьянкина и гастроли мастерской Бутусова: на какие спектакли сходить в Петербурге в июне

А также «Зойкина квартира» с романтичным панком Ильей Делем, спектакль-сенсация «Квадрат» (Дмитрий Крестьянкин! Константин Плотников!), премьера Бориса Павловича «Вопль впередсмотрящего» и сразу три постановки «брусникинцев» в Новой Голландии — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях июня, которые точно стоит увидеть.
«Брат Андрей» (16+)
Где: «Драм.Площадка»
Когда: 6, 7 и 17 июня
Идеолог и художественный руководитель «Плохого театра» Дмитрий Крестьянкин переосмысляет чеховских «Трех сестер». В новаторской постановке главным героем становится их брат — Андрей Прозоров. В центре сюжета — его борьба за признание в семье, внутренние переживания, а также недомолвки и обиды в отношениях с Ольгой, Машей и Ириной.
Зал театра «Мастерская»
«Козлиная песнь» (16+)
Где: «Мастерская», малая сцена
Когда: 7 июня
Режиссер Арина Лыкова представит свою версию инсценировки дебютного романа Константина Вагинова. Важная ремарка для понимания замысла: «трагедия» с древнегреческого переводится именно как «козлиная песнь». Текст вобрал в себя лучшие традиции обэриутов, мотивы произведений Гоголя, Достоевского, Белого, а также античного и плутовского романов.
«Зойкина квартира» (18+)
Где: театр им. Комиссаржевской
Когда: 7, 8, 25, 26, 27 июня
«Брусникинец» Хуго Эрикссен ставит булгаковский текст о временах (НЭПе) и нравах. В роли мошенника и администратора-авантюриста Александра Аметистова романтический панк и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель.
«Незаписанные сны» (12+)
Где: театр «На Литейном»
Когда: 11 июня
Ода и оммаж Анне Ахматовой основаны на пьесе Марии Графовой. Режиссер Елизавета Павлова обещает рассказать о внутренних демонах поэтессы и конфликте между творчеством и личной жизнью.
«Вопль впередсмотрящего» (18+)
Где: «Скороход»
Когда: 14 июня
Пионер инклюзивных спектаклей и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Борис Павлович анонсирует постановку по книге Анатолия Гаврилова так. «Когда судно твоей жизни несется на риф, а впередсмотрящий не закричал вовремя, остается только мрачно шутить. Может быть, еще петь песни».
Зал театра «Проект 27»
«А если завтра нет?» (12+)
Где: «Проект 27»
Когда: 16, 17 и 18 июня
Жанр спектакля неслучайно обозначен, как «загадочная встреча». Ею оказывается разговор между школьником Антоном и дворником Василием — одинокими и потерянными героями, которым давно не хватало дружеского плеча.
Кадр из фильма 1959 года "Белые ночи"
«Белые ночи» (18+)
Где: театр им. Комиссаржевской
Когда: 17, 18 июня
Фрешмен театральной сцены Иван Шалаев предлагает свое видение сразу нескольких произведений Достоевского. Он рассказывает «о любви, как спасательном круге, который может удержать на плаву, а может — унести в открытое море».
Актер Константин Плотников
«Квадрат» (16+)
Где: Новая Голландия, «Летний театр»
Когда: 20 июня
Автобиографический рейв-спектакль адепта документальности, режиссера Дмитрия Крестьянкина — трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и шут».
Режиссер Борис Павлович
«Равновесие с небольшой погрешностью» (16+)
Где: Новая Голландия, «Летний театр»
Когда: 20 июня
Апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает терапевтический творческий вечер: спектакль об обэриутах + IDM-лайв от Illuminated Faces.
Даниил Хармс
«Хармсиада» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 27 июня
Поэзия и проза Хармса, созданная почти век назад причудливой фантазией их автора, сегодня все чаще звучит пугающе точно. И чем абсурднее настоящие события, тем реалистичнее выглядит некогда написанное обэриутом. Режиссер Чакчи Фросноккерс отлично знает про эти свойства хармсовского текста и предлагает вместе с ним и его командой поверить в победную силу чепухи и нелепицы, а также словить воображаемых мышей, присоединившись к премьере.
Кадр из фильма 1961 года "Вечера на хуторе близ Диканьки"
«Ночь перед рождеством» (12+)
Где: Новая Голландия, «Летний театр»
Когда: 27 июня
Мистический хип-хоррор в исполнении «брусникинцев» Даниила Газизуллина и Родиона Долгирева. Фантастическую гоголевскую повесть о любви и рождественском чуде покажут в современной электронно-музыкальной редакции.
Спектакль "Утиная охота"
«Утиная охота» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: 27, 28 июня
В Петербурге уже есть две «Утиные охоты»: в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Будет и третья. В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров — за маст-си-спектакль «Мадам Бовари» в МДМ.
«Утиная охота» — его дебют в БДТ. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых светлых сторон человеческой натуры, Зилов (в исполнении Григория Чабана!) и его окружение (в касте Карина Разумовская!) — идеальная фактура для авторского исследования.
Балет «Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» (16+)
Где: Мариинский-2
Когда: 27, 28, 29 июня
Большой театр представит свою интерпретацию классического булгаковского романа — балет на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Постановщиком выступил Эдвард Клюг, автор успешного спектакля «Радио и Джульетта» на музыку Radiohead.
Режиссер Руслан Кудашов
«Тараканище» (0+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 28 июня
Авангардист театра кукол и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов обращается к сказке Корнея Чуковского и исследует феномен страха. Вдохновением для спектакля послужил фильм Федерико Феллини «Клоуны».
Спектакль «В.Е.Р.А»
«В.Е.Р.А» (12+)
Где: Новая Голландия, «Летний театр»
Когда: 28 июня
Противостояние мира искусства и большой политики — поэтический вербатим «брусникинцев» про эпоху оттепели. Спойлер: в названии зашифрованы фамилии Вознесенского, Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной!
Сцена театра им. Ленсовета
«Два портрета» (16+)
Где: театр им. Ленсовета (малая сцена)
Когда: 29 июня
Режиссер Евгения Богинская (вы могли видеть ее «Морфий» и «Палату №6 на сцене театра им. Ленсовета) воплощает в жизнь диалоги Толстого и Крамского о творчестве, вере и смысле жизни.
Кадр из фильма 1958 года «Евгений Онегин»
«Онегин: версия Ленский» (12+)
Где: Новая Голландия, «Летний театр»
Когда: 29 июня
Сторителлинг, рэп-баттлы, техно-ритмы и интерактив — новаторский, зумерский подход «брусникинцев» к сюжету «Евгения Онегина». Как развивался бы пушкинский роман в стихах, если бы Ленский не погиб на дуэли? Узнаем в процессе хип-хоп-монологов.
Спектакль "Чайка"
Гастроли мастерской Юрия Бутусова (16+)
Где: «Скороход», «Проект 27»
Когда: с 30 июня по 5 июля
Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург три спектакля: «Чайку» — серию чеховских эпизодов, связанных стендапом–исповедью–монологом постановщика; «Вишневый сад» — сюрреалистичное и галлюциногенное переосмысление классической пьесы; «Вий. Домыслы» — трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, смешанную с «Женитьбой» того же Гоголя.
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