«Утиная охота» Федорова, «Три сестры» Крестьянкина и гастроли мастерской Бутусова: на какие спектакли сходить в Петербурге в июне

«Утиная охота» (16+)

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Когда: 27, 28 июня

В Петербурге уже есть две «Утиные охоты»: в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Будет и третья. В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров — за маст-си-спектакль «Мадам Бовари» в МДМ.

«Утиная охота» — его дебют в БДТ. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых светлых сторон человеческой натуры, Зилов (в исполнении Григория Чабана!) и его окружение (в касте Карина Разумовская!) — идеальная фактура для авторского исследования.