В БДТ покажут инклюзивный спектакль-лабораторию «Ау» Яны Туминой. В главных ролях — люди с РАС

Молодые люди с расстройством аутистического спектра участвуют в постановке наравне с профессиональными актерами. «Подкупает непосредственность ребят. Они абсолютно открыты к новым поворотам, к изменениям сюжета, к экспериментам. И всегда здорово импровизируют, особенно с текстом: монолог на любую тему получается у них очень откровенным, чувственным. Глядя на них, ты стараешься соответствовать их уровню», — говорит о работе над спектаклем «Ау» артистка БДТ Алена Кучкова.
Большой драматический театр — первый в России театр федерального уровня, начавший системную работу по поддержке людей с особенностями развития. В частности, еще в 2015 году в репертуар театра вошла инклюзивная постановка по поэме персидского автора XII века Фарида ад-Дина Аттара «Язык птиц». Птицы — как герои и символы — оказываются и в центре спектакля «Ау». Историю старого птицелова особенные артисты рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества и единения, равнодушия и любви.
«Язык, который мы предложили ребятам — это язык визуального театра, предметного, в меньшей мере театра кукол. Сначала я рассчитывала, что кукольного театра будет больше, но у этих ребят есть настоящие, обоснованные драматические амбиции и к кукле они относятся с меньшим интересом, чем мне думалось. Самым важным было найти и вырастить тот театр, который находится в самих детях, открывать и брать те темы, которые есть в них самих», — отмечает режиссер спектакля Яна Тумина.
Показ спектакля — новый этап творческой инклюзивной лаборатории, которая продолжается в БДТ на протяжении года. Все начиналось с тренинг-лаборатории, где авторы вместе с участниками «нащупывали, какой театр сочиняют». «Наши репетиции сначала длились не больше сорока минут — больше наши особые актеры не держали внимание. Скоро стало понятно, что работа может развиваться только этапами — это не ситуация профессиональной труппы, когда мы собрались, сочинили, отредактировали и выпустили. […] Я говорю об «этапе» работы, а слово «спектакль» мне хочется отодвинуть, и это не кокетство, не желание защитить проект, сказать «вот мы не актеры, будьте к нам снисходительны». Этап — это единственно верная форма подачи ситуации. Конечно, нам очень нужна встреча со зрителем, который готов увидеть часть наших поисков», — добавляет Тумина.
Премьера инклюзивного спектакля-лаборатории «Ау» состоится 21 октября на Малой сцене БДТ.
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