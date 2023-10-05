В БДТ покажут инклюзивный спектакль-лабораторию «Ау» Яны Туминой. В главных ролях — люди с РАС

Большой драматический театр — первый в России театр федерального уровня, начавший системную работу по поддержке людей с особенностями развития. В частности, еще в 2015 году в репертуар театра вошла инклюзивная постановка по поэме персидского автора XII века Фарида ад-Дина Аттара «Язык птиц». Птицы — как герои и символы — оказываются и в центре спектакля «Ау». Историю старого птицелова особенные артисты рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества и единения, равнодушия и любви.

«Язык, который мы предложили ребятам — это язык визуального театра, предметного, в меньшей мере театра кукол. Сначала я рассчитывала, что кукольного театра будет больше, но у этих ребят есть настоящие, обоснованные драматические амбиции и к кукле они относятся с меньшим интересом, чем мне думалось. Самым важным было найти и вырастить тот театр, который находится в самих детях, открывать и брать те темы, которые есть в них самих», — отмечает режиссер спектакля Яна Тумина.