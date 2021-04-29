Алиса Фрейндлих впервые вернется на сцену БДТ после перенесенного коронавируса

Спектакль «Волнение» по пьесе Вырыпаева покажут 25 мая, он будет сыгран на второй сцене БДТ — на сцене Каменноостровского театра. Это первый спектакль Алисы Бруновны после перенесенного коронавируса. Как пишет «Фонтанка», до этого, в марте 2021 года, актриса уже приезжала в БДТ специально для записи видео для благотворительного проекта «Я мечтаю о жизни» ко Всемирному дню информирования об аутизме, а также чтобы посмотреть спектакль «Джульетта».

Пьеса «Волнение» была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для Алисы Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра. В декабре 2020 года вышел документальный фильм «Алиса. Волнение» о подготовке Фрейндлих к премьере. Уникальные видеохроники позволят зрителю не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за легендарной актрисой к ней домой, увидеть ее в кругу семьи и друзей и лучше узнать обычно скрытую от публики часть жизни Алисы Бруновны.

В конце декабря 2020 года у Алисы Фрейндлих диагностировали коронавирус. Актриса находилась в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова в Петербурге. Народную артистку СССР выписали из больницы в феврале 2021-го. Уже тогда в БДТ «очень ждали возвращения Алисы Бруновны на сцену»: «Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы».