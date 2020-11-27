Документальный фильм Ивана Вырыпаева об Алисе Фрейндлих бесплатно покажут на Okko

В декабре выходит документальный фильм «Алиса. Волнение», снятый режиссером Денисом Клеблевым в период репетиций спектакля «Волнение» с Алисой Фрейндлих в главной роли. Лента расскажет о подготовке актрисы к премьере спектакля, написанного и поставленного Иваном Вырыпаевым в год 35-летия службы Фрейндлих в БДТ и 100-летия театра.
Пьеса была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для Алисы Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра. Уникальные видеохроники позволят зрителю не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за легендарной актрисой к ней домой, увидеть ее в кругу семьи и друзей и лучше узнать обычно скрытую от публики часть жизни Алисы Бруновны.
«Этот спектакль, эта пьеса и сама премьера в БДТ состоят из трех важных элементов. Первый и один из важнейших элементов — это Алиса Бруновна Фрейндлих, я сделал эту пьесу для нее с огромным уважением и благодарностью за ее творческий путь. Второй элемент — мне кажется, что мне удалось сделать пьесу, о том, что такое миф, настоящее значение мифа, как он устроен, откуда появляется Автор. Эта пьеса об Авторе и о том как воспринимать искусство, об искусстве тоже. Третья составляющая — это артисты, которые принимают участие в этом спектакле, замечательные артисты театра БДТ, и постановочная команда, музыка Антона Батагова, все вместе», — рассказывал Вырыпаев о постановке.
Документальный фильм «Алиса. Волнение» можно будет увидеть с 8 декабря в онлайн-кинотеатре Okko.
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