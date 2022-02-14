Фигуристка Валиева дала первый комментарий после обвинений в применении допинга

«Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сказала Валиева.

Также девушка призналась, что получает поддержку от тренеров и участников сборной России по фигурному катанию. «Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — сказала она.

Помимо этого, Валиева сказала пару слов о слушаниях в CAS (Спортивный арбитражный суд).

«Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сообщила фигуристка.