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Фигуристка Валиева дала первый комментарий после обвинений в применении допинга

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Фигуристка Камила Валиева дала первый комментарий после обвинений в применении допинга. Она рассказала в эфире «Первого канала», что эмоционально устала от скандала, но при этом очень счастлива находиться на Олимпийских играх.

«Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сказала Валиева.

Также девушка призналась, что получает поддержку от тренеров и участников сборной России по фигурному катанию. «Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — сказала она.

Помимо этого, Валиева сказала пару слов о слушаниях в CAS (Спортивный арбитражный суд).

«Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сообщила фигуристка.

Фигуристку Камилу Валиеву допустили до одиночных соревнований, а МОК отменил награждение. Как? Что происходит? Допинг был или нет?

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