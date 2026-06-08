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Пианист Александр Кашпурин сыграет Рахманинова и Листа в концертном зале на Английской набережной

В январе петербургский музыкант победил в Международном конкурсе имени Ференца Листа в Утрехте.

Александр Кашпурин
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Александра Кашпурина

Александр Кашпурин

21 июня в концертном зале на Английской набережной с сольной фортепианной программой «Возвышенное и земное» выступит Александр Кашпурин. Обладатель первой премии и приза зрительских симпатий Международного конкурса пианистов в Утрехте исполнит девять этюдов-картин Сергея Рахманинова, а также сочинение 39 и Сонату си минор Ференца Листа.

Александр Кашпурин окончил Консерваторию имени Римского-Корсакова. В 2021 году по приглашению канадского пианиста Луи Лорти он стал резидентом Музыкальной капеллы королевы Елизаветы (Ватерлоо, Бельгия), а в 2022 году основал камерный оркестр «Infinitum».

Петербуржца объявили победителем конкурса Ференца Листа в январе 2026-го. Отбор участников занял почти два года. Кашпурина пригласили в финал конкурса в декабре 2025-го, когда один из участников неожиданно выбыл из соревнования. Последний этап прошел в формате фестиваля, на котором каждый из восьми финалистов сыграл по шесть концертов.

Программа «Возвышенное и земное», которую Александр исполнит в июне, объединит два полюса романтического искусства: порыв к трансцендентному и одухотворенность человеческого переживания. В этюдах-картинах Рахманинова оживает холодный морской простор, крик чаек над свинцовой водой, смятение перед надвигающейся силой, суровость траурного шествия, колокольный перезвон, ликование пестрого народного праздника. В сонате Листа, напротив, разворачивается драма человеческого духа — страдающего, ищущего, устремленного к запредельному.

Место выступления — зал Музыкального театра Федора Шаляпина на Английской набережной — открыли 20 января после многолетней реставрации. В пространстве бывшей Англиканской церкви сохранились единственные в России образцы английских витражей конца XIX века, а также действующий орган фирмы Brindley and Foster, который изготовили в 1877 году. Посетить историческое пространство можно с концертами и экскурсиями.

Александр Кашпурин выйдет на сцену 21 июня в 19:00 на Английской набережной, 56. Билеты в продаже на сайте Музыкального театра.

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