«По следам англиканства в Петербурге»: Музей истории религии и Музыкальный театр имени Шаляпина запускают совместные экскурсии

Музей истории религии и Музыкальный театр имени Федора Шаляпина запускают экскурсии «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму». Маршрут начинается в музее, ведет слушателей через исторический английский квартал и кончается в концертном зале на Английской набережной, который открылся в январе 2026 года в здании бывшей Англиканской церкви.
На экскурсиях расскажут об истории и основах вероучения Церкви Англии, покажут богослужебные предметы из Англиканской церкви Петербурга. Прогулочная часть посвящена появлению первых британцев в городе и общественной жизни англичан в XVIII — XIX веках: от Английского клуба до масонских лож. В здании бывшей Англиканской церкви, которое в 1814–1815 годах построил Джакомо Кваренги, особое внимание уделят росписям: концертный зал сохранил единственные в России образцы английского витражного искусства конца XIX столетия.
Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление Музыкального театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла англиканская община. Храм действовал до 1919 года: в годы СССР здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.
В двусветном пространстве бывшей церкви уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: с изображением апостолов и трех святых, почитаемых в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Сейчас это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века. Доминанта зала — орган фирмы Brindley and Foster, изготовленный в 1877 году.
20 января 2026 года зал открыли после реставрации. На театрализованном концерте выступили музыканты оркестра «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, органист Даниэль Зарецкий и актер театра и кино Владимир Кошевой. 1 марта состоялась инаугурация органа: в зале провели десятичасовой концерт-марафон «Орган на все времена» с музыкой Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка и Элгара.
В начале апреля Музыкальный театр имени Федора Шаляпина запустил экскурсионную программу «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». На встречах рассказывают, как со времен Петра I заселяли и застраивали Английскую набережную, какую роль в развитии страны играла английская община, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней. Кульминация встречи — живой звук органа.
Первые экскурсии «По следам англиканства в Петербурге» состоятся 12 мая в 16:00 и 23 мая в 13:00. Билеты в продаже на сайте Музыкального театра.
