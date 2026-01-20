Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает вторую сцену

На театрализованном концерте к открытию 20 января выступят оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, хор и солисты труппы, органист Даниэль Зарецкий, актер театра и кино Владимир Кошевой.
Зал с английским органом XIX века и редкими витражами находится на Английской набережной. В честь открытия новой сцены Музыкального театра проведут световое шоу на фасаде особняка. В концерте прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов, а кульминацией вечера станет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра.
Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла английская община. Храм действовал до 1919 года: в советское время здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.
В двусветном пространстве бывшей церкви уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: с изображением апостолов и тремя святыми, почитаемыми в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Сегодня это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века. Также в зале расположен церковный орган, изготовленный в 1877 фирмой Brindley & Foster в городе Шеффилде.
В Рождество на новой сцене Музыкального театра уже прошли первые выступления. 27 января состоится концерт «Разорванное кольцо», приуроченный к годовщине прорыва блокады Ленинграда. В зале на Английской набережной прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, Вениамина Баснера, Василия Соловьева-Седого. Хор Музыкального театра имени Шаляпина под руководством Льва Дунаева исполнит песни фронтовиков и детей войны, а также более поздних авторов.
