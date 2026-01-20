Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает вторую сцену

Здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа передали в управление театра в 2016 году. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла английская община. Храм действовал до 1919 года: в советское время здесь разместились экскурсионное бюро и фольклорный факультет Консерватории.

В двусветном пространстве бывшей церкви уцелели росписи, фрески, дубовые двери, пилястры из искусственного мрамора и витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne: с изображением апостолов и тремя святыми, почитаемыми в Британии (Иоанн Креститель, Святая Елизавета и Георгий Победоносец). Сегодня это единственный в России образец английского витражного искусства конца XIX века. Также в зале расположен церковный орган, изготовленный в 1877 фирмой Brindley & Foster в городе Шеффилде.