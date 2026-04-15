Олег Нестеров, Настасья Хрущева, Mader Nort и Attaque de panique выступят с концертом-посвящением ОБЭРИУ на Новой сцене Александринского театра

Музыкальный вечер приурочили к междисциплинарному фестивалю на день рождения Новой сцены.
С 14 по 17 мая пройдет междисциплинарный фестиваль «Новая XIII» к 13-летию Новой сцены Александринского театра. Ключевое событие программы — концерт-посвящение обэриутам, который Новая сцена проведет совместно с Музеем ОБЭРИУ 15 мая, в годовщину открытия театральной площадки. «Новая XIII» охватит театр, танец, музыку и медиаискусство.
В программу концерта-посвящения 15 мая войдут музыкальные произведения, вдохновленные творчеством поэтов круга ОБЭРИУ. Прозвучат и композиции, созданные специально для этого вечера друзьями и резидентами Новой сцены. Среди исполнителей: хор Attaque de panique, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, актриса Анна Пожидаева и эмбиент-композитор Илья СимфоКэт, композитор Настасья Хрущева, объединение Mader Nort, декаданс-дуэт «Бомба-Октябрь», группы «Сестра Петра» и «Полюса», а также певица Женя Любич.
Откроет фестиваль 14 мая site-specific концерт электронной музыки «Шумная комната. Хэппенинг в гараже». Зрителей пригласят в подсобное пространство театра, которое ранее не использовали для подобных событий.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
14 мая в 20:00 — Гараж, Новая сцена. Шумная комната. Хэппенинг в гараже
- Петр Термен сыграет программу «Магнетизмы» на терменвоксе и на инструменте Flux от Soma;
- Сергей Костырко совместит звучание модульного синтезатора и полевые записи;
- Кристине Казарян, Соня Скобелева, Андрей Поповский, Владимир Лучанский, Константин Самоловов исполнят три страницы графических нотаций из «Трактата»/ «Treatise» Корнелиуса Кардью (написан c 1963 по 1967 годы);
- эмбиент-музыкант Илья СимфоКэт вместе с режиссером Ярославом Морозовым, актерами Сергеем Ленковым, Дарьей Мокроусовой и Ксенией Ольховской представят «Гибрид» — трехчастную зарисовку по мотивам «Записок у изголовья» средневековой японской писательницы Сэй-Сенагон.
15 мая в 20:00 — Новая сцена. На нечетной стороне. Посвящение ОБЭРИУ
В программу войдут 13 произведений, вдохновленных творчеством обэриутов. На сцену выйдут Attaque de panique, Олег Нестеров, Анна Пожидаева и Илья СимфоКэт, Настасья Хрущева, Mader Nort, дуэт «Бомба-Октябрь», «Сестра Петра», «Полюса» и Женя Любич.
16 мая в 20:00 — Новая сцена. Тринадцать гармоний
Вечер современного танца от компании «Омут». Название «Тринадцать гармоний» отсылает к одноименному сочинению пионера алеаторики Джона Кейджа. Хореограф Надежда Коханова и танцовщики «Омута» исследуют возможности пластической работы с наследием композитора. Произведение Кейджа исполнят Даниил Коган (скрипка) и Ярослав Тимофеев (фортепиано).
16 и 17 мая в 17:00 и 19:30 — Черный зал. Три сестры. Грибная версия
Биомеханический эксперимент по мотивам пьесы Антона Чехова создали в лаборатории «Театр: алгоритмы будущего». Следуя поэтике абсурда, где персонажи не слышат друг друга, логические связи рушатся, а хрупкость граничит с беспомощностью, режиссеры предлагают растениям и кинетическим структурам воплотить мир дома Прозоровых. Датчики движения соков, электропроводимость почвы и стволов, DIY-робототехника, макро- и цифровые проекции создают перформативный язык, где «растительное мышление» (по Майклу Мардеру) выходит на первый план.
