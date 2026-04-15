Олег Нестеров, Настасья Хрущева, Mader Nort и Attaque de panique выступят с концертом-посвящением ОБЭРИУ на Новой сцене Александринского театра

С 14 по 17 мая пройдет междисциплинарный фестиваль «Новая XIII» к 13-летию Новой сцены Александринского театра. Ключевое событие программы — концерт-посвящение обэриутам, который Новая сцена проведет совместно с Музеем ОБЭРИУ 15 мая, в годовщину открытия театральной площадки. «Новая XIII» охватит театр, танец, музыку и медиаискусство.

В программу концерта-посвящения 15 мая войдут музыкальные произведения, вдохновленные творчеством поэтов круга ОБЭРИУ. Прозвучат и композиции, созданные специально для этого вечера друзьями и резидентами Новой сцены. Среди исполнителей: хор Attaque de panique, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, актриса Анна Пожидаева и эмбиент-композитор Илья СимфоКэт, композитор Настасья Хрущева, объединение Mader Nort, декаданс-дуэт «Бомба-Октябрь», группы «Сестра Петра» и «Полюса», а также певица Женя Любич.

Откроет фестиваль 14 мая site-specific концерт электронной музыки «Шумная комната. Хэппенинг в гараже». Зрителей пригласят в подсобное пространство театра, которое ранее не использовали для подобных событий.