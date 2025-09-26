«Бомба-Октябрь» — «Не Виктор Цой»: послушайте новый сингл декаданс-проекта Васи Михайлова

Следующий и четвертый в дискографии проекта «Бомба-Октябрь» альбом «Л’» выйдет 24 октября и станет самым личным и откровенным релизом Васи Михайлова. Это альбом-катарсис и альбом-исповедь, целостное исследование личностного кризиса, творческого бессилия, экзистенциальной тоски и попытки найти опору в мире, который рухнул после ухода любви.

Лирический герой переживает тяжелейший разрыв, который становится катализатором полного распада его идентичности. Он больше не видит себя живым, сравнивая себя с мертвыми кумирами — Яном Кертисом и Виктором Цоем, которые, парадоксальным образом, «живее» него. Нем не менее, «Л’» — это история о том, что после конца света жизнь не заканчивается, а начинает собираться из новых, подчас болезненных смыслов.

Спойлер! Редакция ждет песню «Дионис», записанную совместно с Лехой Никоновым — легендарным фронтменом «Последних Танков в Париже», поэтом и культовой фигурой петербургской пост-панк сцены.