«Бомба-Октябрь» — «Не Виктор Цой»: послушайте новый сингл декаданс-проекта Васи Михайлова

Это ироничное, но пронзительное высказывание о культе мертвых героев и первая весточка грядущего альбома-катарсиса «Л'», который выйдет в октябре.
Вася Михайлов
Актер, музыкант, лидер и идеолог проекта «Бомба-Октябрь» — о треке «Не Виктор Цой». Специально для Собака.ru:
Песня, открывающая альбом. Точка сбора, в которой герой находит себя с потерянной идентичностью, в творческом и личностном кризисе. Давно погибшие идолы кажутся более живыми, чем здравствующий герой. Уйдя, они остались живыми в музыке, в памяти, в мифе. Но герой находит в себе силы признать ошибки прошлого, «принять и простить» и увековечить в песне былую любовь. Оставить ее как документ для пропускного пункта в инобытие.
Следующий и четвертый в дискографии проекта «Бомба-Октябрь» альбом «Л’» выйдет 24 октября и станет самым личным и откровенным релизом Васи Михайлова. Это альбом-катарсис и альбом-исповедь, целостное исследование личностного кризиса, творческого бессилия, экзистенциальной тоски и попытки найти опору в мире, который рухнул после ухода любви.
Лирический герой переживает тяжелейший разрыв, который становится катализатором полного распада его идентичности. Он больше не видит себя живым, сравнивая себя с мертвыми кумирами — Яном Кертисом и Виктором Цоем, которые, парадоксальным образом, «живее» него. Нем не менее, «Л’» — это история о том, что после конца света жизнь не заканчивается, а начинает собираться из новых, подчас болезненных смыслов.
Спойлер! Редакция ждет песню «Дионис», записанную совместно с Лехой Никоновым — легендарным фронтменом «Последних Танков в Париже», поэтом и культовой фигурой петербургской пост-панк сцены.
Вася Михайлов
Актер, музыкант, лидер и идеолог проекта «Бомба-Октябрь» — о том, каким будет альбом «Л’». Специально для Собака.ru:
Сокращенная «Л» или мягкая «Л», которая может расшифровываться как заблагорассудится дешифратору: люди, любовь, люцифер и т.д. Альбом «Л’» — интимный лабиринт, который ведет по своим закуточкам от общего к частному. Попытка перевести фокус с внешнего на внутреннее. Мир, как заведено, исполняет агонию, и, кажется, это самое время тихо спросить у себя: «А могу ли я еще любить?».
18+
Комментарии (0)