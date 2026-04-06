Toxi$, «Тату», АК-47, «Сироткин»: VK Fest-2026 объявил первую волну артистов

VK Fest объявил первую волну артистов, которые выступят в начале июля в Парке 300-летия. Помимо музыкантов из списка, на традиционных фестивалях в Петербурге и в Москве появится секретный гость.

4 июля на сцену выйдет рэпер Toxi$ (с соседями по фиту Nobody: Aarne и Big Baby Tape!), инди-группа «Сироткин», дарк-поп-коллектив UGLI, певцы Markul и мартин, синти-поп-группа Tesla Boy. Также петербуржцы услышат Лолиту, исполнительницу кавера на «Мильпопс» Rozalia, Вадима Самойлова из «Агаты Кристи», Татьяну Куртукову, пазнякс, ГУДТАЙМС, навздохе, UBEL, Крыли и Сестренку.

В лайн-апе 5 июля — Boulevard Depo, группы АК-47 и «Триагрутрика», Ольга Бузова и воссоединившиеся t.A.T.u, певицы Дора и Мари Краймбрери. В тот же день выступят NANSI & SIDOROV, беларусский музыкант HOLYFLAME, проект проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventanа, хмыров и Асия.

Расписание выступлений дополнят новыми именами. За пределами Петербурга VK Fest в этом году пройдет в Москве (18-19 июля), Сириусе (11 июля) и Казани (7 июня).