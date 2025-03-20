Zoloto, Toxi$ и Тося Чайкина: VK Fest-2025 объявил лайн-ап артистов

В Парке 300-летия 5 июля на на Синей сцене свои хиты исполнят ANNA ASTI, «Три дня дождя», Элджей, ХЛЕБ, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене ждем Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаеву. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA.

Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую сцену — SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. С Фиолетовой сцены свои песни исполнят Marytale, «Элли на маковом поле» — инди-группа новой волны.