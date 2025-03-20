Zoloto, Toxi$ и Тося Чайкина: VK Fest-2025 объявил лайн-ап артистов

Этим летом фестиваль впервые пройдет в Челябинске и в Казани. В этих городах VK Fest состоится 14 и 29 июня соответсвенно, а в уже традиционных местах проведения — 21 июня (Сириус в Сочи), 5 и 6 июля (Петербург) и с 19 по 20 июля (Москва).
В Парке 300-летия 5 июля на на Синей сцене свои хиты исполнят ANNA ASTI, «Три дня дождя», Элджей, ХЛЕБ, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене ждем Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаеву. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA.
Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую сцену — SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. С Фиолетовой сцены свои песни исполнят Marytale, «Элли на маковом поле» — инди-группа новой волны.
«На десятом VK Fest мы наравне со звёздами российской сцены широко представляем новую школу. Это таланты новой рэп-сцены, поп-музыки, инди и других модных направлений. Для нас круто видеть взлет молодых артистов от фестиваля к фестивалю. Поэтому мы с радостью даём им возможность выступать на сценах VK Fest. В 2024-м на Фиолетовую в первый раз вышла Минаева, а в этом году она уже выступает на Белой сцене, рядом с Хаски и Тосей Чайкиной. nkeeei и „Комната культуры“ в 2025-м поют уже с Синей. Ещё пару лет назад у них была более камерная аудитория, а сегодня они на одной сцене с Бастой, Лолитой, Клавой Кокой и ANNA ASTI. Нас ждёт удивительный и яркий лайнап на каждой из площадок фестиваля!» — рассказывает руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Лайн-ап артистов будет обновляться.
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