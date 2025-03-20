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Zoloto, Toxi$ и Тося Чайкина: VK Fest-2025 объявил лайн-ап артистов

Этим летом фестиваль впервые пройдет в Челябинске и в Казани. В этих городах VK Fest состоится 14 и 29 июня соответсвенно, а в уже традиционных местах проведения — 21 июня (Сириус в Сочи), 5 и 6 июля (Петербург) и с 19 по 20 июля (Москва).

Тося Чайкина
Маша Попова для Собака.ru

Тося Чайкина

Toxi$
Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI) для Собака.ru

Toxi$

В Парке 300-летия 5 июля на на Синей сцене свои хиты исполнят ANNA ASTI, «Три дня дождя», Элджей, ХЛЕБ, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене ждем Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаеву. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA.

Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую сцену — SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. С Фиолетовой сцены свои песни исполнят Marytale, «Элли на маковом поле» — инди-группа новой волны.

Zoloto
Фото: Александр Калинин для Собака.ru

Zoloto

Катя IOWA
Соня Сивкова для Собака.ru

Катя IOWA

«На десятом VK Fest мы наравне со звёздами российской сцены широко представляем новую школу. Это таланты новой рэп-сцены, поп-музыки, инди и других модных направлений. Для нас круто видеть взлет молодых артистов от фестиваля к фестивалю. Поэтому мы с радостью даём им возможность выступать на сценах VK Fest. В 2024-м на Фиолетовую в первый раз вышла Минаева, а в этом году она уже выступает на Белой сцене, рядом с Хаски и Тосей Чайкиной. nkeeei и „Комната культуры“ в 2025-м поют уже с Синей. Ещё пару лет назад у них была более камерная аудитория, а сегодня они на одной сцене с Бастой, Лолитой, Клавой Кокой и ANNA ASTI. Нас ждёт удивительный и яркий лайнап на каждой из площадок фестиваля!» — рассказывает руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Лайн-ап артистов будет обновляться.

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