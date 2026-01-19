Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Поделиться:

Moby, Charli XCX и A$AP Rocky: что послушать на этой неделе

Время великих анонсов! Ждем новые альбомы Mitski, Moby, нашей любимой поп-бунтарки Charli XCX и бессменного автора саундтреков к «Эйфории» Labrinth. Первые весточки грядущих релизов (и не только они!) — в нашем музыкальном дайджесте.

Обложка релиза

A$AP Rocky — «Don’t Be Dumb» (альбом)

Восемь лет мы ждали новую музыку от A$AP Rocky — и дождались. На «Don’t Be Dumb» (обложка — гуру современной готики Тима Бертона!) 17 треков; Деймон Албарн, Джессика Пратт и Tyler, The Creator на фитах; а еще переосмысление джазового стандарта «Caravan» вместе с Doechii (фанаты «Одержимости», для вас!).

Mitski — «Where’s My Phone» (сингл)

Номинантка «Оскара» за лучшую оригинальную песню к фильму «Все везде и сразу» готовится выпустить новый альбом — «Nothing’s About to Happen to Me» выйдет 27 февраля. Главная героиня пластинки — «затворница в неухоженном доме», и первый сингл «Where’s My Phone?» только усиливает ее паранойю.

Обложка релиза

Xiu Xiu — «Xiu Mutha *** Xiu: Vol. 1» (альбом)

Рок-экспериментаторы Xiu Xiu выпустили сборник из 12 каверов на вневременные песни, которые прочно засели в наших плейлистах — от «Psycho Killer» группы Talking Heads до хита 90-х «Dancing on My Own» певицы Robyn (выпускает свой новый альбом уже в марте!).

Moby & Jacob Lusk — «When It’s Cold I’d Like to Die» (сингл)

«Очень странные дела» не обошли стороной и Моби: пока его «When It’s Cold I’d Like to Die» 1995 года звучит в первом и четвертом сезонах сериала, сам он мэшапит свою нетленку с «Running Up That Hill» с Кейт Буш — потому что у них «примерно одинаковый темп». А еще перезаписывает оригинал вместе с госпел-исполнителем из Комптона, участникам American Idol Джейкобом Ласком — ждем новую версию «When It’s Cold I’d Like to Die» на альбоме «Future Quiet», который выйдет 20 февраля.

Обложка предстоящего альбома Labrinth «COSMIC OPERA ACT I»
Обложка релиза

Обложка предстоящего альбома Labrinth «COSMIC OPERA ACT I»

Labrinth — «God Spoke» (сингл)

Британец Labrinth позволил нам до кончиков пальцев прочувствовать самые душещипательные моменты сериала «Эйфория» — он написал музыку к первым двум сезонам проекта Сэма Левинсона, а над саундтреком к финалу работал вместе с оскароносным композитором (partner in crime Нолана!) Хансом Циммером. Третий и последний сезон выйдет 12 апреля, а новый сольный альбом Labrinth «COSMIC OPERA ACT I» — 30 января.

Обложка предстоящего альбома Charli xcx «Wuthering Heights»
Обложка релиза

Обложка предстоящего альбома Charli xcx «Wuthering Heights»

Charli xcx — «Wall of Sound» (сингл)

Этой зимой наша любимая поп-бунтарка выпускает не только мокьюментери «The Moment», в котором играет лучшую утрированно-маниакальную версию себя (студия A24 выпустит 30 января!), но и новый альбом «Wuthering Heights» — его релиз назначен на 13 февраля. Это саундтрек к экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях: фильм Эмиральд Феннелл выйдет в прокат 12 февраля.

Settlers — «Снег» (сингл)

«Мама, полюби меня», — так начинается трогательный (с надрывом!) сингл петербуржцев Settlers. Свой первый после недавней «прорывной» песни «По камушку» (более 23 млн прослушиваний!) релиз музыканты называют «личным откровением».

Обложка релиза

Madison Beer — «locket» (альбом)

Мэдисон Бир меняет танцевальный звук на более акустический: ее третий альбом, написанный после разрыва отношений, наполнен поп-балладами и безнадежной романтикой. Центральная композиция пластинки — «bittersweet»: грустная, эмоциональная и в то же время дающая надежду песня о принятии. «Ты должен злиться на этого человека, но на самом деле ты думаешь: нет, это к лучшему, и я странным образом в порядке», — говорит певица.

Обложка релиза

Wiz Khalifa — «Khaotic» (альбом)

Возвращаем 2016-й правильно: слушаем новый альбом производительного американца (по четыре альбома в год? спокойно!) и одного из 26 хип-хоп-исполнителей, чьи музыкальные видео на YouTube превысили более 1 млрд просмотров.

Вернули свой 2016-й! Герои и редакция Собака.ru участвуют в ностальгическом тренде «покажи себя 10 лет назад»

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: