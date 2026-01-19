Moby, Charli XCX и A$AP Rocky: что послушать на этой неделе

Madison Beer — «locket» (альбом)

Мэдисон Бир меняет танцевальный звук на более акустический: ее третий альбом, написанный после разрыва отношений, наполнен поп-балладами и безнадежной романтикой. Центральная композиция пластинки — «bittersweet»: грустная, эмоциональная и в то же время дающая надежду песня о принятии. «Ты должен злиться на этого человека, но на самом деле ты думаешь: нет, это к лучшему, и я странным образом в порядке», — говорит певица.