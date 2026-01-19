Moby, Charli XCX и A$AP Rocky: что послушать на этой неделе

Время великих анонсов! Ждем новые альбомы Mitski, Moby, нашей любимой поп-бунтарки Charli XCX и бессменного автора саундтреков к «Эйфории» Labrinth. Первые весточки грядущих релизов (и не только они!) — в нашем музыкальном дайджесте.
A$AP Rocky — «Don’t Be Dumb» (альбом)
Восемь лет мы ждали новую музыку от A$AP Rocky — и дождались. На «Don’t Be Dumb» (обложка — гуру современной готики Тима Бертона!) 17 треков; Деймон Албарн, Джессика Пратт и Tyler, The Creator на фитах; а еще переосмысление джазового стандарта «Caravan» вместе с Doechii (фанаты «Одержимости», для вас!).
Mitski — «Where’s My Phone» (сингл)
Номинантка «Оскара» за лучшую оригинальную песню к фильму «Все везде и сразу» готовится выпустить новый альбом — «Nothing’s About to Happen to Me» выйдет 27 февраля. Главная героиня пластинки — «затворница в неухоженном доме», и первый сингл «Where’s My Phone?» только усиливает ее паранойю.
Xiu Xiu — «Xiu Mutha *** Xiu: Vol. 1» (альбом)
Рок-экспериментаторы Xiu Xiu выпустили сборник из 12 каверов на вневременные песни, которые прочно засели в наших плейлистах — от «Psycho Killer» группы Talking Heads до хита 90-х «Dancing on My Own» певицы Robyn (выпускает свой новый альбом уже в марте!).
Moby & Jacob Lusk — «When It’s Cold I’d Like to Die» (сингл)
«Очень странные дела» не обошли стороной и Моби: пока его «When It’s Cold I’d Like to Die» 1995 года звучит в первом и четвертом сезонах сериала, сам он мэшапит свою нетленку с «Running Up That Hill» с Кейт Буш — потому что у них «примерно одинаковый темп». А еще перезаписывает оригинал вместе с госпел-исполнителем из Комптона, участникам American Idol Джейкобом Ласком — ждем новую версию «When It’s Cold I’d Like to Die» на альбоме «Future Quiet», который выйдет 20 февраля.
Обложка предстоящего альбома Labrinth «COSMIC OPERA ACT I»
Labrinth — «God Spoke» (сингл)
Британец Labrinth позволил нам до кончиков пальцев прочувствовать самые душещипательные моменты сериала «Эйфория» — он написал музыку к первым двум сезонам проекта Сэма Левинсона, а над саундтреком к финалу работал вместе с оскароносным композитором (partner in crime Нолана!) Хансом Циммером. Третий и последний сезон выйдет 12 апреля, а новый сольный альбом Labrinth «COSMIC OPERA ACT I» — 30 января.
Обложка предстоящего альбома Charli xcx «Wuthering Heights»
Charli xcx — «Wall of Sound» (сингл)
Этой зимой наша любимая поп-бунтарка выпускает не только мокьюментери «The Moment», в котором играет
лучшую утрированно-маниакальную версию себя (студия A24 выпустит 30 января!), но и новый альбом «Wuthering Heights» — его релиз назначен на 13 февраля. Это саундтрек к экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях: фильм Эмиральд Феннелл выйдет в прокат 12 февраля.
Settlers — «Снег» (сингл)
«Мама, полюби меня», — так начинается трогательный (с надрывом!) сингл петербуржцев Settlers. Свой первый после недавней «прорывной» песни «По камушку» (более 23 млн прослушиваний!) релиз музыканты называют «личным откровением».
Madison Beer — «locket» (альбом)
Мэдисон Бир меняет танцевальный звук на более акустический: ее третий альбом, написанный после разрыва отношений, наполнен поп-балладами и безнадежной романтикой. Центральная композиция пластинки — «bittersweet»: грустная, эмоциональная и в то же время дающая надежду песня о принятии. «Ты должен злиться на этого человека, но на самом деле ты думаешь: нет, это к лучшему, и я странным образом в порядке», — говорит певица.
Wiz Khalifa — «Khaotic» (альбом)
Возвращаем 2016-й правильно: слушаем новый альбом производительного американца (по четыре альбома в год? спокойно!) и одного из 26 хип-хоп-исполнителей, чьи музыкальные видео на YouTube превысили более 1 млрд просмотров.
