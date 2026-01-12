A$AP *Punk* Rocky, Робин и Моррисси: что послушать на этой неделе

С возвращением в эфир! В первом музыкальном дайджесте 2026 года слушаем некогда лидера The Smiths, предаемся меланхолии по совету австралийца The Kid LAROI, ждем новую эру Бруно Марса и вайбуем вместе с Вайноной Райдер (она — замечательный сосед!).
A$AP Rocky — «Punk Rocky» (сингл)
И… Это действительно происходит: мистер Раким Майерс возвращается с первым альбомом со времен эпохального «TESTING» 2018 года. Уверены, не менее легендарным: над визуалом «Don’t Be Dumb» (релиз 16 января!) работал Тим Бертон, а в клипе на первый сингл с пластинки «Punk Rocky» вайбует Вайнона Райдер.
The Kid LAROI — «BEFORE I FORGET» (альбом)
22-летний австралиец выпустил свой второй альбом — и это то, что нужно нам в холоде петербургского января. «BEFORE I FORGET» — это 15 меланхоличных, ностальгических R&B-баллад, в которых музыкант собирает свое разбитое после брейкапа сердце, перепевает Coldplay, отправляет ночные эсэмэс и клянется не выносить свою следующую любовь на публику.
Morrissey — «Make-Up Is a Lie» (сингл)
Еще одно гранд-возвращение 2026-го — за Моррисси, который выпустит 6 марта свой первый за шесть лет сольный альбом. «Пожалуйста, сядьте в ваше любимое кресло в темной комнате с выключенным светом или отключите голову и насладитесь порывом самоуничижения, как это часто делаю я. Надеюсь, вы сочтете "Make-Up Is a Lie" достойным внимания, что вы ему уделите», — говорит музыкант.
Sault — «Chapter 1» (альбом)
Загадочный R&B-фанк-коллектив под руководством продюсера Inflo вернулся с 13-м альбомом из десяти треков. «Ритм, дыхание и тишина соседствуют друг с другом, создавая пространство, которое является рефлексивным, но в то же время заряженным. В нем есть теплота и ожидание. Ощущение, что что-то собирается», — говорят о «Chapter 1» музыканты.
Robyn — «Talk to Me» и «Sexistential» (синглы)
27 марта на лейбле Young выйдет «Sexistential» — первый за восемь лет альбом шведской певицы Робин, подарившей нам танцевальные хиты 90-х «Show Me Love» и «Do You Know». На треке «Talk to Me» при поддержке культового Макса Мартина она «раскрывает своего внутреннего Принса», а лид-синглом «Sexistential» вместе со своим постоянным продюсером Класом Олундом бросает вызов André 3000, который однажды сказал: «Никто не хочет слушать рэп о колоноскопии». «Это был сигнал для меня. Я должна сделать это, должна написать рэп об ЭКО» — говорит Robyn.
Bruno Mars — «I Just Might» (сингл)
Учитывая, сколько раз голос Бруно Марса доносился до нас с верхних строчек чартов в 2025 году (спасибо фитам с Леди Гагой и Розе из Blackpink!), трудно поверить, что за последние 10 лет он не выпустил ни одного собственного альбома. Пластинка «The Romantic», релиз которой намечен на 27 февраля, прервет сольное молчание и станет его четвертым студийником.
Dry Cleaning — «Secret Love» (альбом)
На своем третьем альбоме постпанк-квартет из южного Лондона соединил американский хардкор начала 80-х с гитарными вайбами Кита Ричардса из The Rolling Stones и привычным spoken word-вокалом, хоть последний все чаще уходит в сторону песенного исполнения. Продюсером «Secret Love» выступила икона арт-попа Кейт Ле Бон.
