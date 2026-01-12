A$AP *Punk* Rocky, Робин и Моррисси: что послушать на этой неделе

Robyn — «Talk to Me» и «Sexistential» (синглы)

27 марта на лейбле Young выйдет «Sexistential» — первый за восемь лет альбом шведской певицы Робин, подарившей нам танцевальные хиты 90-х «Show Me Love» и «Do You Know». На треке «Talk to Me» при поддержке культового Макса Мартина она «раскрывает своего внутреннего Принса», а лид-синглом «Sexistential» вместе со своим постоянным продюсером Класом Олундом бросает вызов André 3000, который однажды сказал: «Никто не хочет слушать рэп о колоноскопии». «Это был сигнал для меня. Я должна сделать это, должна написать рэп об ЭКО» — говорит Robyn.