Дирижер-харизматик и революционер музыкального театра: Николай Луганский и Дмитрий Ренанский вспоминают Юрия Темирканова

Николай Луганский

Пианист, солист Московской государственной филармонии

Не могли бы вы рассказать о том, как познакомились с Темиркановым?

Как с выдающимся музыкантом и великим дирижером я познакомился с ним еще в детстве, когда видел его выступления по телевизору или вживую, на концертах. Лично же это произошло, кажется, в 1999 году, когда мы играли в курортном французском городе Монпелье, это был 2-й фортепианный концерт Рахманинова.

Для меня это было большое событие… любой инструменталист более или менее скептически относится к профессии дирижера (иногда заслуженно), а тут я встретился с человеком, который вдыхает совершенно иную жизнь в ткань музыки. Это произвело огромное впечатление.

После концерта состоялся ужин, где я увидел, что это человек колоссального обаяния, ума и чувства юмора (в том числе в отношении самого себя, чего у великих дирижеров я почти не встречал).

Что именно отличало Темирканова как дирижера?

Если бы это можно было передать словами, то никакого величия у Темирканова не было. Мы все прекрасно знаем, что невозможно создать из чего-то мертвого что-то живое. Темирканов умел своими руками превратить мертвый текст в живую музыку, уставших, не очень хотящих уже играть музыкантов — в огонь, свет, дыхание ветра. Честно скажу, я не знаю других таких дирижеров.

Наверное, это и есть главное его свойство — стихийное умение превращать мертвое в живое. При том, что у него был еще огромный музыкальный интеллект. При том, что он был умнейшим человеком, с которым было безумно интересно разговаривать, если, конечно, удавалось его разговорить. Мне повезло, у нас были хорошие отношения, и мы беседовали на самые разные темы — о Пушкине, о поэзии вообще, о Толстом, на самые разные темы.



Каким он был в работе?

Я не лучший человек, чтобы ответить на этот вопрос, хотя мы и много играли вместе, ведь я знал его только с начала 2000-х годов. Думаю, что Темирканов в 60–70-е работал одним образом, в 80–90-е — другим. Если говорить о том, что видел я, то он работал очень по-разному, в зависимости от настроения. Его действия было сложно предугадать, на что именно он обратит внимание.

Я помню, мы играли 1-й концерт Брамса с оркестром — это гигантский, сложнейший концерт, с огромной, сложнейшей первой частью. За ней следует вторя часть — медленная, которая многими [музыкантами] воспринимается как своего рода отдых. Так вот, Темирканов больше всего работал именно над тихим началом второй части. Это было очень неожиданно, но он был гением, так что ничего ожиданного от него быть не могло.