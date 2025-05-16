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Тима ищет свет, Beautiful boys, Меджикул и другие выступят на фестивале «Ленинградские мосты»

Ежегодный бесплатный сейшен развернет концертные площадки на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленинградские мосты»

С 22 по 24 августа в Петербурге пройдет десятый юбилейный фестиваль под открытым небом «Ленинградские мосты». Выступят Тима ищет свет, Beautiful boys, Свидание, Пролетарское танго, Кай и Гетера, Меджикул, Terelya, Нани Ева, Андрей Минеев (Котик), СТРИО, Леша пой, Смирный и друзья, T.Gosha, Shoo. Полный лайн-ап артистов объявят позднее. 

В рамках «Ленмостов» в июне, июле и августе традиционно пройдут творческие резиденции Neva'zhno Music Lab для новых и талантливых исполнителей. Прием заявок продолжается до 6 июля включительно.

Помимо выступления артистов, программа фестиваля включает образовательную часть.

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