Тима ищет свет, Beautiful boys, Меджикул и другие выступят на фестивале «Ленинградские мосты»

С 22 по 24 августа в Петербурге пройдет десятый юбилейный фестиваль под открытым небом «Ленинградские мосты». Выступят Тима ищет свет, Beautiful boys, Свидание, Пролетарское танго, Кай и Гетера, Меджикул, Terelya, Нани Ева, Андрей Минеев (Котик), СТРИО, Леша пой, Смирный и друзья, T.Gosha, Shoo. Полный лайн-ап артистов объявят позднее.

В рамках «Ленмостов» в июне, июле и августе традиционно пройдут творческие резиденции Neva'zhno Music Lab для новых и талантливых исполнителей. Прием заявок продолжается до 6 июля включительно.

Помимо выступления артистов, программа фестиваля включает образовательную часть.