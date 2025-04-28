Где и как танцевали в Петербурге? И жив ли рейв? Узнали у пионеров техно и гуру электроники

Какие локации были must visit в 1990-е? И где танцевать сейчас?

Олег Цодиков: Все началось со сквота по адресу Фонтанка, 145. Потом случился первый рейв с немецким диджеем WestBam, открылись клубы «Тоннель» и «Мама». В конце 1990-х, когда уже появилось много электронной музыки, люди хотели слушать не только жесткое техно, но и хаус, например. Так точками притяжения стали «Порт» и «Декаданс».

Артем Крючков: Сейчас must visit — Blank, долгожитель и единственный большой клуб в городе. Еще «Грибоедов» хороший спот, где сочетается классика клубной культуры Петербурга и современный движняк (в данный момент клуб закрыт на реновацию. — Прим. ред.).

Яна Зяблина: Из недавнего прошлого — контейнерный двор «К-30» и, конечно, фестиваль Present Perfect, который в какой-то момент стал визитной карточкой музыкального Петербурга. Сегодня — вечеринки System 108 и Blank аутентичные и честные с точки зрения рейв-культуры.

Игорь Журавлев: В нулевых я бы еще отметил клуб «0123» — это был отдельный культурный пласт. Потом появились и закрылись Jesus Club, «Дом быта», «Танцплощадка», Mosaique, Stackenschneider, «Кружок». Во время пандемии стартовала вечеринка «Закатная» на Финском заливе. Правда, ее проводили до 2023 года. Движуху прикрыли, потому что приходило слишком много людей, и это не нравилось районной администрации.

Олег Цодиков: Игорь, а если я прямо сейчас приеду в Петербург, где же мне слушать музыку?

Игорь Журавлев: Я правда не могу сказать, куда бы я сейчас пошел — большинство мест закрылось. В Blank, например, вечеринка от вечеринки сильно отличается, стандартной программы нет. Если вы любите хаус, я бы, конечно, посоветовал ивент от Saint City Lovers или от «Кружка». Еще можно сходить на улицу Некрасова — там особо нет упора на музыку, но зато есть тусовка.