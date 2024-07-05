Станция Метро «Горьковская»

«Горьковская» – наша молодость

До создания объединения DJ Kras занимался рэп-вечеринками в Нижнем и других регионах, писал музыку, играл сеты, гастролировал по России с кировским объединением «Коннект». Антон Бардин отвечал за производство контента, вел блог, снимал скетчи. Макс Буяков организовывал разные массовые мероприятия: концерты, чемпионат мира по футболу 2018, Alfa Future People, ночные рейвы, форумы. Творческая синергия и весь пережитый опыт помогли сформировать современный облик «Станции».

Мы пропагандируем честность, простоту и открытость

У нас свой подход к рекламе, шоу, организации площадки и к ивентам в целом. Мы очень любим внимание к деталям, оставляем пасхалки, много работаем над сервисом и удобством для гостей. Нет смысла перечислять все наши особенности, лучше один раз прийти к нам и все увидеть вживую.

В будущем создадим дом «Горьковской», депо – свое место в Нижнем

Сейчас у нас есть несколько направлений, которые мы развиваем: вечеринки, видеопродакшн, производство одежды, продюсирование музыки и артистов. Нам они нравятся, в них мы самореализовываемся. Мы будем вкладываться в них и развивать.