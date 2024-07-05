Станция Метро «Горьковская»

Творческое объединение с мощной энергетикой, масштабными вечеринками и шоу, нестандартными афишами и тизерами к тусовкам. География «Горьковской» не заканчивается на Нижнем: ребята катают в туры по регионам России, играют диджей-сеты в столичных клубах и на фестивале New Star Camp в Сочи, но главное место на карте для них все равно занимает родной город, в котором проходят флагманские мероприятия команды.
«Горьковская» – наша молодость
До создания объединения DJ Kras занимался рэп-вечеринками в Нижнем и других регионах, писал музыку, играл сеты, гастролировал по России с кировским объединением «Коннект». Антон Бардин отвечал за производство контента, вел блог, снимал скетчи. Макс Буяков организовывал разные массовые мероприятия: концерты, чемпионат мира по футболу 2018, Alfa Future People, ночные рейвы, форумы. Творческая синергия и весь пережитый опыт помогли сформировать современный облик «Станции».
Мы пропагандируем честность, простоту и открытость
У нас свой подход к рекламе, шоу, организации площадки и к ивентам в целом. Мы очень любим внимание к деталям, оставляем пасхалки, много работаем над сервисом и удобством для гостей. Нет смысла перечислять все наши особенности, лучше один раз прийти к нам и все увидеть вживую.
В будущем создадим дом «Горьковской», депо – свое место в Нижнем
Сейчас у нас есть несколько направлений, которые мы развиваем: вечеринки, видеопродакшн, производство одежды, продюсирование музыки и артистов. Нам они нравятся, в них мы самореализовываемся. Мы будем вкладываться в них и развивать.
Мы сумели показать, что не только в столице можно делать классно
Формат наших событий нельзя назвать региональным. К нам приезжают люди со всей страны, чтобы окунуться в энергетику и настроение сообщества, посмотреть не на звезд, а на простых пацанов, которые делают классный продукт.
Город растет, а мы вместе с ним
У нас никогда не было желания заявлять о себе здесь и сразу же переезжать в столицу. Мы в самом начале нашего пути решили, что все флагманские мероприятия будут дома, в Нижнем. У нас получается делать место, где мы живем, лучше. И этим мы очень гордимся. Не думаем, что мы перерастем наш город, но даже если это случится, то Нижний Новгород навсегда останется родным домом проекта.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Репин
Арт-директор: Даша Колосова
Стиль: Даша Колосова
Макияж и волосы: Юлия Анисимова
Одежда: винтаж, собственность стилиста
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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