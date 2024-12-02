Дельфин, Сироткин и рождение Gráta — альтер эго актрисы Марии Мацель: новая главная музыка недели

«Ленинград» — «Синяя Богиня» (альбом)

Сергей Шнуров всех переиграл и уничтожил : в начале ноября выпустил альбом «Ленинграда» с Инстасамкой в качестве (якобы) новой вокалистки, а в конце месяца — полноценный лонгплей группировки.

«Синяя Богиня» получилась классическим релизом «Ленинграда» с ироничными песнями про женский лайфстайл (как его представляет Шнуров) с ретритами, проблемами в отношениях и прочими клише. Не обошлось и без сравнений арта — место Ван Гога на этот раз занял Рубенс.