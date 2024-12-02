Дельфин, Сироткин и рождение Gráta — альтер эго актрисы Марии Мацель: новая главная музыка недели

Актриса и кавергерл Собака.ru Мария Мацель превратилась в волшебную принцессу Gráta, режиссер «Пришельца» Иван Соснин снял видео Дельфину, «Буерак» выпустили четыре песни о физической и эмоциональной усталости, экс-лидер группы «Пасош» Петар Мартич впервые обратился к родному сербскому языку, а Сергей Шнуров всех переиграл
и уничтожил, показав полноценный альбом группировки «Ленинград» (и никакой Инстасамки!). Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Gráta — «Gráta» (альбом)
Актриса Мария Мацель превратилась в Gráta — волшебную принцессу, которая живет в лесу и не говорит, так как ей легче петь. Этот образ берет начало еще из детства: «Мне всегда было проще петь, чем говорить. А писать стихи я начала в полном одиночестве в подростковом возрасте, и для меня это была настоящая отдушина, мир, который я придумывала сама, он был только мой. Я могла выдумывать истории, которых никогда не происходило, и таким образом переживала важные этапы взросления».
Дебютный альбом альтер эго Марии «Gráta» — это искренняя история взросления, рассказанная через семь глубоких и личных композиций. Релиз построен на концепции двух временных слоев: детства и момента «сейчас», где взрослые слова звучат устами ребенка, а детские слова — устами взрослого. Такой параллельный сюжет передает внутреннюю борьбу и трансформацию лирической героини, которая делится своими страхами, мечтами и попытками найти гармонию.
«Ленинград» — «Синяя Богиня» (альбом)
Сергей Шнуров всех переиграл
и уничтожил: в начале ноября выпустил альбом «Ленинграда» с Инстасамкой в качестве (якобы) новой вокалистки, а в конце месяца — полноценный лонгплей группировки.
«Синяя Богиня» получилась классическим релизом «Ленинграда» с ироничными песнями про женский лайфстайл (как его представляет Шнуров) с ретритами, проблемами в отношениях и прочими клише. Не обошлось и без сравнений арта — место Ван Гога на этот раз занял Рубенс.
Petar Martić — «Blok Pop» (альбом)
После распада группы «Пасош» ее лидер Петар Мартич выпустил несколько сольных релизов под собственным именем и возродил проект «Прыгай киска», а теперь записал свой первый альбом на сербском языке, который обещает стать первым в готовящейся трилогии.
«Blok Pop» — это экспериментальный джаз в компании Сергея Храмцевича (саксофон), Леонида Липелиса (барабаны) и Евгения Горбунова из «Интуриста» и ГШ в качестве микс-инженера.
Дельфин — «Кто твой друг» (сингл)
Новый сингл Дельфина — это «горькое наблюдение за сложной системой взаимодействия гравитации наших эго, навсегда обреченных парадоксально притягиваться и отталкиваться друг от друга». Вторит ему видео, снятое Иваном Сосниным. Режиссер «Юга», «Пришельца» и «Далеких близких» запечатлел последние минуты прощания с отцом, который уходит из дома: «Здесь дочь становится заложницей обстоятельств и буквально зависает в невесомости между родителями».
«Как много мы обещаем и как мало делаем. Как мы слабы и как сильны обстоятельства. Как велики наши желания и как ничтожны возможности. Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим все насквозь, не замечая ничего. Мы знаем все ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности — надежду. Мы любим, чтобы предавать», — говорит Дельфин.
96 Back — «Tender, Exit» (альбом)
Свой шестой альбом электронный музыкант Эван Маджумдар-Свифт задумывал как серию технических упражнений, однако со временем треки приобрели более общую форму. «Tender, Exit» — это сборник магнетических зарисовок, объединенных темой пути. А если слушать альбом от начала до конца, он приобретает темп и ритм страстного разговора с любимым человеком.
Сироткин — «Ходячие несчастья» (сингл)
Свой новый сингл Сергей Сироткин и музыканты его группы называют «самой личной и эмоциональной песней». Текст «Ходячих несчастий» вдохновлен фильмами «Куда приводят мечты» Винсента Уорда и «Стальная хватка» Шона Дуркина (повод посмотреть, если еще нет!), а сама композиция «идеально подходит, чтобы петь вместе хором, независимо от места и контекста».
«Здесь кругом твои друзья, мы бросим якоря и нырять. Здесь мы будем танцевать, ходячие несчастья».
«Буерак» — «Отпуск без конца» (альбом)
Новый мини-альбом пост-панкеров «Буерак» — это четыре песни о физической и эмоциональной усталости, которые станут идеальным саундтреком к проживанию последнего месяца 2024 года. Заглавный лид-трек, который больше других напоминает ранние работы группы, этакий задорный сатирический пост о желании уехать подальше от всех проблем и желательно навсегда. Мы или не мы?
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