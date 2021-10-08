Экс-фронтмен «Пасош» Петар Мартич выпустил сольный хип-хоп альбом

Об альбоме «Петар» — специально для «Собака.ru»:

Сольный альбом я пытался записать с 2011 года. За эти 10 лет я десятки раз начинал и ни разу не закончил. Это были разные жанры, разные настроения, но у них всех была одна общая черта — ни один я не смог довести до конца. Иногда пропадал запал, иногда не хватало собранности или уверенности в материале, позже — времени. Я был частью многих проектов за эти годы, но все они были либо совместными, либо концептуальными, где я выступал от имени какого то персонажа или альтер эго. Альбом под своим именем — это всегда казалось мне чем-то совершенно другим.

В конце 2020 года я начал накидывать какие-то ироничные хип-хоп треки. Тогда я думал, что этот проект, если он вообще когда-нибудь увидит свет, будет не более чем моим веселым увлечением на стороне — помимо основной на тот момент группы «Пасош». Я не думал, что делаю свой первый, важный, сольный альбом. Я себе его не так представлял.

Изначально это была очередная ролевая игра, перформанс: «Петар Мартич записывает рэп». Потом моя жизнь сильно изменилась. Тогда сайд-проект стал основным, а я ощутил на себе большой груз отвественности. Но за эти 8 месяцев и материал сильно эволюционировал: его стало существенно больше, появились и серьезные песни, рефлексия, интерлюдии, он обогатился множеством деталей, отсылок и фишек. У него появился нарратив, может, неочевидный на первый взгляд. Мне захотелось исследовать романтику повседневности, обыденность и обычность. Начал много работать с визуалом и воплощать разные идеи и образы, которые не находили себе места в предыдущих проектах. Могу сказать, что я против своей воли вошел, возможно, в свой самый продуктивный и креативный период в творчестве.

Не стану загадывать, что будет дальше, сейчас я стараюсь наслаждаться моментом и как можно больше создавать. Надеюсь, что всем будет весело слушать мой альбом — не менее чем мне было весело его создавать. А также надеюсь, что в нужным местах он откликнется и поможет узнать меня поближе.