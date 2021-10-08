Экс-фронтмен «Пасош» Петар Мартич выпустил сольный хип-хоп альбом

Петар Мартич выпустил сольный хип-хоп альбом. Это первая пластинка музыканта после распада группы «Пасош». Впервые под собственным именем и под олдскульный бит он читает ироничную биографию о себе — с Archanga, Kierastoboy и Диджеем Байком на фитах.
«Петар» — эклектичный альбом на 16 треков, в котором соединились олдскульный хип-хоп и смежные жанры той эпохи, отсылки к Миядзаки и Джармушу, юмор и рефлексия. На пластинке Мартич заявляет, что «Билл Мюррей тупо лучший», кричит о ненависти к слепням, называет себя «обычным человеком» и одновременно «шкодником», читает о походах к психоаналитику и как будто убеждает себя: «я в ресурсе, слышишь, в ресурсе».
Трек «Википедия» — вдохновленный «Биографией» группы «Кровосток». Под минималистичные биты Петар читает о своем детстве в Сербии, переезде в Россию, учебе в Англии, первых треках и «Прыгай киске», появлении «Пасош», лейбле «Домашняя работа». «Теперь читаю рэп и это безумно странно, с трудом представляю, что меня ждет со временем: может, уеду в Сербию, буду делать эмбиент, может, стану академиком, нету конкретики».
Альбом «Петар» Петара Мартича можно послушать на всех цифровых площадках.
Петар Мартич
Об альбоме «Петар» — специально для «Собака.ru»:
Сольный альбом я пытался записать с 2011 года. За эти 10 лет я десятки раз начинал и ни разу не закончил. Это были разные жанры, разные настроения, но у них всех была одна общая черта — ни один я не смог довести до конца. Иногда пропадал запал, иногда не хватало собранности или уверенности в материале, позже — времени. Я был частью многих проектов за эти годы, но все они были либо совместными, либо концептуальными, где я выступал от имени какого то персонажа или альтер эго. Альбом под своим именем — это всегда казалось мне чем-то совершенно другим.
В конце 2020 года я начал накидывать какие-то ироничные хип-хоп треки. Тогда я думал, что этот проект, если он вообще когда-нибудь увидит свет, будет не более чем моим веселым увлечением на стороне — помимо основной на тот момент группы «Пасош». Я не думал, что делаю свой первый, важный, сольный альбом. Я себе его не так представлял.
Изначально это была очередная ролевая игра, перформанс: «Петар Мартич записывает рэп». Потом моя жизнь сильно изменилась. Тогда сайд-проект стал основным, а я ощутил на себе большой груз отвественности. Но за эти 8 месяцев и материал сильно эволюционировал: его стало существенно больше, появились и серьезные песни, рефлексия, интерлюдии, он обогатился множеством деталей, отсылок и фишек. У него появился нарратив, может, неочевидный на первый взгляд. Мне захотелось исследовать романтику повседневности, обыденность и обычность. Начал много работать с визуалом и воплощать разные идеи и образы, которые не находили себе места в предыдущих проектах. Могу сказать, что я против своей воли вошел, возможно, в свой самый продуктивный и креативный период в творчестве.
Не стану загадывать, что будет дальше, сейчас я стараюсь наслаждаться моментом и как можно больше создавать. Надеюсь, что всем будет весело слушать мой альбом — не менее чем мне было весело его создавать. А также надеюсь, что в нужным местах он откликнется и поможет узнать меня поближе.
Все фотографии предоставлены музыкантом.
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