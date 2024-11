The Cure, «Ленинград» и Tesla «Илон Маск» Boy: новая главная музыка начала ноября

Британцы The Cure выпустили «самую депрессивную вещь» в своей дискографии, A$AP Ferg написал альбом-автопортрет (и констатировал, что повзрослел), «Ленинград» и Инстасамка поразмышляли о «Бумерах и зумерах», Джимми Фэллон начал готовиться к Новому году вместе с Джастином Тимберлейком и Арианой Гранде, а The Weeknd — к своему следующему лонгплею «Hurry Up Tomorrow» (не обошлось без хэллоуинских страшилок про перерождение). Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах, которые вышли в начале ноября.