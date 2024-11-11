The Cure, «Ленинград» и Tesla «Илон Маск» Boy: новая главная музыка начала ноября

The Cure — «Songs of a Lost World» (альбом)

Британцы The Cure вернулись со своим 14-м (и первым за 16 лет!!!) студийным альбомом. Фронтмен Роберт Смит описывает пластику как «самую депрессивную вещь», которую когда-либо делала группа — во многом потому, что она является своего рода рефлексией музыканта по поводу смерти матери, отца и брата.

Однако на деле это эмоционально универсальный альбом The Cure: даже самая минорная композиция этой «беспощадной мрачности и уныния», пусть и не всегда осознанно, но тяготеет к мажору. Кто-то услышит в нем светлую грусть, другие погрузятся в «Songs of a Lost World», как в пучину переживаний, а третьи найдут силы идти вперед. Ведь самый темный час — перед рассветом.