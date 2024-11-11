The Cure, «Ленинград» и Tesla «Илон Маск» Boy: новая главная музыка начала ноября

Британцы The Cure выпустили «самую депрессивную вещь» в своей дискографии, A$AP Ferg написал альбом-автопортрет (и констатировал, что повзрослел), «Ленинград» и Инстасамка поразмышляли о «Бумерах и зумерах», Джимми Фэллон начал готовиться к Новому году вместе с Джастином Тимберлейком и Арианой Гранде, а The Weeknd — к своему следующему лонгплею «Hurry Up Tomorrow» (не обошлось без хэллоуинских страшилок про перерождение). Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах, которые вышли в начале ноября.
The Cure — «Songs of a Lost World» (альбом)
Британцы The Cure вернулись со своим 14-м (и первым за 16 лет!!!) студийным альбомом. Фронтмен Роберт Смит описывает пластику как «самую депрессивную вещь», которую когда-либо делала группа — во многом потому, что она является своего рода рефлексией музыканта по поводу смерти матери, отца и брата.
Однако на деле это эмоционально универсальный альбом The Cure: даже самая минорная композиция этой «беспощадной мрачности и уныния», пусть и не всегда осознанно, но тяготеет к мажору. Кто-то услышит в нем светлую грусть, другие погрузятся в «Songs of a Lost World», как в пучину переживаний, а третьи найдут силы идти вперед. Ведь самый темный час — перед рассветом.
Tesla Boy — «Илон Маск» (сингл)
Готовы ли вы отправиться на Марс вместе с Илоном Маском? Лидер Tesla Boy Антон Севидов уже сделал свой выбор: в новом синтвейв-сингле «Илон Маск» он призывает миллиардера забрать его на красную планету подальше от земных проблем. Считаем ход удачным: рано или поздно группе нужно было обзавестись треком имени основателя компании Tesla!
HOMESHAKE — «Horsie» (Deluxe) (альбом)
Как и мартовский «CD Wallet», второй за год и седьмой в дискографии альбом проекта Питера Сагара HOMESHAKE был записан на домашней студии музыканта в Торонто. «Horsie» — это 18-трековое размышление об одиночестве и тревоге, а еще музыкальное олицетворение философии «меньше — значит больше»: для записи использовались один из первых доступных семплеров в мире Ensoniq EPS, драм-машина Roland Juno 60, а также большое количество электрогитар.
The Weeknd & Anitta — São Paulo (сингл)
Новый клип Эйбела Тесфайе — хеллоуинская страшилка, которая отлично ложится в концепцию его следующего альбома «Hurry Up Tomorrow»: пластинка завершит трилогию «After Hours» и «Dawn FM», ознаменует перерождение и, по слухам, станет последней под именем The Weeknd. По крайней мере, о решении отказаться от псевдонима музыкант сообщал в мае прошлого года.
Primal Scream — «Come Ahead» (альбом)
Для рок-группы из Шотландии это первый альбом не только за восемь лет, но и после смерти клавишника Мартина Даффи, который участвовал в записи всех 11 пластинок группы, начиная с «Screamadelica» 1991 года. По словам вокалиста Бобби Гиллеспи, «Come Ahead» — о «конфликте внутреннем или внешнем».
«Название — это термин из Глазго. Если кто-то здесь угрожает вам дракой, вы просто говорите: «Come Ahead!» («Давай!»). Это напоминает о неукротимом духе жителей города, а сам альбом передает эту агрессивную позицию и уверенность».
Jimmy Fallon — «Holiday Seasoning» (альбом)
Комик и ведущий The Tonight Show на NBC разрешает вам начать подготовку к Новому году. Бежать за подарками, елкой и гирляндой предлагается под «Holiday Seasoning» — сборник праздничных песен, в записи которых приняли участие Ариана Гранде и Megan Thee Stallion, Долли Партон, Джастин Тимберлейк, The Roots, Jonas Brothers и другие.
A$AP Ferg — DAROLD (альбом)
A$AP Ferg выпустил альбом-автопортрет, в котором хип-хоп-артист ретроспективно охватывает разные этапы своей жизни и отдает дань уважения тем, кто помог ему сформироваться — в том числе матери, отцу и бабушке. «Я думаю, что помогать людям — это мое предназначение. Что может быть лучше, чем использовать себя и свои истории в качестве примера? Я становлюсь не скажу, что старше, но мудрее. Взрослеть — это нормально, именно это я и хочу показать обществу в этом альбоме», — говорит музыкант.
«Ленинград» и INSTASAMKA — «Бумеры и зумеры» (альбом)
«Бумеры и зумеры» — первый за шесть лет альбом группировки Сергея Шнурова и представление новой (если верить музыканту, временной) солистки «Ленинграда». Под обложкой в стиле «Матрицы» — шесть треков про деньги, успех и различия между поколениями. Они упакованы по большей части в электронную оболочку, и только «Рок» более-менее оправдывает свое название за счет перегруженных гитар. А песня «Русские вперед», единственная удостоенная слитого через Telegram-каналы сниппета, и вовсе похож на копирку Carnival с альбома «Vultures 1» Йе и Ty Dolla Sign.
Finneas O’Connell — «Disclaimer (Apple TV+ Original Series Soundtrack)» (альбом)
Сериал Альфонсо Куарона Disclaimer («Все совпадения неслучайны») — первая за шесть лет работа «оскароносного» режиссера с невероятно звездным кастом: от Кейт Бланшетт до комика Саши Барона Коэна. Саундтрек к проекту написал музыкант, продюсер и брат Билли Айлиш Финнеас ОʼКоннелл, а партитуту исполнил нью-йоркский струнный квартет «Attacca Quartet», в копилке которого два «Грэмми» за работу с композитором Кэролайн Шоу.
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