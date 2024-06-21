Что слушать: главные музыкальные фестивали в Петербурге летом 2024-го

VK Fest, Парк 300-летия (18+)

В лайн-апе — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» этого года Ева Польна и Toxi$, а также Баста, Клава Коĸа, Cream Soda, «Звери», Элджей, OG Buda, «Три дня дождя», Obladaet, Soda Luv, масло черного тмина, Pompeya, Jane Air, Минаева, ASHLY и много кто еще. Всего будет четыре сцены.

Среди развлечений — встречи со стендап-комиками, блогерами и инфлюенсерами, танцевальный баттл, спортивные состязания, конкурсы, а также мастер-классы для взрослых и детей. Свои зоны будут и у культурных институций города — Эрмитажа, Русского музея, библиотеки Гоголя и других.

29 и 30 июня