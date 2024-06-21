Что слушать: главные музыкальные фестивали в Петербурге летом 2024-го

Собрали главные петербургские фестивали под открытым небом на любой вкус: от электроники, джаза и рэпа до фолка оперы — рассказываем, кого, где и когда слушать этим летом!
PHARAOH
Atlanta act Summer Festival, «Севкабель Порт »(18+)
Фестиваль со звездами рэп-сцены поделен на две части — основные выступления и ночная афтепати. Участвуют PHARAOH, ЛСП, Gone.Fludd, Cakeboy, bushido zho, LIZER и многие другие. Обещают также креативные зоны (киберспорт и аттракционы), танцевальные мастер-классы и маркет с локальными брендами.
21 июня
Ева Польна
VK Fest, Парк 300-летия (18+)
В лайн-апе — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» этого года Ева Польна и Toxi$, а также Баста, Клава Коĸа, Cream Soda, «Звери», Элджей, OG Buda, «Три дня дождя», Obladaet, Soda Luv, масло черного тмина, Pompeya, Jane Air, Минаева, ASHLY и много кто еще. Всего будет четыре сцены.
Среди развлечений — встречи со стендап-комиками, блогерами и инфлюенсерами, танцевальный баттл, спортивные состязания, конкурсы, а также мастер-классы для взрослых и детей. Свои зоны будут и у культурных институций города — Эрмитажа, Русского музея, библиотеки Гоголя и других.
29 и 30 июня
Марко Маркович и Big Brass Band
«ЭтоЭтно», Петропавловская крепость (18+)
Для любителей фолка, world music и национальных инструментов у Кронверкского пролива выступят сербский трубач Марко Маркович и его Big Brass Band, гитарист Дидюля, певец Иракли Пирцхалава, армянский секстет «Старик и море», китайская оперная певица Пэн ИньЛай, а также проекты «Отава Ё», Zventa Sventana, DRUMMATIX, «Хмельная Ворга» и «Саха-Jazz».
29 и 30 июня
Фестиваль «Опера — всем» (6+)
В этом году оперный фестиваль под открытым небом задействует четыре площадки. На Соборной площади Петропавловской крепости исполнят «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова (12 июля), на Елагином острове — «Итальянку в Алжире» Россини (17 июля), около Гатчинского дворца — «Самсона и Далилу» Сен-Санса (21 июля), а у Екатерининского дворца в Царском Селе — «Пиковую даму» Чайковского (27 июля).
С 12 по 27 июля
«По дворам», двор Новой сцены Александринского театра (6+)
Настоящие концерты во дворе Александринки? Легко! Будут уютные выступления инди-музыкантов Untone Chernov и T.Gosha (11 июля), переосмысление фольклора от Zventa Sventana (12 июля), а также зажигательные танцы под ВИА «Пролетарское танго» (13 июля). По словам генпродюсера проекта Гали Прокшиной, магистральная цель — превратить двор Новой сцены в «нетривиальный туристический кластер».
С 11 по 13 июля
Summer Music Park, Ботанический сад (0+)
Десять вечеров подряд в ботсаду будет звучать музыка — от классики до фламенко, джаза, фолка и рока. Среди участников — Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы», группа «Мельница», «Терем-квартет», Ganenko Band, Singolo Orchestra и Fabrica de Tabaco.
С 12 по 21 июля
Gamma Festival (18+)
Фестиваль электронной музыки и арта пройдет в трехдневном формате, задействуя контрастные площадки — Новую сцену Александринки, где представят три авангардных перформанса, а также бывший завод с цехами XIX века (обещают абсолютно новую локацию!).
В хайлайтах Gamma Festival — культовый немецкий диджей Atom™, испанский продюсер HD Substance, десант из Барселоны Max Headroom, Dark Vektor и Serx Einheri, а также колумбийский адепт техно Radeon. А еще будут шоукейсы лейблов ARMA и m_division (основатели фестиваля отмечают 15 лет!). Афтепати — в клубе Blank.
С 12 по 14 июля
Хибла Герзмава
Saint Petersburg Jazz Festival (от 6+ до 18+)
Новый джазовый фестиваль пройдет на нескольких площадках города: в филармонии им. Шостаковича (здесь будут открытие и закрытие), в Юсуповском и Таврическом садах, в «Севкабель Порту» и не только. Также обещают насыщенную клубную программу (от The Hat до Union).
Среди артистов — Ришар Бона (Камерун), Авишай Коэн (Израиль), Хибла Герзмава, Лариса Долина, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Игорь Скляр, Билли Новик, Аня Чиповская, L’One с джазовым сетом и другие (конечно, все — в сопровождении оркестров и ансамблей).
С 22 по 28 июля
Summer Sound, «Двор Гостинки» (18+)
В серии летних концертов в самом центре Петербурга участвуют недавние фрешмены и проверенные музыканты: Cream Soda, Zoloto, «Три дня дождя», Alai Oli, «Хлеб», тринадцать карат, Saluki и другие.
C 31 июля по 11 августа
Nocow
«Планета К-30», «Брусницын» (18+)
Фестиваль от команды Roots United вернется вместе с четырьмя сценами, шестью программными блоками, шоукейсами важных музыкальных лейблов России, а также зарубежными гостями из Африки, Европы и США. В лайн-апе — Slava Marlow, DJ Stonik 1917, Errortica, Hespermen, Any Act, El, Shutta, Nocow, Low 808, DJ Слон, группы «Золотые зубы» и «Труд», Другдиджея, Lovanda, Kedr Livanskiy и другие — всего более 50 артистов.
«Планета К-30» задействует новые территории квартала «Брусницын», сохранив свою ключевую идею: ежегодная встреча музыкантов, героев и большой тусовки на излюбленной локации у большой воды.
2 и 3 августа
«Музыки мира», двор Шереметевского дворца (18+)
Уже в девятый раз фестиваль, организованный Музеем театрального и музыкального искусства, объединит этно-рок, фьюжн, электронику, горловое пение, эмбиент и народные музыкальные инструменты. Хедлайнеры этого года — турецкий проект Kardeş Türküler (авторы музыки к фильмам Ридли Скотта!). А еще выступят Nytt Land, Нарек Геворгян, «Ива Нова» и Marat Taturas.
10 и 11 августа
«Антон тут рядом», «Севкабель Порт» (12+)
В 2024-м музыкальный фестиваль благотворительного фонда пройдет уже в десятый раз. В первой волне лайн-апа — Элли на маковом поле, тима ищет свет, Mirele, Наша Таня, ELLA, «Парнишка», а также инклюзивный оркестр «Тут рядом».
Впервые появится отдельная диджей-сцена. Будут сеты Kedr Livanskiy, музыкального журналиста Николая Редькина («Брокен дэнс» и «Вписка»), Саши Жарковой, знатока хороших дней DJ Stonik1917, а также Дуси Горбовской и Дарины Казанцевой aka Girls on probation.
21 августа
Тося Чайкина
«Пикник "Афиши"», Елагин остров (0+)
Столичный фестиваль впервые приедет на гастроли в Петербург. Его концепция — «город в городе», когда не нужно никуда выходить, чтобы увидеть все самое интересное. Обещают детскую зону и место для нетворкинга.
На трех сценах выступят Дельфин, Тося Чайкина, Антоха МС, Feduk, Boulevard Depo, TGK, Therr Maitz, Сюзанна, Pompeya, масло черного тмина, Эрика Лундмоен, КУОК, ЛАУД, «Кассета», «Перемотка», passmurny, Недры, «нееет, ты что», «Копы в огне», 3333, DJ Stonik1917 и не только.
10, 11 августа
«Ленинградские мосты», Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный мосты (0+)
Самый петербургский музыкальный фестиваль вновь пройдет в центре города в августе. Зрительным залом станут набережные, а слушать выступления исполнителей можно будет как с воды, так и с берега.
Выступят Илья Киреев и «LEGENDARIUM LIVE», Женя Трофимова и «Комната Культуры», passmurny, Зимавсегда, Максим Свобода, Untone Chernov и ВИА «Пролетарское танго». Всего в лайн-апе заявлены 30 исполнителей, имена остальных раскроют позже.
23, 24 и 25 августа
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