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Музыка

Mirele, тима ищет свет и ELLA выступят на музыкальном фестивале «Антон тут рядом»-2024

В этом году событию исполняется 10 лет. Рассказываем о первой волне лайн-апа юбилейного сезона фестиваля.

Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

21 августа на сцену в «Севкабель Порту» выйдет «Элли на Маковом поле» с музыкой, наполненной атмосферой детства и русских сказок, тима ищет свет, делающий ироничные, трогательные и печальные треки на стыке хип-хопа, рэпа и фолка, поп-принцесса Ева Гурари aka Mirele (осознанный инди-поп для тех, кому надоело грустить!), Наша Таня, поднимающая важные социальные темы в инди-звучании, певица ELLA вместе со special guest «Парнишка», а также инклюзивный оркестр «Тут рядом», в котором аутичные музыканты и участники без аутизма играют музыку на стыке рока, джаза и авангарда.

Mirele
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

Mirele

ELLA
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

ELLA

«Парнишка»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

«Парнишка»

тима ищет свет
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

тима ищет свет

«Элли на Маковом поле»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

«Элли на Маковом поле»

Наша Таня
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

Наша Таня

Также на фестивале развернется традиционный маркет с изделиями мастерских фонда «Антон тут рядом», зоны фудкорта и отдыха. Кроме того, на фестивале будет работать команда доступности — с переводом треков на русский жестовый язык, экскурсиями для незрячих и слабовидящих гостей, зоной сенсорной разгрузки для людей с аутизмом и дружелюбной очередью.

Инклюзивный оркестр «Тут рядом»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля / фонд "Антон тут рядом"

Инклюзивный оркестр «Тут рядом»

Лена Фильберт

Директор фонда «Антон тут рядом»:

Снова на один летний день мы воссоздадим атмосферу фонда в масштабном городском пространстве — для тысяч самых разных гостей, брендов и антонтутрядочных музыкантов. Проведем вместе один из лучших дней лета и соберем средства на программы поддержки людей с аутизмом. Присоединяйтесь! Мы приглашаем и приветствуем корпоративные команды и компании, которые готовы стать партнерами фестиваля. Как всегда, готовим множество неожиданных коллабораций и инклюзивных проектов — и рады разделить их с вами.

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