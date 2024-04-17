Mirele, тима ищет свет и ELLA выступят на музыкальном фестивале «Антон тут рядом»-2024

Лена Фильберт

Директор фонда «Антон тут рядом»:

Снова на один летний день мы воссоздадим атмосферу фонда в масштабном городском пространстве — для тысяч самых разных гостей, брендов и антонтутрядочных музыкантов. Проведем вместе один из лучших дней лета и соберем средства на программы поддержки людей с аутизмом. Присоединяйтесь! Мы приглашаем и приветствуем корпоративные команды и компании, которые готовы стать партнерами фестиваля. Как всегда, готовим множество неожиданных коллабораций и инклюзивных проектов — и рады разделить их с вами.