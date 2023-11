Какой получилась выставка-блокбастер «Панк-культура. Король и Шут»?

Punk’s Not Dead: как устроена экспозиция о панк-культуре

Правила игры, по которым существует выставка, уже знакомы зрителям, побывавшим на петербургских «Балабанове» и «Первой позиции. Русском балете» или столичном «Виктор Цой. Путь герой». Вам выдадут наушники с аудиогидом, реагирующим на реперные точки по ходу экспозиции. Тот то поведет рассказ о том, что есть панк вообще, то включит Sex Pistols, The Clash или The Stoogies c Игги Попом, то подскажет, как самому стать панком здесь и сейчас — например, забраться с ногами на авто в первом же зале. (На капот, совсем не контр-культурно, ведут заботливо сложенные лесенкой блоки.)