Какой получилась выставка-блокбастер «Панк-культура. Король и Шут»?

В «Севкабель Порту» стартовала выставка-дилогия «Панк-культура. Король и Шут» — проект в уже фирменном для ее авторов, команды Planet9, формате: бродилки с аудиогидом, где познавательное чередуется с аттракционами и сеттингом для фото на сотни лайков в соцсетях. Рассказываем, как устроена двусоставная экспозиция про панк вообще и культовую группу Михаила Горшенева и Андрея Князева в частности.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут», как несложно догадаться и по названию, состоит из двух частей. Первая — историческая: о зарождении и развитии панка в Соединенном королевстве, а затем и России. Вторая — мемориальная: о группе «Король и Шут».
В прокат в России вот-вот выйдет фильм Михаила Местецкого «Год рождения» — постмодернистская драмеди о взрослении с элементами магического реализма. Ее главный герой — инфантильный мечтатель и урбанист Филипп — фанат якобы существовавшей в начале 1990-х андеграундной панк-группы «Яичный свет». Он грезит провести под ее эгидой большой рок-фестиваль в духе Вудстока в родном Металлогорске, а пока разместил мемориальный «музей» «Света» с артефактами из барабанной установки, бензопилы и выцветших фото прямо в своей однушке в хрущовке.
Здесь должен возникнуть резонный вопрос: «А при чем тут вообще выставка в "Севкабель Порту"?» При том, что, пожалуй, так и могла бы выглядеть экспозиция мечты протагониста, если бы вдруг проект Филиппа про панк спонсировал не местный мясной завод в лице его прагматичного тестя, а крупный холдинг со множеством компаний в составе: от билетного сервиса до производителя киноконтента. Тогда фантазия и мифотворчество соединились бы с уже отточенным и выверенным до мелочей продакшеном, в котором нашлось бы место не только выставке, но и панк-столовой, а также ироничному мерчу.
К тому же у проекта была и проба пера: до того, как разместится в родном для «Короля и Шута» Петербурге, его показывали в Москве, хотя и в немного другом виде.
Punk’s Not Dead: как устроена экспозиция о панк-культуре
Правила игры, по которым существует выставка, уже знакомы зрителям, побывавшим на петербургских «Балабанове» и «Первой позиции. Русском балете» или столичном «Виктор Цой. Путь герой». Вам выдадут наушники с аудиогидом, реагирующим на реперные точки по ходу экспозиции. Тот то поведет рассказ о том, что есть панк вообще, то включит Sex Pistols, The Clash или The Stoogies c Игги Попом, то подскажет, как самому стать панком здесь и сейчас — например, забраться с ногами на авто в первом же зале. (На капот, совсем не контр-культурно, ведут заботливо сложенные лесенкой блоки.)
Королевство зеркал и Вествуд: хайлайты экспозиции о панк-культуре
Путь посетителя пролегает через коды визуальные и музыкальные к выводу, что все мы немного панки. И ты, зритель, посмотревший в специально повешенное тут зеркало один из них — такой же как граф Лев Толстой, режиссер Алексей Балабанов или кед-трикстер Хоха из детской телепередачи «Большой фестиваль». Зеркала вообще будут сопровождать всю экспозицию: то эффектно исписанное в реплике туалета культового нью-йоркского клуба CBGB, то большое и подсвеченное в зоне про «Короля и Шута». Спойлер: удержаться от мирроу-лука будет непросто.
Содержательно в панк погружают через фантазийную витрину магазина SEX в Лондоне с футболками как в стиле дизайнера Вивьен Вествуд, так и ее реальным работами — платьем с британским флагом и туфлями «Нимфы-мятежники». Через постеры в духе газетных вырезок Джейми Рида и его оригинальные авторские ксероксы. Через рассказ о советских и постсоветских музыкальных героях — с их личными вещами: от печатной машинки Петра Мамонова до рукописей Янки Дягилевой. А еще — здесь воссоздана домашняя студия Егора Летова и целый зал посвящен арту, при этом работы студентов Академии художеств висят вперемешку с картинами Олега Котельникова, Григория Ющенко, Сергея Пахомова («Пахома») и других. Ведь панк — это еще и про отсутствие авторитетов.
«Прятались от русского рока»: как устроена экспозиция о «Короле и Шуте»
Вторая часть выставки наконец рассказывает об истории «Короля и Шута». От предыдущей экспозиции ее отделяет зал, посвященный легендарному петербургскому клубу TaMtAm. В начале 1990-х он стал прибежищем для молодых групп новой волны российской музыки, в том числе и для совсем юных тогда участников «КиШа». Не случайно на входе сюда приведена цитата из интервью музыкантов:
— Что вы делали в TaMtAm?
— Прятались от русского рока
После этого, концепция выставки меняется не то, чтобы разительно, но довольно принципиально. Посетителей по-прежнему сопровождает аудиогид, но в нем теперь не только голос экскурсовода и песни, но и рассказы самого Михаила Горшенева. Теперь это не описание большого культурного явления, а довольно строго выстроенное (хотя и не безумно глубокое) повествование об основных вехах в истории конкретной группы.
Здесь авторы, кажется, не избежали ловушки, в которую попадали многие творцы, которые брались описывать историю рон-н-ролльных команд. Подобно тому, как Оливер Стоун, снимая легендарный фильм The Doоrs, создал фактически байопик Джима Моррисона, так и создатели выставки временами увлекаются скорее Горшеневым (и немного Андреем Князевым), а не всем «КиШом». Впрочем, ближе к концу экспозиции сопроводительный текст, кажется, дает ответ о том, почему выставка выглядит именно так. В нем говорится, что даже участники группы признавали — панком в полном смысле этого слова был среди них лишь Горшок.
«Будь как дома, путник»: хайлайты экспозиции о «Короле и Шуте»
Если выставка «Балабанов» была рассчитана на публику не только «глубокую, но и широкую», экспозиция о «Короле и Шуте» является скорее ярким аттракционом, в первую очередь. Это попытка приоткрыть занавес у того кукольного театра, который талантами Князева и Горшенева оказался населен королями, шутами, ведьмами, лешими и разбойниками. Но приоткрыть ровно настолько, чтобы не утомить человека, который зашел сюда лишь с самыми общими представлениями о группе.
Самая трогательная часть выставки посвящена юности Горшенева и Князева в профтехучилище №61 (где учился и Цой) и тому, как из сумбурных планов на жизнь, музыкального баловства и упорства Михаила родилась группа, которая потом собирала стадионы. Здесь можно посидеть за неказистыми ученическими партами в мрачной атмосфере постсоветского ПТУ, от которой так и норовит сбежать в вымышленные миры, даже если они населены вампирами и оборотнями.
Наиболее сложный разговор создатели выставки, кажется, оставили для персонального зала о Михаиле Горшеневе. Они попытались провести зрителя мимо знакомого всем поп-образа к человеку, который читал Кропоткина и Бакунина, обожал фантастические рассказы и, в духе панка 70-х пытался донести, что анархия — это не вседозволенность, а высшая форма порядка, основанная на всеобщем братстве и взаимопонимании. Впрочем, этот портрет тоже рисуется довольно ненавязчиво, широкими мазками.
Наконец, зрители оказываются в зале, посвященном сериалу от «Кинопоиска», видимо, им предлагается сравнить свои впечатления от биографии легендарных петербургских панков с видением создателей сказки-байопика.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» начала работу с 3 ноября. Сколько она пробудет в «Севкабель Порту», пока не сообщают. Возрастной ценз — 16+. Дети младше могут находиться на выставке в сопровождении взрослых.
Команда выставки:
Создатели и продюсеры — основатель и генеральный директор бюро Planet9 Агния Стерлигова и управляющий партнер Planet9 Александр Кармаев, а также «Плюс Студия» и «Яндекс Афиша».
В кураторской группе — музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, музыкальный продюсер Игорь (Панкер) Гудков, художник-дизайнер Миша Бастер, рок-музыкант Андрей Князев, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская.
В сборе материалов для выставки принимали участие мама Михаила Горшенева Татьяна Горшенева и вдова Егора Летова Наталья Король-Бородюк.
Текст: Константин Крылов, Елена Анисимова
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