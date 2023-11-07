Какой получилась выставка-блокбастер «Панк-культура. Король и Шут»?

Выставка «Панк-культура. Король и Шут», как несложно догадаться и по названию, состоит из двух частей. Первая — историческая: о зарождении и развитии панка в Соединенном королевстве, а затем и России. Вторая — мемориальная: о группе «Король и Шут».

В прокат в России вот-вот выйдет фильм Михаила Местецкого «Год рождения» — постмодернистская драмеди о взрослении с элементами магического реализма. Ее главный герой — инфантильный мечтатель и урбанист Филипп — фанат якобы существовавшей в начале 1990-х андеграундной панк-группы «Яичный свет». Он грезит провести под ее эгидой большой рок-фестиваль в духе Вудстока в родном Металлогорске, а пока разместил мемориальный «музей» «Света» с артефактами из барабанной установки, бензопилы и выцветших фото прямо в своей однушке в хрущовке.