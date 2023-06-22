Shortparis, Директор Всего, Nocow и Денис Симачев выступят на фестивале «Планета в К-30»

Roots United

О фестивале «Планета в К-30»:

История площадки продлилась три лета, полных ярких впечатлений и светлых чувств, а своего фестиваля у K-30 так и не случилось. Время это исправить. Попрощавшийся прошлым летом K-30 перерождается и возвращается на уикенд в формате фестиваля «Планета K-30», чтобы отметить день рождения.

Двор разобран, но воспоминания о нем никуда не делись. За три сезона K-30 стал больше, чем клубом — целым метаверсом с собственными героями — гостями, резидентами, диджеями и музыкантами, мемами, даже персональным спутниковым ТВ! Все эти люди и вещи образуют силу гравитации, которая не оставляет шансов, кроме как приземлиться на том самом месте с лучшей набережной и фантастическим видом на залив, где мы провели 3 лета. 3 года за 2 дня — поместится? Конечно.