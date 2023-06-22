Shortparis, Директор Всего, Nocow и Денис Симачев выступят на фестивале «Планета в К-30»

Задуманный в 2020 году как поп-ап, проект К-30 в гавани Васильевского острова просуществовал два года, спас петербуржцам первое лето пандемии, стал площадкой для двух фестивалей — Present is Perfect и Present Perfect Festival — а в сентябре 2022-го закрылся, так и не обзаведясь собственным большим ивентом. Настало время это исправлять — рассказываем о лайн-апе первого фестиваля К-30.
Команда Roots United масштабно замещает отмену Present Perfect Festival в этом году двухдневным фестивалем в поп-ап пространстве, которое возродится спустя год после закрытия. В числе артистов — Shortparis, Залпом, Директор Всего, Батя, хор Ataque De Panique, София Родина, Raw Takes, TSOY, Bad Balance, «Механический Пес», Кассета, Lovanda, Dizzy Dutch Duck, Денис Симачев, Orange, Mark Schedrin, Cable Toy, Timofey, Saint City Lovers, Sestrica, Nocow, Hesperman и RLGN, Лена Попова, Shutta, Hoopa, EL, Primitive, Rwanda, Kid Cope и другие.
Nocow
О фестивале «Планета в К-30»:
История площадки продлилась три лета, полных ярких впечатлений и светлых чувств, а своего фестиваля у K-30 так и не случилось. Время это исправить. Попрощавшийся прошлым летом K-30 перерождается и возвращается на уикенд в формате фестиваля «Планета K-30», чтобы отметить день рождения.
Двор разобран, но воспоминания о нем никуда не делись. За три сезона K-30 стал больше, чем клубом — целым метаверсом с собственными героями — гостями, резидентами, диджеями и музыкантами, мемами, даже персональным спутниковым ТВ! Все эти люди и вещи образуют силу гравитации, которая не оставляет шансов, кроме как приземлиться на том самом месте с лучшей набережной и фантастическим видом на залив, где мы провели 3 лета. 3 года за 2 дня — поместится? Конечно.
Фестиваль «Планета в К-30» пройдет 4 и 5 августа.
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