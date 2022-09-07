«К-30 — все. Это был сон»: Roots United закрывает пространство на Васильевском острове

«Друзья, так бывает. К-30 ВСЁ. Не на сезон. А НА-ВСЕ-ГДА. 17 сентября — последняя туса в том самом месте, где мы провели три лета любви, дружбы, танцев и кайфа! Мы уходим в свободное плаванье, но не грустим. Приходите прощаться, обниматься, висеть на лучшей набережной города и согревать друг друга теплом! Ждем вас на last dance в нашем любимом дворе. Будут все», — сообщили в Roots United (авторская орфография сохранена).

В лайн-апе прощальной вечеринки Dj Booking Fee, Dj Dizzy, Ddos, EL, Hoopa, Jax, Lay Far, Xan, Nastya Tkacheva, Orange, Primitive, Rwanda, Shutta и Tolya Klepalov. Подробности можно посмотреть здесь.

Пространство К-30 было создано за один месяц на пустой прибрежной территории в гавани Васильевского острова. За архитектуру отвечало бюро Rhizome (авторы бистро «Футура», отелей «Точка на карте»). Контейнеры, как основной элемент пространства, были выбраны не случайно — за свою универсальность, мобильность и символичность: рядом находится морской порт. В числе резидентов К-30 были Washing Machine, Plants For Friends, Lotuseaters и другие.