Roots United проведут 3-дневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice

В пятницу, 11 сентября, состоится вечеринка-открытие, главный день – в субботу, 12 сентября, а традиционное воскресное afterparty – 13 сентября. При этом в лайн-апе заявлены только российские артисты, в том числе группа Shortparis, Mujuice, Nina Kraviz, Vladimir Dubyshkin, Roma Zuckerman и другие. Также организаторы обещают лайв выступления на Yard, аудиовизуальные перформансы на экспериментальной сцене и завершающую воскресную вечеринку. Остальные подробности можно посмотреть здесь.