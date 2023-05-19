Слушаем первые треки с нового альбома Cream Soda «Internet Friends»

«Internet Friends» — один из двух запланированных к релизу альбомов, над которыми работал Дима Нова — музыкант скончался в марте 2023 года. Об этом во время вечеринки лейбла Stvol в клубе Mutabor рассказал участник группы Илья Гадаев. Также продолжат свое существование все проекты Димы. «Разумеется [Cream Soda] живет. Что за вопросы?» — позже прокомментировали представители группы.