Слушаем первые треки с нового альбома Cream Soda «Internet Friends»

Пластинка, написанная при жизни Димы Нова, выйдет 26 мая и будет насчитывать 11 композиций, две из которых уже можно услышать. А в 12:00 на STVOL.TV запустят стрим — обещают сюрпризы!
«Internet Friends» — один из двух запланированных к релизу альбомов, над которыми работал Дима Нова — музыкант скончался в марте 2023 года. Об этом во время вечеринки лейбла Stvol в клубе Mutabor рассказал участник группы Илья Гадаев. Также продолжат свое существование все проекты Димы. «Разумеется [Cream Soda] живет. Что за вопросы?» — позже прокомментировали представители группы.
В 2022 году проект Cream Soda отметил 10-летие своего существования. В оригинальном составе музыканты известны своими хитами «Никаких больше вечеринок», «Розовый фламинго», «Сердце лед», вирусным кавером на песню группы Хлеб «Плачу на техно» и другими треками. Вместе они выпустили четыре альбома: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019) и «Интергалактик» (2020).
В феврале того же года Анна Романовская анонсировала запуск сольного проекта под псевдонимом 4NN4. Свой первый сольный трек певица представила весной: «Может Быть» — о расставании, с легким и подстрекательским флером разочарования в объекте любви. В сентябре 4NN4 выпустила дебютный сольный мини-альбом «Читается как Анна». Умение прощать и уходить достойно, «говорить позитивно о негативном» и смотреть вперед, в беззаботное будущее — послушайте прямо сейчас!
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