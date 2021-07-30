Cream Soda и Алена Свиридова отправляются на охоту за розовым фламинго (Никита Кукушкин!) в новом клипе от Александра Гудкова

Как призналась Свиридова, идея перепеть «Розовый фламинго» пришла музыкантам Cream Soda, и певица изначально не особо верила в успех — «так как уже многие музыканты и диджеи делали ремиксы на этот трек, откровенно проигрывая оригинальной версии. «Но ребята развернули музыку на 180 градусов и наполнили ее иным смыслом, который мне оказался созвучным! На самом деле сначала я предлагала другую песню. Казалось, что «фламинго» не получится. Но я ошибалась! А работа над другой песней у нас впереди», — рассказала она «Афише Daily».

По сюжету клипа розовый фламинго — изгой. Он не похож на других и является символом самовыражения — «злободневной темы, которая делает популярной такие явления, как TikTok, где любой может быть тем, кем захочет, и делать то, что любит». По мнению музыкантов, Никита Кукушкин «олицетворяет этот образ свободы — он отличается от большинства: одержим охотой на себя самого, вовлекая в эту странную игру и других персонажей истории». «Сюжет клипа — абсолютная дичь. Но как я люблю такое! И ведь никто раньше мне подобное не предлагал. Я в восторге!» — добавила Свиридова.

А вот над идеей позвать Евгения Понасенкова сняться в клипе музыканты не сомневались — потому что он «идеально подходит выбранной эпохе». «По сценарию он гуляет, а ведь прогулка — это и есть свобода! Мы свободны, пока гуляем», — добавил музыкант Cream Soda Дима Нова.