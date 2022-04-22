Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила дебютный сольный трек «Может быть»

Экс-вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская выпустила дебютный сольный трек «Может быть». О расставании с «легким, возможно, даже подстрекательским флером разочарования». Однако «не так страшен черт, как его малюют» — послушайте прямо сейчас!
О треке «Может быть», цитата по cosmo.ru:
Трек «Может Быть» — о расставании, — с легким, возможно, даже подстрекательским флером разочарования в объекте любви, но в конечном итоге становится ясным, что не так страшен черт, как его малюют. Я пою «подумаю о хорошем, о том, чего не может быть», а мое эхо повторяет «может быть, может быть...», как бы обещая, что все будет хорошо. Поначалу новое представляется ненадежным, и порой чувствуешь себя слепым котенком, хотя по жизни ты давно уже кот. Но где заканчивается одно, начинается другое, и, на мой взгляд, еще лучшее.
Официально об уходе Романовской музыканты Cream Soda не объявляли. Однако в тизере весеннего тура вместе с Димой Нова и Илей Гадаевым появилась уже другая девушка. В комментариях фанаты также указывают на смену вокалистки. «Рано или поздно все равно объявят. Мне зашло. Не понимаю, почему все буянят. Безусловно жаль, что Анна покинула группу. Но а что делать, если так случилось?» — пишут они.
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