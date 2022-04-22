Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила дебютный сольный трек «Может быть»

Анна Романовская (4NN4)

О треке «Может быть», цитата по cosmo.ru:

Трек «Может Быть» — о расставании, — с легким, возможно, даже подстрекательским флером разочарования в объекте любви, но в конечном итоге становится ясным, что не так страшен черт, как его малюют. Я пою «подумаю о хорошем, о том, чего не может быть», а мое эхо повторяет «может быть, может быть...», как бы обещая, что все будет хорошо. Поначалу новое представляется ненадежным, и порой чувствуешь себя слепым котенком, хотя по жизни ты давно уже кот. Но где заканчивается одно, начинается другое, и, на мой взгляд, еще лучшее.