Начало нового пути с космическими интонациями: 4NN4 (Анна Романовская) выпустила дебютный EP «Читается как Анна»

Дебютный мини-альбом экс-солистки Cream Soda Анны Романовской открывает космическое интро «4NN4 x SR Space», в которое интегрированы реальные звуки запуска первого прототипа суборбитальной ракеты частной космической компании SR Space в апреле 2021 года — уже в этом певица стала лицом компании.

Космическое звучание продолжается и в следующей композиции «Нария» — об умении прощать и уходить достойно. «Не все люди умеют прощать — как других, так и себя. Не все умеют уходить достойно. В этом треке есть две стороны: та, которая до конца остается преданной своим убеждениям, и та, которая простила его за это», — говорит Романовская.

Также в треклисте жизнеутверждающий «Может быть» о начале нового пути, ироничный «Антилюбовь», в котором исполнительница «говорит позитивно о негативном» и электро-футуристический «Пока», в котором лирическая героиня смело отправляется вперед, в беззаботное будущее.