Начало нового пути с космическими интонациями: 4NN4 (Анна Романовская) выпустила дебютный EP «Читается как Анна»

Экс-солистка Cream Soda Анна Романовская выпустила дебютный сольный мини-альбом под псевдонимом 4NN4 — «Читается как Анна». Умение прощать и уходить достойно, «говорить позитивно о негативном» и смотреть вперед, в беззаботное будущее — послушайте прямо сейчас!
Дебютный мини-альбом экс-солистки Cream Soda Анны Романовской открывает космическое интро «4NN4 x SR Space», в которое интегрированы реальные звуки запуска первого прототипа суборбитальной ракеты частной космической компании SR Space в апреле 2021 года — уже в этом певица стала лицом компании.
Космическое звучание продолжается и в следующей композиции «Нария» — об умении прощать и уходить достойно. «Не все люди умеют прощать — как других, так и себя. Не все умеют уходить достойно. В этом треке есть две стороны: та, которая до конца остается преданной своим убеждениям, и та, которая простила его за это», — говорит Романовская.
Также в треклисте жизнеутверждающий «Может быть» о начале нового пути, ироничный «Антилюбовь», в котором исполнительница «говорит позитивно о негативном» и электро-футуристический «Пока», в котором лирическая героиня смело отправляется вперед, в беззаботное будущее.
Напомним, свой первый трек в качестве сольной исполнительности и под псевдонимом 4NN4 Анна Романовская выпустила весной этого года. Сингл «Может Быть» — о расставании, с легким и подстрекательским флером разочарования в объекте любви. «Но в конечном итоге становится ясным, что не так страшен черт, как его малюют», — признавалась певица.
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