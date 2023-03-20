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Музыка

Скончался участник Cream Soda и Locked Club Дима Нова. Он утонул под Ярославлем

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В ночь на 20 марта музыкант провалился под лед, переходя Волгу. Как сообщают 76.ru и РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, тело Новы уже достали из воды и опознали. Спасатели продолжают поиски пропавших — в том числе младшего брата музыканта Романа. Собрали все, что известно о случившемся на данный момент.

Из соцсетей группы Cream Soda, creamsodamusic

По сообщению администрации Некрасовского района Ярославской области, в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек — как отмечается, «гостей района». «В какой-то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, и пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное — троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться. Однако по дороге в больницу один из спасенных скончался», — говорится в заявлении властей.

Под Ярославлем компания праздновала день рождения своего друга. Вечером они уже прогуливались по льду, после чего вернулись домой и лепили пельмени. Ночью они решили выйти на замерзшую реку во второй раз.

Из соцсетей Валерии Дерман, leraderman
Из соцсетей Валерии Дерман, leraderman
Из соцсетей Валерии Дерман, leraderman
Из соцсетей Валерии Дерман, leraderman
Из соцсетей Валерии Дерман, leraderman

По данным Baza, реку переходили не 10 человек, а 11: семь мужчин и пять девушек. «У музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу раз или два в месяц. В три часа ночи в Некрасовском районе Ярославской области 12 человек, включая Свиргунова, отправились перейти реку, но на обратном пути пятеро провалились под лед. Одну из девушек — Валерию Дерман — друзья вытащили сразу. Еще один — Аристарх Ухтомский — ухватился за льдину, его вытащили спасатели и пытались реанимировать два часа, однако позже, от переохлаждения, он скончался», — пишет Telegram-канал. 

В настоящее время спасатели продолжают поиски. Водолазы ищут без вести пропавших Диму Нову, его младшего брата Романа Свиргунова и друга Георгия Киселева. Как сообщает 76.ru, около 15:15 по московскому времени водолазы вытащили на берег тело. Личность погибшего уточняется.

ГУ МЧС России по Ярославской области
ГУ МЧС России по Ярославской области

В официальной группе Cream Soda ВКонтакте уже прокомментировали случившееся: «Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим».

На 1 апреля у Locked Club был запланирован релиз.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким погибших.

Новость обновляется. 

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