Скончался участник Cream Soda и Locked Club Дима Нова. Он утонул под Ярославлем

В ночь на 20 марта музыкант провалился под лед, переходя Волгу. Как сообщают 76.ru и РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, тело Новы уже достали из воды и опознали. Спасатели продолжают поиски пропавших — в том числе младшего брата музыканта Романа. Собрали все, что известно о случившемся на данный момент.
По сообщению администрации Некрасовского района Ярославской области, в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек — как отмечается, «гостей района». «В какой-то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, и пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное — троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться. Однако по дороге в больницу один из спасенных скончался», — говорится в заявлении властей.
Под Ярославлем компания праздновала день рождения своего друга. Вечером они уже прогуливались по льду, после чего вернулись домой и лепили пельмени. Ночью они решили выйти на замерзшую реку во второй раз.
По данным Baza, реку переходили не 10 человек, а 11: семь мужчин и пять девушек. «У музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу раз или два в месяц. В три часа ночи в Некрасовском районе Ярославской области 12 человек, включая Свиргунова, отправились перейти реку, но на обратном пути пятеро провалились под лед. Одну из девушек — Валерию Дерман — друзья вытащили сразу. Еще один — Аристарх Ухтомский — ухватился за льдину, его вытащили спасатели и пытались реанимировать два часа, однако позже, от переохлаждения, он скончался», — пишет Telegram-канал.
В настоящее время спасатели продолжают поиски. Водолазы ищут без вести пропавших Диму Нову, его младшего брата Романа Свиргунова и друга Георгия Киселева. Как сообщает 76.ru, около 15:15 по московскому времени водолазы вытащили на берег тело. Личность погибшего уточняется.
В официальной группе Cream Soda ВКонтакте уже прокомментировали случившееся: «Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим».
На 1 апреля у Locked Club был запланирован релиз.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким погибших.
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