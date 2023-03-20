Скончался участник Cream Soda и Locked Club Дима Нова. Он утонул под Ярославлем

По сообщению администрации Некрасовского района Ярославской области, в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек — как отмечается, «гостей района». «В какой-то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, и пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное — троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться. Однако по дороге в больницу один из спасенных скончался», — говорится в заявлении властей.

Под Ярославлем компания праздновала день рождения своего друга. Вечером они уже прогуливались по льду, после чего вернулись домой и лепили пельмени. Ночью они решили выйти на замерзшую реку во второй раз.