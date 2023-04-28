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Музыка

Смотрим новый клип 4NN4 на песню «Фарфор», снятый Ташей Алакоз

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«Аня — это огромная сила. Упрямая, невозможная, стихийная и непредсказуемая. Ей было тяжело психологически, она ловила панические атаки, но последние 30 минут отработала так, будто может обходиться без кислорода сколько угодно долго. Она превзошла всю себя. И это огромное восхищение — которое не уместить в слова», — поделилась Таша.

Съемки клипа проходили в тот день, когда погиб участник Cream Soda и Locked Club Дима Нова. «Вчера мы снимали вторую часть клипа. Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Ложиться на дно. Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули […] Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я — понарошку…», — писала Романовская.

В 2022 году проект Cream Soda отметил 10-летие своего существования. В оригинальном составе музыканты известны своими хитами «Никаких больше вечеринок», «Розовый фламинго», «Сердце лед», вирусным кавером на песню группы Хлеб «Плачу на техно» и другими треками. Вместе они выпустили четыре альбома: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019) и «Интергалактик» (2020).

В феврале того же года Анна Романовская анонсировала запуск сольного проекта под псевдонимом 4NN4. Свой первый сольный трек певица представила весной: «Может Быть» — о расставании, с легким и подстрекательским флером разочарования в объекте любви. В сентябре 4NN4 выпустила дебютный сольный мини-альбом «Читается как Анна». Умение прощать и уходить достойно, «говорить позитивно о негативном» и смотреть вперед, в беззаботное будущее — послушайте прямо сейчас!

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Таша Алакоз

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