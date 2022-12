Музыкальные итоги года: 40 главных альбомов (и 10 клипов!) 2022-го

Miles Kane — «Change the Show»

Бывший участник The Rascals и напарник Алекса Тернера по супергруппе The Last Shadow Puppets Майлз Кейн с пластинками не торопится: «Change the Show» — четвертый полноформатный релиз за почти 11 лет сольной карьеры. Записанный после «импровизированного сотрудничества» с Оскаром Робертсоном и Дэйвом Бардоном из «Sunglasses for Jaws» он черпает вдохновение из «мотаунского звука» 60-х и британского соула 70-х. Это демонстрация того, на что способен Кейн — словно винтаж, который хочется заполучить в свою коллекцию, и бурлящая в крови энергия, когда это наконец удается.