Музыкальные итоги года: 40 главных альбомов (и 10 клипов!) 2022-го

Громкие камбэки Stromae и Бейонсе, возвращение британцев Arctic Monkeys и друга группы Майлза Кейна, триумф Кендрика Ламара и падение Канье Уэста, сколоченная на карантине супергруппа Тома Йорка и продолжающаяся рефлексия о пандемии. Музыкальный обозреватель Даша Гладких подвела итоги турбулентного 2022-го, субъективно выбрав главные полноформатные альбомы и видеорелизы уходящего года. Нам песня строить и жить помогает!
40 АЛЬБОМОВ 2022-го
Kendrick Lamar — «Mr. Morale & the Big Steppers»
Приобретя репутацию фигуры высшего морального авторитета в хип-хопе и став первым и единственным рэпером, получившим Пулитцеровскую премию, Ламар выпускает «Mr. Morale & the Big Steppers» — и сжигает за собой мосты. Он как будто оказывается в кресле психотерапевта (а потом действительно оказывается — напротив играющей врача Хелен Миррен в клипе на «Count Me Out»), то бравируя, дурачась и подкалывая, то срывая с себя маски и честно рассказывая о терзании горем и стыдом — чувствами, заглушить которые помогают ненужные дорогие покупки и неверность. Прямолинейность и непосредственность вкупе с фирменным стилем и обретенной с годами уверенностью, кажется, делают Кендрика Ламара героем №1 2022 года.
Beyonce — «Renaissance»
Еще до официального релиза «Renaissance» журналисты окрестили новую пластинку «самым амбициозным» музыкальным проектом Бейонсе. Это ее «эпоха Возрождения», начавшаяся с желания «создать безопасное место без суждений, свободное от перфекционизма и чрезмерного размышления; место, где можно кричать, освобождаться, чувствовать свободу». Энергичный танцевальный поп-альбом вдохновлен диско, техно и хаусом, элементов которого здесь в достатке — «Renaissance» представляет совершенно новое для королевы R&B звучание и одновременно ожидаемое для певицы, исповедующей эклектичный подход. Пропагандирующий гедонизм, раскрепощенность и чувство собственного достоинства, призывающий слушателей искренне принять удовольствие, подчеркнуто оптимистичный релиз, открывающий новую эпоху музыки Бейонсе — такой, как ей нравится.
Arctic Monkeys — «The Car»
С новым альбомом британцы Arctic Monkeys «вернулись на землю», исключив из текстов присущую «Tranquility Base Hotel & Casino» 2018 года научную фантастику и обратившись к принципам кинематографичности. Это набор утонченной и воспитанной поп-музыки середины века, которая кажется на расстоянии многих световых лет от юношеской турбулентности их исторического дебюта 2006 года. Если тогда, на «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not», Arctic Monkeys писали песни с намерением развернуть их во всю мощь на сцене, то сейчас музыканты полностью заняты ремеслом — редактируют, формируют и выделяют детали, которые раскрываются лишь при повторном и вдумчивом прослушивании.
Miles Kane — «Change the Show»
Бывший участник The Rascals и напарник Алекса Тернера по супергруппе The Last Shadow Puppets Майлз Кейн с пластинками не торопится: «Change the Show» — четвертый полноформатный релиз за почти 11 лет сольной карьеры. Записанный после «импровизированного сотрудничества» с Оскаром Робертсоном и Дэйвом Бардоном из «Sunglasses for Jaws» он черпает вдохновение из «мотаунского звука» 60-х и британского соула 70-х. Это демонстрация того, на что способен Кейн — словно винтаж, который хочется заполучить в свою коллекцию, и бурлящая в крови энергия, когда это наконец удается.
The Kooks — «10 Tracks To Echo In The Dark»
На шестом студийном альбоме инди-героев 2000-х есть все, за что мы знаем и любим The Kooks: классический инди-рок, прифанкованный прог-рок, синти-поп и гитарная акустика. Эйфория от молодости, любви и внутренней свободы, энергичность и легкость здесь соседствуют с балансирующей на грани тоски меланхолией — иногда даже в рамках одного трека. Несмотря на такие эмоциональные качели, общее настроение на «10 Tracks To Echo In The Dark», как никогда, оптимистичное. «Я действительно надеюсь, что это чувство внутреннего спокойствия проявится. На данный момент я действительно хочу получать удовольствие от своей жизни», — говорит вокалист The Kooks Люк Причард.
The Weeknd — «Dawn FM»
Концептуалист Эйбел Тесфайе свой пятый студийный альбом конструирует через тему чистилища. Все происходящее здесь транслирует радио, настроенное на ретро-поп волну. На обложку музыкант поместил себя, только сильно постаревшего, символизируя переход от жизни к смерти, а своим проводником в мир иной нарек актера Джима Керри, отыгрывающего в лирик-треках роль блаженного диджея на радио. Лонгплей, который станет частью трилогии — по крайней мере, на еще одну пластинку намекал сам The Weeknd, — корнями уходит в дэнс-поп и синти-поп, черпая вдохновение у таких легенд жанров, как Depeche Mode и Duran Duran. Музыкально он может показаться праздничным, а может и мрачным — если вы захотите это прочувствовать.
Stromae — «Multitude»
Первый за 9 лет альбом бельгийца Stromae напитала тема семьи: как в текстах о спасительной любви к своему маленькому сыну, так и в музыке. Он обращается к корням и использует свои детские воспоминания от путешествий с матерью по Южной Америке и Африке, уходя от европопа первых двух альбомов в сторону народной музыки с ее ритмами и мелодиями. Но главным настроением неизменно остается диалог с самим собой, в ходе которого Stromae рассуждает о происходящем вокруг и внутри: как о роли женщины в современном мире, так и тяжелой борьбе за собственное психическое здоровье. Напоследок Поль оставляет два трека «Mauvaise journée» («Плохой день») и «Bonne journée» («Хороший день») как загадку: стакан наполовину пуст или наполовину полон? И то, что две эти композиции поставлены вместе, напоминает о ее неразрешимости: ответ всегда будет посередине и между строк.
The Smile — «A Light For Attracting Attention»
Вы еще помните, чем занимались на карантине? Том Йорк, например, работал над новой музыкой, неожиданно для всех собрав еще один сайд-проект. Вернее, супергруппу — вместе с соло-гитаристом «Radiohead» Джонни Гринвудом и барабанщиком «Sons of Kemet» Томом Скиннером. Музыка The Smile работает на стыке пост-панка, прогрессивного рока, афробита и электроники, создавая на выходе беспорядочные, тревожные, мультижанровые и абсолютно противоположные по настроению композиции, соседствующие на «A Light For Attracting Attention» — дебютном альбоме проекта. Так, будто это не релиз самостоятельного продукта, а ретроспектива лучших моментов дискографии «Radiohead»: бойких и гнетущих, энергичных и меланхоличных, со сложными рифами и напористой моторной психоделией.
Arcade Fire — «WE»
Еще один плод карантина и большое возвращение прошедшей весны — первый за пять лет полноформатный альбом «WE» канадцев Arcade Fire. Работа над пластинкой началась еще до пандемии и продолжилась в условиях самоизоляции, во время которой участник и брат фронтмена группы Уин Батлер написал «два или три альбома». Пластинка похожа на свет в конце туннеля, по которому ты покидаешь темноту бездны в предрассветные часы. Тексты о духовном избавлении и настоящем апокалипсисе подкреплены струнными, валторнами, арфой, конгами, джембе, скрипками — одновременно спокойными и сильными. За обложку отвечал культовый французский художник JR, выступивший на этот раз в цвете — традиционную для его творчества черно-белую работу затонировал Терри Пастор.
Florence + The Machine — «Dance Fever»
Навеянный увлечением Флоренс Уэлч хореоманией — социальным явлением в Европе раннего Нового времени, когда люди беспорядочно танцевали — «Dance Fever» построен на смеси танцевальной музыки, фолка, Игги Попа 1970-х и музыки в духе Люсинды Уильямс или Эммилу Харрис. При всей кажущейся энергичности альбом только прикидывается таковым, на деле являясь, возможно, самым личным в дискографии Флоренс. Как и многие релизы времени постковида, на нем постоянно ощущается присутствие пандемии — даже в вокальных приемах, когда голос певицы искажается до неузнаваемости. В конце она почти хрипит: «Каждая песня, которую я написала, стала спасательной веревкой, привязанной к моей шее, которая тянула меня к небесам».
Regina Spektor — «Home, Before and After»
Построив карьеру на лиричных и бьющих в самое сердце песнях о любви, жизни и смерти (вспомнить хотя бы «Après Moi» на стихи Бориса Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!..»), на «Home, Before and After» певица представляет смешной и душераздирающий арт-панк — противоположность серьезности и мрачности предыдущей пластинки «Remember Us To Life». При всех внешних изменениях остается основополагающим стремление Спектор к построению собственного мира. Обозреватель NME Али Шатлер отмечает: «Это красочная, энергичная коллекция работ художницы, которая могла бы комфортно оставаться в своем собственном переулке, но предпочитает этого не делать».
Björk — «Fossora»
В сравнении с предшественником — альбомом «Utopia» 2017 года — новая полноформатная работа Бьорк органична и просторна: это более земная, наполненная теплом и дыханием пластинка, нежели мечтательная. Здесь балом правит кларнет, который в отсутствии голоса превращает работу в монументальное неоакадемическое произведение. Написанный в пандемию (в период, когда Бьорк вернулась на родину) альбом представляет размышления певицы о своих предках, потомках и стране огня и льда, которая их связывает. Красной нитью сквозь него проходит тема потери матери: Хильдур Руна Хауксдоттир — хиппи-гомеопат, которая еще в детстве подтолкнула Бьорк к выходу на сцену — умерла в 2018 году после продолжительной болезни.
Moderat — «More D4ta»
На «More D4ta» Moderat ведут борьбу с чувством изоляции, которое последовало за их решением взять перерыв в 2017 году, и информационной перегрузкой — проблемами, выступившими на передний план за последние два года. Группа провела месяцы, заново знакомясь с музыкой, предаваясь экспериментам и медленно конкретизируя идеи, погружаясь в самую глубину композиций. Вдохновением для многих текстов к альбому стали поездки Саши Ринга (он же Apparat) в берлинскую Gemäldegalerie — часто вместе с маленькой дочерью — где он искал убежище в великих картинах прошлого, беспокоясь о будущем.
Bonobo — «Fragments»
На своем 11 студийном альбоме приверженец интеллектуальной танцевальной музыки Саймон Грин делает ставку на песенную форму, ровно пополам дробя релиз на инструменталы и коллаборации. На настроение пластинки повлияли пандемия, пожары в Калифорнии и постоянное ощущение изоляции, одиночества и непредсказуемости. «Fragments» создает спасительный оазис посреди пустыни, в котором ты размеренно покачиваешься на волнах даунтемпо, а в качестве гостей выступают Joji, Джордан Ракей, Мигель Этвуд-Фергюсон, O’Flynn, Джеймила Вудс и Kadhja Bonet.
Harry Styles — «Harry’s House»
Третий студийный альбом «Harry’s House» показал один из лучших результатов продаж за первую неделю релиза в сольной карьере экс-участника «One Direction» Гарри Стайлза. Мелодичный прифанкованный поп-рок и тамблер-поп 2010-х стал идеальным саундтреком первых летних дней 2022-го, когда форма важнее содержания — ведь какая разница, что у тебя в голове, если за окном солнце и явно больше +20? Об этом же и главный тезис Оливии Хорн в колонке о пластинке для Pitchfork: «Сущности иногда не хватает, но стиля всегда предостаточно».
Taylor Swift — «Midnights»
10-я студийная пластинка, спродюсированная давним соратником певицы Джеком Антонофф, — это интимный рассказ Тейлор Свифт о ее «13 бессонных ночах, разбросанных по всей жизни», требующий для прослушивания ночной палитры красок. «Midnights» — это коллаж интенсивности, взлетов и падений, приливов и отливов, показывающий, что жизнь может быть темной, звездной, облачной, пугающей, возбуждающей, горячей, холодной, романтичной или одинокой — прямо как в полночь.
Lizzo — «Special»
Выпуская четвертый полноформатный альбом, Lizzo признавалась, что «чувствовала сильное давление»: после успеха «Cuz I Love You» 2019 года, который взял «Грэмми» как лучший альбом года и лучший современный урбан-альбом, новая пластинка должна была содержать больше хитов. Но такой подход никогда не был ей близок: вместо этого Lizzo «просто честно написала о том, где была последние несколько лет и кем стала». Отказавшись от концепции гневного политического высказывания и ориентированных на протестные настроения треков, певица обратилась к несправедливости в целом, которую видит в мире — именно она, как ни странно, вывела ее на более яркую и позитивную сторону. «Special» переполнен любовью и благодарностью к друзьям, семье, партнерам и поклонникам, а флоу на нем сильный и всеобъемлющий.
Yaya Bey — «Remember Your North Star»
Для мультидисциплинарного художника и арт-куратора Яя Бей музыка — способ справиться с жизненными трудностями и поделиться радостными моментами. Эти эмоциональные «американские горки» R&B-исполнительница запечатлевает на своем первом полноформатном альбоме «Remember Your North Star», сплавляя воедино соул, джаз, афробит и хип-хоп. Красной нитью через всю канву пластинки проходят темы женоненавистничества, раскрытия поколенческих травм, беззаботной романтики, родительских отношений, расширения прав и возможностей женщин и любви к себе.
SZA — «SOS»
Свой второй студийный альбом SZA описывает как «самую приятную унисекс-работу», а в числе ее продюсеров замечены Фаррелл Уилльямс и Тимбалэнд. С последним певица провела время на студии: «Он играл бразильские джазовые ритмы, и я подхватила это». «SOS» дебютировал на первой строчке Billboard 200 с тиражом 318 тысяч экземпляров, побив рекорд по количеству стримов R&B-альбомов за неделю и став первым полноформатным релизом SZA, возглавившим американские чарты. Обложка пластинки отсылает к знаменитой фотографии принцессы Дианы, сделанной в Портофино за неделю до ее гибели в 1997 году. SZA признается, что ее зацепило то, насколько «изолированной» Диана ощущала себя — и это именно то чувство, которое хотела передать певица.
Denzel Curry — «Melt My Eyes, See Your Future»
Выходу пятого студийного альбома Дензела Карри предшествовали планы отказаться от альтер-эго, чтобы показать свою истинную личность, а позже и вовсе уйти из музыки — но не сразу, а после выпуска еще трех полноформатных работ. Название новой пластинки двухчастное: Melt My Eyes («Растопи мои глаза») — метафора склонности избегать столкновений с жизненными трудностями, See Your Future («Узри свое будущее») — мотивация двигаться вперед, оставляя прошлое позади. Лирика альбома — размышления о быстротечности карьеры рэперов и жизни в целом, внутренней борьбе, движении вперед и принятии. «Все это в голове. Я буду чувствовать себя хорошо, когда у меня растают глаза».
Kanye West — «Donda 2»
Работа над альбомом-сиквелом «Donda» 2021 года проходила в сжатые сроки (меньше двух месяцев!) и при четком условии Канье: если песни «нельзя играть на похоронах, рождении ребенка, выпускном, свадьбе», то они не войдут в трек-лист. На пластинке можно услышать выступления матери Уэста Донды, которой вновь посвящен альбом, отрывок из монолога Ким Кардашьян о Канье («Итак, когда я развелась с ним, вы должны знать, что все сводилось только к одному: его личности!»), популярный в TikTok сэмпл «Empire» и даже посмертный вокал рэпера XXXTentacion.
Три фундаментальных вопроса, которые вызывала первая часть диптиха-посвящения, — кто Йе на самом деле: величайший музыкант, гениальный маркетолог или всего лишь сын, скорбящий о матери? — теряют силу на фоне скандального поведения рэпера. К концу 2022 года Уэст подходит без контрактов с Adidas, Balenciaga и Gap, рассердивший весь мир антисемитскими высказываниями, комментариями о смерти Джорджа Флойда, футболками с надписью «White Lives Matter» и рассказами о симпатии к Гитлеру.
The Game — «Drillmatic: Heart vs. Mind»
Полуторачасовой альбом рэпера The Game «Drillmatic: Heart vs. Mind» отметился не только своей длительностью (31 трек!), но и списком участников: гостевые куплеты на пластинке записали Дрейк, ASAP Rocky, Pusha T, Lil Wayne, French Montana, Рик Росс, Крис Браун, DJ Khaled и многие другие.
Очистить сэмплы на семи треках рэперу помог Jay-Z, а Канье Уэст не только записал куплет для «Eazy», вышедшего в качестве самостоятельного сингла в январе 2022 года, но и выступил сопродюсером альбома. Вишенка на торте — 10-минутный дисс на «The Black Slim Shady» Эминема, в котором The Game выдает себя за настоящего Слима Шейди. А еще констатирует: Эминем, по его мнению, — банальный лирик, который не заслуживает того обожания, которое получает, а коммерческий успех не приводит к уличному авторитету.
Kid Cudi — «Entergalactic»
Приступая к работе над восьмым полноформатным альбомом, Кид Кади поставил перед собой цель «сделать что-то иное» со своей музыкой — так послужной список рэпера пополнился не только новой пластинкой, но и первым совместным проектом с Netflix. Альбом-саундтрек —аудиальная версия мультипликационного сериала для взрослых «Entergalactic». Или наоборот анимация — это лишь видеоряд, на протяжении 30 минут объясняющий, о чем каждая из его композиций. Сплавленный воедино, двойной проект Кади представляет юношескую историю любви, рассказанную через его музыку.
Joji — «Smithereens»
«Glimpse of Us» стала вирусной в TikTok и «соцсети с картинками» — буквально гимном ноября, скорее грустного и рефлексивного, чем предвещающего наступление предрождественского сезона. Открывающая первый со времен «Nectar» 2020 года альбом композиция задает тон первой части пластинки как мелодичной истории о разбитом сердце, по-хорошему идеализирующей бывшую любовь. Обозреватель Clash Джеймс Меллер констатирует: «Joji последовательно переосмысливает себя и по-настоящему проявляется как один из самых интересных артистов в альтернативной, анти-поп сфере». С каждым альбомом он все больше уходит в лирику и искренность, кажется, стараясь навсегда стереть воспоминания о себе как немного безумном контент-мейкере.
GUF — «О’пять»
Откровения, переживания, страхи, рефлексия, обращения к покойной бабушке Тамаре Константиновне и «Для нее 2» — ода уже совсем другой Москве. «О’пять» — первый после длительного перерыва и первый же взрослый альбом Гуфа, которому «сорок два» и он «давно не Алеша». Альбом полон отсылок рэпера к себе прошлому (олды тут?), которые он выворачивает наизнанку через призму жизненного опыта. Долматов мог бы перекроить себя под новые правила рэп-игры, но решает остаться самим собой — с присущей ему искренностью и честностью, даже если речь идет о совсем нелицеприятных вещах. Просто все мы рано или поздно станем старше, а любовь никогда не будет такой, как в первый раз. Как и «Дай мне руку» — это уже совсем не «Ice baby».
Недры — «Что мы делаем в тени»
На первом за два года релизе экс-снайпера, барабанщика из петербургского метро и мануального терапевта Ивана Ворошилова (ака Недры) — новые эксперименты со звучанием и прежний энергичный флоу. О том, «как ты полезешь сюда, если тебя пугает даже тень? Какая жизнь, если тебя пугает даже день? Стены в голове». О новом времени, в котором «все будто валится из рук», а «спасает лишь запара за звук». О постоянной работе, которая должна конвертироваться в денежный дождь: «Мои псы любят пачки, я это не про балет, man».
МС Сенечка и SuperSanyc — «Rhymond Bounce vol.1»
Экспериментальный и для МС Сенечки, и для участника группы «Всигме» SuperSanyc «Rhymond Bounce vol.1» — легкий альбом на чистом флоу, где во главу угла становится ритмика. Музыканты выходят за рамки собственного стиля, одновременно не теряя связь со своими главными источниками вдохновения — олдскульным хип-хопом и соулом. МС Сенечка, для которого поиск нового звука уже стал основополагающим направлением, описывает работу над пластинкой так: «Каждый бит скрупулезно собирался на студии Powerhouse, использовались тайные техники и теневые приемы. Я взял большой кусок необработанного мрамора рурэпа и сделал из него классику, так что это мой «Давид», по крайней мере, на данный момент».
TAPENIGHT — «Рентген»
Второй полноформатный альбом «Рентген» в дискографии петербуржцев, по признанию самих музыкантов, стал их собственным «зеркалом души». Он будто сканирует и выдает просвеченные данные в виде прозрачных, оголенных «снимков»-песен — и все становится ясно, как на ладони. Чистота и честность наполнения парадоксально скрывается за визуально искаженной обложкой: фотография была сделана с использованием эффекта в линзе, найденной участником группы Азатом GSMgarden на старом заброшенном заводе. Пластинка строится на противоречиях, трек-лист превращается в живой организм, собранный из жанров-органов — от почти кобейновского звука до каноничных рок-баллад. «Рентген» от и до пропитан шипастой меланхолией — живой и мутирующей. В каждой песне она обретает новый облик и образ, словно Веном, въедающийся в организм и остающийся там навсегда.
Lek — «1000 и 1 разбитое сердце»
Сольный альбом фронтмена группы «Увула» (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2020!) Лека Августовского собран из 10 композиций о становлении, одиночестве и поисках — не только любви, но и себя. О тонкой грани между реальностью и сном, необходимости учиться на ошибках прошлого и проживать свою жизнь, не обращаясь к чужим: «Фильм всего лишь ложный час, сериал не стоит нас. Жизнь ценнее в сотни раз».
Ставший своеобразным водоразделом 2022-й, в свою очередь, поставил точку в 7-летней истории «Увулы» — из-за невозможности продолжить свою работу музыканты приняли решение прекратить существование группы. Последний мини-альбом коллектива выйдет в 2023 году.
Yellow Days — «Apple Pie»
Мини-альбом британца Джорджа Ван Дер Брука, выступающего под псевдонимом Yellow Days, исследует идею чрезмерного удовольствия и последствий, которые за ним следуют. Как и пирог со сладкой начинкой из глазированных яблок, перед которым трудно устоять, пятитрековый «Apple Pie» — манящий и убаюкивающий психоделический рок с преобладанием синтезаторов, который скрывает за воздушной оболочкой динамичные разговоры о сексе, эмоциональной зависимости, психическом здоровье и злоупотреблении психоактивными веществами. «Природа яблочного пирога быть сладким лакомством означает, что он имеет прекрасный вкус, но со временем может иметь нездоровые последствия».
Mana Island — «Итака»
Возвращение москвичей Mana Island — это не про ностальгию по прошлому, а о том, как звучит поп-музыка сегодняшнего дня. Внутри первого за 5 лет релиза прячутся мелодии большого города, вечно молодое поп-обаяние и традиционное для музыкантов слияние русского и английского языков. «Итака» — альбом для тех, кто давно искал в музыке доверительного разговора: о любви, надежде и праве на счастье. Это музыка, за которую хочется зацепится, почувствовать легкость и сказать себе: все будет хорошо.
«Самое большое простое число» — «Ничего нет»
Над альбомом «Ничего нет» группа «Самое большое простое число» работала еще в 2021 году — по признанию фронтмена Кирилла Иванова, уже тогда «отчетливо ощущалось не предсказание, но предчувствие происходящего». В лонгплей вошли 11 сольных треков и один фит с петербургским музыкантом Михаилом Феничевым — вместе с ним в 2007 году Иванов работал над проектом 2H Company. «Мы надеемся, что они помогут вам пережить эти темные времена. Нас этот альбом выручил. Песни вселяли надежду, помогали сформулировать, что именно мы чувствуем в самые мрачные и беспросветные моменты этого года», — говорит Иванов.
Shortparis — «Зов озера»
«Зов озера» — музыкальное сопровождение пьесы «Берегите ваши лица» в режиссуре Саввы Савельева. Песни, звучащие в спектакле и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключением стала «Охота на волков» Владимира Высоцкого, где лидер Shortparis Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано, эксцентрично лупя кулаком по клавишам. Использование этой песни — прямая отсылка к оригинальному спектаклю 1970 года, в котором сам Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы. Поэтический спектакль «Берегите ваши лица» стал последней премьерой «Гоголь-центра»: 29 июня театр был закрыт в нынешнем виде.
Алексей Ретинский — «Медея»
Для «Медеи» Александра Зельдовича — фильма-обладателя приза молодежного жюри Международного кинофестиваля в Локарно-2021 с формулировкой «За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста [трагедии Еврипида]» — композитор и первый резидент «Дома Радио» подготовил инструментальные и электронные композиции, а для записи русского романса XIX века в авторской обработке пригласил певицу Тину Кузнецову — основательницу фолк-проекта Zventa Sventana. Все оркестровые партии исполнил оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna под управлением дирижера Федора Леднева. Как для музыкантов, так и для Ретинского это был дебютный опыт работы в художественном кино.
Петр Мамонов — «Незнайка»
В основу посмертного двойного альбома Петра Мамонова «Незнайка» легло вольное переложение книги «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Шаблон этого полного метафор произведения Мамонов использовал в собственных творческих стилях, нанизывая на его основу воспоминания, цитаты из своих прошлых работ и различные семплы из музыки Bonobo, Wagon Christ, DJ Krush, DJ Vadim и Петра Чайковского. Музыкальная составляющая наполнена элементами эйсид-джаза, дарк-фолка, психоделического рока и мелодекламации — это последнее законченное творческое высказывание музыканта, в котором отражен результат поисков лидера «Звуки Му» последних 10 лет.
Директор Всего — «Отпуск»
Даже Директор Всего иногда может позволить себе расслабиться, оставить свой костюм дома и отправиться в отпуск — разумеется, высокооплачиваемый. «Самый занятой гражданин» и электронный музыкант Андрей Ли (Obgon), который выбрал для себя альтер эго строгого начальника, поставил перед собой челлендж записать джазовый альбом и завершил аккурат к дедлайну. В записи пластинки приняли участие саксофонист Азат Гайфуллин, басист Артем Баскаков, барабанщик Михаил Фотченко и отвечаюший за рэп Котзи Браун. Сведением занимался Евгений Горбунов, который в чем-то тоже «директор всего» — в его послужном списке проекты NRKTK, «ГШ» и «Интурист».
«Дед, Игорь и Оглобля» — «И Александр, и Алексей»
«Легендарная группа», «ВИА Гра в золотом составе» и «апогей сексуальности» — за размашистыми эпитетами скрываются «широко известные в узких кругах» Вадик Королев и Дима Шугайкин из группы OQJAV, которые объединились с актером Игорем Титовым из Мастерской Брусникина.
«И Александр, и Алексей» — дебютная работа для проекта: мультижанровая пластинка, представляющая жизнь такой, какая она есть. Внутри 11-песенника произведения в диапазоне от фанка до андеграунд-рэпа, состояния от юношеского пубертата до клинической депрессии. Это комедия на тонкого и трагедия на еще более тонкого слушателя, рожденная в четырехдневной импровизации в ближайшем подмосковье зимой прошлого года, но не успевшая выйти в феврале 2022-го.
«Интурист» — «Незнакомка»
Альбом-спектакль, в котором «Интурист» — проект и без того отличавшийся довольно драматическим подходом к музыке — сам стал своеобразным театром. Пьеса состоит из пяти картин, разбитых пятью интермедиями — новыми песнями об экзистенциальном кризисе, которые подчеркивают уровень мрачноватого абсурда постановки.
По признанию музыкантов, это самая масштабная и сложная работа проекта, которая готовилась почти два года и в которой автор проекта Евгений Горбунов впервые выступил как сценарист и режиссер. Роли в пьесе также исполнили певица и «секскурсовод» Маня Расстегаева, музыкант и ресторатор Дима Пантюшин, коуч Марина Одношевина, продюсер Константин Похвалин (Poko Cox) и барабанщик живого состава «Интуриста» Виктор Глазунов.
Антоха МС — «Летний»
В конце 2021-го Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни», а позже запустить краудфандинговый сбор на запись нового альбома. В течение 2022-го музыкант выпустил несколько синглов и один EP — теплый, легкий, «Летний» — чтобы сделать долгожданное время еще ярче и красивей. Год завершается для Антохи МС на мажорной ноте: в октябре он выиграл апелляцию по делу о правах на свои песни и теперь может исполнять их и не выплачивать бывшему продюсеру 2,5 миллиона рублей компенсаций.
СОЮЗ — «Force of the Wind»
Третий студийный альбом беларусов «СОЮЗ» похож на старого друга: вошедшие в него песни находят отклик и сразу же кажутся знакомыми — даже при первом прослушивании. Если предыдущая работа музыкантов — второй номерной альбом — переосмыслял наследие ориентированной на джаз неанглоязычной поп-музыки XX века, «Force of the Wind» собирает в себе все знаки, красоту и эксцентричность классических бразильских записей 60-70-х. Это альбом-загадка, винтажная, но все же современная, несовместимая с культурой дня сегодняшнего, но совершенно актуальная и необходимая.
10 КЛИПОВ 2022-го
После ухода крупных дистрибуторов мы стали более чуткими к ближнему своему, вновь обратив пристальное внимание на отечественную сцену — и не только потому, что смотреть клипы на YouTube стало в разы сложнее. В этом году музыканты коллаборировали с режиссерами и инфлюенсерами, помогали бездомным животным и лишившимся финансирования приютам, обращались к классике и вглядывались в современность в попытках найти ответ на вопрос, как все мы оказались в точке невозврата. А Ладо Кватания вышел на новый уровень, сняв свой первый клип для зарубежных артистов.
OQJAV — «Прости-прощай»
Тандем режиссера Семена Серзина и Вадика Королева на этот раз — после совместной работы над абсурдистским драмеди «Человек из Подольска», где фронтмен OQJAV исполнил главную роль ничего не понимающего Фролова, — обрел малые формы короткометражного фильма. Любовь, предательство и карнавальные костюмы, сплетаясь в единую канву, рассказывают историю про сложное чувство встреч и расставаний сквозь призму людей, с которыми в кино, литературе и музыке человек не привык себя ассоциировать — смешных и несуразных, но так же остро чувствующих и переживающих.
«ГАФТ» — «В пухе тополином»
Главные герои видео — пес Тигра и другие подопечные петербургского приюта «4 лапы», который помогает домашним животным, оказавшимся в трудной ситуации. В марте у приюта начались проблемы — благотворители, которые поддерживали его деятельность, из-за приостановки работы в России перестали это делать. В ходе кампании #ищудомдругу музыканты передали «4 лапам» 33 тысячи рублей — средства, собранные со стримингов, от продажи мерча и билетов на весенние концерты группы.
Подводя итоги года и выпуская второе видео в поддержку приюта уже совместно с музыкантом «Папа», фронтмен «ГАФТ» Николай Яковлев назвал личным самым большим достижением возможность помогать тем, кто в этом нуждается: «Я не понимаю, как это работает, но группа «ГАФТ», которая зарабатывает 20 тысяч в месяц, умудрилась в 2022 году отдать 65 тысяч на благотворительность. Почему-то чем больше помогаешь — тем больше возвращается».
Бхима — «Наружу»
Режиссер, поэтесса, выпускница Петербургской школы нового кино и обладатель «Золотого медведя» Берлинале за корокометражку «Трэп» Анастасия Вебер сняла для петербургского композитора Бхимы Юнусова историю работника цветочного склада, ночная смена которого внезапно превращается в музыкально-танцевальный перформанс. Мрачная локация, садовые инструменты и гора земли посреди цеха, на которой танцует Бхима, резонируют с легкой мелодией песни и лиричной подачей вокала. Именно это несоответствие позволяет зрителю задаться вопросом, что же за странное чувство музыкант испытывает прямо сейчас? Но таков закон жизни — даже на самой темной земле рано или поздно прорастает живое.
«Wildways» — «Прятки»
Одни из главных представителей российской метал-сцены только на первый взгляд выпустили ретро-клип, «Прятки» — это недетская считалочка о зайцах и злых серых волках в исполнении пионеров, чей клич «Всегда будь готов!». Начинающаяся с короткого диалога о трудностях жизни из фильма «Леон» Люка Бессона композиция описывает жестокость окружающего мира понятным языком недавнего прошлого. Но самая темная ночь, как известно, перед рассветом: будто апеллируя к этому утверждению, к своему завершению песня становится все более воодушевляющей: «Зло не сможет нас сломать».
3H Company — «Адекватно»
Брежневская панелька, молчаливая свадьба с полным столом родственников и громкие веселые поминки — в одной и той же квартире с одними и теми же лицами. Что есть адекватность? В клипе на песню «Адекватно» от реюниона легендарного петербургского трио 2H Company нет ни одной случайной детали, даже здание на Свердловской прошло кропотливый отбор. Во-первых, это оригинальный проект. Во-вторых, в этом доме был ленинградский свадебный салон и магазин радиодеталей «Радио.Музыка», о чем и свидетельствовала конструкция на крыше. В ресторане на первом этаже давал концерты Аркадий Северный — «ленинградский ответ Высоцкому». Все эти «косвенные» приметы полностью укладываются в мир видеоклипа.
«Мумий Тролль» — «Вертолетики»
Идея вдохновленного творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации, полный отсылок к другим видео- и киноработам (в том числе Хаяо Миядзаки!) клипа родился в первом же обсуждении за парой чашечек кофе. А вот создание мультфильма стало для команды длительным процессом. За это время лидер «Мумий Тролль» Илья Лагутенко успел пережить несколько локдаунов, сходить под парусами, записать новые песни, сняться в паре других клипов и встретить Новый год. «Вертолетики» — это состояние души (а может и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, напротив, — беспричинно-смурным.
4NN4 — «Свобода»
Черное и белое, добро и зло — две противоположности одного человека, приняв которые, становишься единым целым. Императив трека — это побуждение к действию, лейтмотив — размышления о неповторимости жизни, самоопределении, вере в свою цель и том, как важно подарить свободу в первую очередь самому себе. В данном контексте видео, снятое режиссером и клипмейкером Ташей Алакоз, становится своеобразным итогом года Романовской. В 2022-ом певица попрощалась с группой «Cream Soda» и запустила сольную карьеру, дебютировав с мини-альбомом «Читается как Анна» — об умении прощать и уходить достойно, «говорить позитивно о негативном» и смотреть вперед: в беззаботное будущее.
Cardi B — «Hot Shit» feat. Kanye West & Lil Durk
В 2022 году Ладо Кватания не только дебютировал в большом кино, выпустив фильм «Казнь» о серийных убийствах и мести. Клипмейкер впервые — если не считать помощь Илье Найшуллеру в создании видео для The Weeknd на трек «False Alarm» — поработал с зарубежными артистами. Он срежиссировал клип для Cardi B на трек «Hot Shit». Целиком Кватания услышал песню только на съемочной площадке, а об участии Йе и Lil Durk — в процессе переговоров: «В какой-то момент мне сказали: "Кстати, на фите будет Канье Уэст". Продюсеры, когда увидели мое лицо, очень смеялись».
Shortparis — «Гетто в озере» / «О, как хотела мама»
«Зов озера» — видеодиптих к одноименному саундтреку для спектакля «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». Первая часть, текстовой основой для которой стало стихотворение «Зов озера» поэта Андрея Вознесенского, является посвящением жертвам репрессий, вторая — стихи «Снег в октябре» 1967 года и «Плач по двум нерожденным поэмам» 1965-го. «Вечная слава, мама. Тем, кого сломало», — так завершается двухчастная видеоработа Shortparis, традиционно срежиссированная самими музыкантами.
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