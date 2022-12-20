Музыкальные итоги года: 40 главных альбомов (и 10 клипов!) 2022-го

Kanye West — «Donda 2»

Работа над альбомом-сиквелом «Donda» 2021 года проходила в сжатые сроки (меньше двух месяцев!) и при четком условии Канье: если песни «нельзя играть на похоронах, рождении ребенка, выпускном, свадьбе», то они не войдут в трек-лист. На пластинке можно услышать выступления матери Уэста Донды, которой вновь посвящен альбом, отрывок из монолога Ким Кардашьян о Канье («Итак, когда я развелась с ним, вы должны знать, что все сводилось только к одному: его личности!»), популярный в TikTok сэмпл «Empire» и даже посмертный вокал рэпера XXXTentacion.

Три фундаментальных вопроса, которые вызывала первая часть диптиха-посвящения, — кто Йе на самом деле: величайший музыкант, гениальный маркетолог или всего лишь сын, скорбящий о матери? — теряют силу на фоне скандального поведения рэпера. К концу 2022 года Уэст подходит без контрактов с Adidas, Balenciaga и Gap, рассердивший весь мир антисемитскими высказываниями, комментариями о смерти Джорджа Флойда, футболками с надписью «White Lives Matter» и рассказами о симпатии к Гитлеру.