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«Мы будем вместе, пока смерть не разлучит»: послушайте новый мини-альбом Земфиры «От Луки»

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«У меня есть ты, у тебя есть я, двое против всех», «Мы будем вместе, пока смерть не разлучит» и другие строчки на злобу дня — жизнеутверждающие и злободневные.

Внутри мини-альбом Земфиры «От Луки» четыре трека. Над релизом певица работала вместе со своим племянником Артуром Рамазановым-Остапенко — он выступил в качестве продюсера части музыкальных партий и автора музыки и слов к композициям «Апероль» и «Время не щадит». В последней также можно услышать его голос.

Мини-альбом Земфиры «От Луки» доступен по ссылке

Напомним, в 2021 году Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном. Позже вышло черно-белое лирик-видео на песню «Пальто», режиссером которого выступила Рената Литвинова. Почти так же неожиданно, как сегодня, Земфира выпустила мини-альбом «Ах», презентованный в июле 2021 года. 

Почему «бордерлайн» действительно разделил всех — рецензия на новый альбом Земфиры

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