«Ах»: Земфира (неожиданно!) выпустила новый мини-альбом

«Почта» отсылает к раннему творчеству Земфиры — с гитарным боем и почти легкомысленным, понятным каждому припевом «И как обычно, ночью, я вычищу всю почту». Композиция «Мелодрама», еще одна летняя и мелодичная на новом мини-альбоме, своей ритмичностью как будто зазывает на прогулку: ведь «сегодня ночью, сегодня утром, сегодня или никогда».

За музыку отвечал гитарист и клавишник Земфиры Дмитрий Емельянов, которого можно увидеть на обложке нового мини-альбома. Автор фотографии — Рената Литвинова.

Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном. В апреле вышло черно-белое лирик-видео на песню «Пальто», режиссером которого выступила Рената Литвинова.