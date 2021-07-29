«Ах»: Земфира (неожиданно!) выпустила новый мини-альбом

«Ах, какие здесь горы!»: поет Земфира в открывающей новый, выпущенный неожиданно для всех мини-альбом, песне. «Ах» — уже третий релиз певицы в этом году: очень летний, солнечный и прифанкованный. За окном солнце, в плеере новые треки, послушать которые стоит прямо сейчас.
На новом мини-альбоме Земфиры всего четыре трека, а закрывающий можно было услышать и раньше. Еще в 2019 году, на фестивале Parus в Дубае, певица показала две новые песни — «Абьюз», которая в феврале 2021-го вошла в первый за восемь лет альбом «Бордерлайн», и «Гудбай», выпущенный в июне синглом, а сейчас и в составе «Ах».
«Почта» отсылает к раннему творчеству Земфиры — с гитарным боем и почти легкомысленным, понятным каждому припевом «И как обычно, ночью, я вычищу всю почту». Композиция «Мелодрама», еще одна летняя и мелодичная на новом мини-альбоме, своей ритмичностью как будто зазывает на прогулку: ведь «сегодня ночью, сегодня утром, сегодня или никогда».
За музыку отвечал гитарист и клавишник Земфиры Дмитрий Емельянов, которого можно увидеть на обложке нового мини-альбома. Автор фотографии — Рената Литвинова.
Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном. В апреле вышло черно-белое лирик-видео на песню «Пальто», режиссером которого выступила Рената Литвинова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.