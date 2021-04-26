«И я пойду в красивом пальто по набережной и встречу тебя». Вышло черно-белое лирик-видео на песню Земфиры «Пальто», вошедшую в первый за 8 лет альбом певицы «бордерлайн». Режиссером выступила Рената Литвинова.
Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном.
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