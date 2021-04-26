Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном.