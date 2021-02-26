Земфира выпустила альбом «бордерлайн». Первый за 8 лет

В комментариях для Apple Music Земфира рассказала о каждом треке с нового альбома. Так, открывающие пластинку «Таблетки» были написаны из припева, который ждал своего часа много лет — обрасти ему большую форму помог племянник певицы, написавший гитарный рифф. Песня «Ок» — привет Цою, который Земфира передает строчкой «дом стоит, свет горит». А басовой партией в композиции «Пальто» певица выражает «свой респект» Полу Маккартни — выдающемуся по ее мнению басисту.

На пластинке много личного — песня «Том» про «очень близкого» Земфире человека, «Мама», которой певица воплощает многолетние желание сделать композицию-просвещение, полный метафор и детских воспоминаний «Снег идет», а также «Жди меня», написанная в час ночи и так и не переписанная начисто. «Я бесконечно редактировала, ходила по кругу, что-то убирала. Но в итоге все осталось так, как случилось в самый первый день. Я думаю, это лучшая моя песня за многие годы», — говорит о композиции Земфира.

В первый за 8 лет полноформатный альбом Земфиры «бордерлайн» вошла песня «Крым», опубликованная весной 2020 года, сингл «Остин», предшествующий пластинке, а также ранее исполняемая на концертах композиция «Абьюз». Послушать лонгплей можно на всех цифровых площадках.