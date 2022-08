Что мы слушали в июле: Бейонсе вступает в «эпоху Возрождения», Мамонов пересказывает «Незнайку», а DJ Premier готовится к 50-летию хип-хопа

The Kooks — «10 Tracks To Echo In The Dark»

На шестом студийном альбоме инди-героев 2000-х есть все, за что мы знаем и любим The Kooks: классический инди-рок, прифанкованный прог-рок, синти-поп и гитарная акустика. Эйфория от молодости, любви и внутренней свободы, энергичность и легкость здесь соседствуют с балансирующей на грани тоски меланхолией — иногда даже в рамках одного трека. Несмотря на такие эмоциональные качели, общее настроение на «10 Tracks To Echo In The Dark», как никогда, оптимистичное. «Я действительно надеюсь, что это чувство внутреннего спокойствия проявится. На данный момент я действительно хочу получать удовольствие от своей жизни», — говорит вокалист The Kooks Люк Причард.