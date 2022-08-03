Что мы слушали в июле: Бейонсе вступает в «эпоху Возрождения», Мамонов пересказывает «Незнайку», а DJ Premier готовится к 50-летию хип-хопа

Обычно небогатый на большие релизы июль на этот раз порадовал — как минимум возвращением Бейонсе с первым за шесть лет полноформатным альбомом (и это только первая часть из трех!). А еще — JEEMBO находит выход для агрессии в музыке, The Kooks показывают то, за что мы их знаем и любим, Lizzo «просто честно написала о том, где была последние несколько лет и кем стала». музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает обо всем этом и по порядку.
Beyonce — «Renaissance»
Еще до официального релиза «Renaissance» журналисты окрестили новую пластинку «самым амбициозным» музыкальным проектом Бейонсе. Это ее «эпоха Возрождения», начавшаяся с желания «создать безопасное место без суждений, свободное от перфекционизма и чрезмерного размышления; место, где можно кричать, освобождаться, чувствовать свободу».
Энергичный танцевальный поп-альбом вдохновлен диско, техно и хаусом, элементов которого здесь в достатке — «Renaissance» представляет совершенно новое для королевы R&B звучание и одновременно ожидаемое для певицы, исповедующей эклектичный подход.
Пропагандирующий гедонизм, раскрепощенность и чувство собственного достоинства, призывающий слушателей искренне принять удовольствие и подчеркнуто оптимистичный «Renaissance» обещает стать трехактным проектом. Пандемия хотя и продлила процесс создания, но только способствовала работе над альбомом, дав Бейонсе гораздо больше времени на обдумывание и переосмысление каждого решения — чтобы сделать музыку такой, как ей нравится.
В числе продюсеров выступают Nova Wav, пионер фонк-рэпа Tommy Wright III и давний соратник Канье Уэста Майк Дин, а в числе семплов, использованных на альбоме, можно услышать выдержки из Джеймса Брауна, Грейс Джонс и Донны Саммер.
Yellow Days — «Apple Pie»
Новый мини-альбом британца Джорджа Ван Дер Брука, выступающего под псевдонимом Yellow Days, исследует идею чрезмерного удовольствия и последствий, которые за ним следуют. Как и пирог со сладкой начинкой из глазированных яблок, перед которым трудно устоять, пятитрековый «Apple Pie» — манящий и убаюкивающий психоделический рок с преобладанием синтезаторов, который скрывает за воздушной оболочкой динамичные разговоры о сексе, эмоциональной зависимости, психическом здоровье и злоупотреблении психоактивными веществами. «Природа яблочного пирога быть сладким лакомством означает, что он имеет прекрасный вкус, но со временем может иметь нездоровые последствия».
JEEMBO — «M.I.A.»
На новом — втором сольном и первом за два года — альбоме хип-хоп-артист JEEMBO находит выход силе и ярости. Концепция пластинки, записанной при участии Boulevard Depo, ЛАУД, TVETH и ВАТО, — собранные воедино размышления о природе человеческой агрессии и ее мотивах вперемешку с темными образами современности. Реинкарнация, базирующийся на самурайских мудростях самоанализ, сравнение себя с Такеши Китано сопровождают путь JEEMBO в канве пластинки от жестких и мрачных треков к свету и обретению спокойствия.
Lizzo — «Special»
Выпуская четвертый полноформатный альбом, Lizzo признавалась, что «чувствовала сильное давление»: после успеха «Cuz I Love You» 2019 года, который взял «Грэмми» как лучший альбом года и лучший современный урбан-альбом, новая пластинка должна была содержать больше хитов. Но такой подход никогда не был ей близок: вместо этого Lizzo «просто честно написала о том, где была последние несколько лет и кем стала».
Отказавшись от концепции гневного политического высказывания и ориентированных на протестные настроения треков, певица обратилась к несправедливости в целом, которую видит в мире — именно она, как ни странно, вывела ее на более яркую и позитивную сторону. «Special» переполнен любовью и благодарностью к друзьям, семье, любовникам и поклонникам, а флоу на нем сильный и всеобъемлющий. «Независимо от того, есть ли у меня все на свете или у меня все отняли, я всегда хочу, чтобы моим базовым уровнем была благодарность. Эти песни — праздник того, кто я есть сейчас».
The Kooks — «10 Tracks To Echo In The Dark»
На шестом студийном альбоме инди-героев 2000-х есть все, за что мы знаем и любим The Kooks: классический инди-рок, прифанкованный прог-рок, синти-поп и гитарная акустика. Эйфория от молодости, любви и внутренней свободы, энергичность и легкость здесь соседствуют с балансирующей на грани тоски меланхолией — иногда даже в рамках одного трека. Несмотря на такие эмоциональные качели, общее настроение на «10 Tracks To Echo In The Dark», как никогда, оптимистичное. «Я действительно надеюсь, что это чувство внутреннего спокойствия проявится. На данный момент я действительно хочу получать удовольствие от своей жизни», — говорит вокалист The Kooks Люк Причард.
Петр Мамонов — «Незнайка»
В основу посмертного двойного альбома Петра Мамонова «Незнайка» легло вольное переложение книги «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Шаблон этого полного метафор произведения Мамонов использовал в собственных творческих стилях, нанизывая на его основу воспоминания, цитаты из своих прошлых работ и различные семплы из музыки Bonobo, Wagon Christ, DJ Krush, DJ Vadim и Петра Чайковского. Музыкальная составляющая наполнена элементами эйсид-джаза, дарк-фолка, психоделического рока и мелодекламации — это последнее законченное творческое высказывание музыканта, в котором отражен результат поисков лидера «Звуки Му» последних 10 лет.
DJ Premier — «Hip Hop 50 Volume 1»
В следующем году хип-хопу исполнится 50 лет. Днем рождения жанра принято считать 11 августа 1973 года: в этот день в доме №1520 по Седжвик авеню в Южном Бронксе Клайв Кэмпбелл, вдохновившись решением своей сестры Синди собрать деньги на покупки к новому учебному году, устроил вечеринку прямо в комнате отдыха — такие нередко располагались на первом этаже жилых домов. За вход было решено брать по 50 центов, за вертушки встать самому Клайву, который для этой затеи выбрал псевдоним диджей Кул Герк.
Такая мощная сила, как хип-хоп, заслуживает большую вечеринку, и мини-альбом DJ Premier «Hip Hop 50 Volume 1» — ее первый акт с Nas, Lil Wayne, Slick Rick, Joey Badass, Run The Jewels, Remy Ma и Rapsody в лайн-апе. Проект курирует «Mass Appeal» — компания, основанная в 1996 году как издание для поклонников граффити, и с тех пор выросшая до журнала, веб-сайта, фильма, телевидения, музыкального лейбла и креативного агентства
Mac Miller — «I Love Life, Thank You»
«I Love Life, Thank You» — шестой микстейп Мака Миллера и второй переизданный на стримингах после его смерти. В апреле 2011 года, незадолго перед выпуском сборника, Мак запустил кампанию «Road 2 A Million Fans», призванную увеличить количество подписчиков в своем Twitter-аккаунте с 300 тысяч до 1 миллиона. На каждые 100 тысяч новых фолловеров Миллер выпускал по одной композиции в знак благодарности. Как итог — 13 треков о жизни, семье, любви и «внутренней кухне» хип-хоп индустрии с гостевыми куплетами от Sir Michael Rocks, Talib Kweli, The Come Up и Bun B.
Kid Cudi — «A Kid Named Cudi»
Еще один переизданный на стримингах микстейп минувшего месяца — дебютный сборник «A Kid Named Cudi» 2008 года, запустивший карьеру рэпера Кида Кади еще до выхода первого сольного альбома «Man on the Moon: The End of Day» в 2009 году. Проект, в рамках которого был впервые показан трек «Day 'n' Nite», познакомил Кади с Канье Уэстом, развивающим в то время собственный лейбл GOOD Music. Позже в этом же году он официально подписал с ним контракт и принял участие в работе над четвертым альбомом Уэста «808s & Heartbreak», записав вокал к трекам «Welcome to Heartbreak» и «Paranoid».
ЛАУД & Антоха МС — «Капли»
Летом дождь не помеха — скорее даже радость: наконец есть повод заслушать до дыр нетленку Агутина! А если она поднадоела — новый сингл трио ЛАУД и Антохи МС. Ритмичный бит, под который можно наплевать на белоснежность новых кроссовок и затанцевать прямиком в луже, воздушные синтезаторы, одновременно напоминающие стук капель и неизбежное присутствие солнца — пусть и за облаками. Все это «про дождь, про город, про людей, про силу природы, про что‑то вечное и необъятное».
Stromae & Camila Cabello — «Mon amour»
Stromae и Камила Кабельо устраивают «Каникулы в Мексике». Ну почти: участвуют в китчевом реалити-шоу в стиле британского «Love Island». В образе молодого человека Квентина бельгиец, вернувшийся в этом году с первым за девять лет полноформатным альбомом «Multitude», попадается на измене, и жизнь всего дома превращается в кошмар: между собой ссорятся абсолютно все. Камила Кабельо, в свою очередь, добавляет в оригинальную версию «Mon amour» куплет с легкомысленными строчками на французском и английском языках — о чувстве необузданной свободы после расставания.
ГАФТ & Masha Hima — «Что болит в твоей груди?»
Говорящее называние нового совместного сингла петербурженки Masha Hima и ГАФТ придумал драммер группы, потому что «человек бухает не когда ему хорошо, а когда ему ****** [плохо]». Одновременно с протяжным «хочу, чтоб было весело, хочу, чтоб было тепло», видеоряд DIY-клипа рассказывает «связную историю за счет хорошей актерской игры и вайба ночного Парнаса»: о мучительной поездке в такси и проблемах коммуникации, которые возникают всякий раз, когда настроения двух людей становятся диаметрально противоположными. Маша признается: в припеве заложен образ знакомого ей человека, который признавался в любви и отказывался от своих слов, списывая на то, что «все это было по пьяни». Несмотря на свой короткий хронометраж, работа успевает заложить в голову смотрящего главный тезис: бегство от проблемы не решает ее.
OQJAV — «Казачья»
Композиция «о любви и о покушениях на нее» — необычное для трио OQJAV двухголосие с фольклорными интонациями, исполненное а капелла. «Казачья» была записана в 2021 году во время поездки на Алтай; затянувшийся релиз сделал ее еще актуальнее, чем полтора года назад. Фронтмен Вадик Королев объясняет: «Эта песня написана на русском языке, она о любви и о покушениях на нее в узком и в широком смыслах — не без тяжелого дыхания сверху; впрочем, песня без обиняков, все прозрачно».
«Wildways» — «Прятки»
Новый сингл одних из главных представителей российской метал-сцены «Прятки» — недетская считалочка о зайцах и злых серых волках в исполнении пионеров, чей клич «Всегда будь готов!». Начинающаяся с короткого диалога о трудностях жизни из фильма «Леон» Люка Бессона композиция описывает жестокость окружающего мира понятным языком недавнего прошлого. Но самая темная ночь, как известно, перед рассветом: будто апеллируя к этому утверждению, к своему завершению песня становится все более воодушевляющей: «Зло не сможет нас сломать».
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