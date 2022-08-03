Что мы слушали в июле: Бейонсе вступает в «эпоху Возрождения», Мамонов пересказывает «Незнайку», а DJ Premier готовится к 50-летию хип-хопа

Beyonce — «Renaissance»

Еще до официального релиза «Renaissance» журналисты окрестили новую пластинку «самым амбициозным» музыкальным проектом Бейонсе. Это ее «эпоха Возрождения», начавшаяся с желания «создать безопасное место без суждений, свободное от перфекционизма и чрезмерного размышления; место, где можно кричать, освобождаться, чувствовать свободу».

Энергичный танцевальный поп-альбом вдохновлен диско, техно и хаусом, элементов которого здесь в достатке — «Renaissance» представляет совершенно новое для королевы R&B звучание и одновременно ожидаемое для певицы, исповедующей эклектичный подход.