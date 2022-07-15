Хип-хоп-артист JEEMBO выпустил второй сольный и первый за два года альбом «M.I.A.». На пластинке 10 треков, ставших результатом выхода силы и агрессии музыканта, записанные при участии Boulevard Depo, ЛАУД и других.
Концепция альбома представляет собой размышления о природе человеческой агрессии и ее мотивах вперемешку с темными образами современности. Реинкарнация, базирующийся на самурайских мудростях самоанализ, сравнение себя с Такеши Китано сопровождают путь JEEMBO в канве пластинки от жестких и мрачных треков к свету и обретению спокойствия.
Аббревиатура в названии релиза расшифровывается как «Missed In Action». В качестве гостей на альбоме появились лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Boulevard Depo и ЛАУД, TVETH и ВАТО. В списке продюсеров, принявших участие в работе над пластинкой, замечены FrozenGangBeatz, Henney 808 Mafia, SOUTHGARDEN и другие.
Об альбоме «M.I.A.»:
Над этим альбомом я работал в течение полугода, анализируя интересы слушателя и отбирая только самый сильный материал. Каждый трек несет в себе отражение эмоций, которые я переживал во время написания релиза. Все песни на альбоме звучат как самостоятельные композиции, но при этом формируют общую концепцию. В двух словах, «M.I.A.» — это выход силы и агрессии, наложенной на мощный, современный звук.
Послушать альбом «M.I.A.» от JEEMBO можно на цифровых площадках.
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