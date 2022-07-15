Концепция альбома представляет собой размышления о природе человеческой агрессии и ее мотивах вперемешку с темными образами современности. Реинкарнация, базирующийся на самурайских мудростях самоанализ, сравнение себя с Такеши Китано сопровождают путь JEEMBO в канве пластинки от жестких и мрачных треков к свету и обретению спокойствия.

Аббревиатура в названии релиза расшифровывается как «Missed In Action». В качестве гостей на альбоме появились лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Boulevard Depo и ЛАУД, TVETH и ВАТО. В списке продюсеров, принявших участие в работе над пластинкой, замечены FrozenGangBeatz, Henney 808 Mafia, SOUTHGARDEN и другие.