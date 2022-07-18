«Раз, два, три, четыре, пять, негде зайчику гулять»: группа «Wildways», одни из главных представителей российской метал-сцены, выпустила новый клип на песню «Прятки». Недетская считалочка о зайцах и злых серых волках в исполнении пионеров, чей клич «всегда будь готов» — посмотрите прямо сейчас.
Клип начинается с короткого диалога о трудностях жизни, взятого из фильма «Леон» Люка Бессона. В композиции «Прятки» музыканты описывают жестокость окружающего мира, используя известную детскую считалочку про зайца. Но ближе к концу, как в выражении «самая темная ночь перед рассветом», песня становится более воодушевляющей. «Зло не сможет нас сломать», — поют «Wildways», вселяя надежду на светлое будущее.
«Возможно, наше поколение сейчас переживает самое странное и нестабильное время. И возможно, впереди нас ждет еще более странные времена, ведь все даже самое стабильное имеет свойство заканчиваться. И если говорить нашей перефразированной фразой из советского гимна пионерии, "И светлых годов не близится эра, клич пионера — всегда будь готов!"», — говорят участники группы.
«Wildways» — российская метал-группа, образованная в 2009 году в Брянске. Начав в андерграунде, сейчас музыканты собирают солд-ауты в турах по СНГ и выступают на одной сцене вместе со своими зарубежными коллегами «Bring Me The Horizon», «Asking Alexandria» и «Adept». Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов, за плечами у группы более пятисот концертов по всему миру — Япония, Германия, Англия, Шотландия, Чехия, Швейцария, Польша, Словакия, Венгрия, Австрия, Украина, Беларусь и Россия.
В 2021 году группа выпустила два сингла и один макси-сингл. В феврале музыканты представили трек «Нежнее нежного», в октябре — композицию «Ветивер», записанную вместе с инди-певицей polnalyubvi, а в декабре макси-сингл «Цветы», включивший в себя две альтернативные версии трека «Цветы» с альбома «Anna» (2020).
Ближайшее выступление «Wildways» состоится на VK Fest, которой пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге, а также на площадке олимпийского парка центра «Сириус» в Сочи.
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