Клип начинается с короткого диалога о трудностях жизни, взятого из фильма «Леон» Люка Бессона. В композиции «Прятки» музыканты описывают жестокость окружающего мира, используя известную детскую считалочку про зайца. Но ближе к концу, как в выражении «самая темная ночь перед рассветом», песня становится более воодушевляющей. «Зло не сможет нас сломать», — поют «Wildways», вселяя надежду на светлое будущее.

«Возможно, наше поколение сейчас переживает самое странное и нестабильное время. И возможно, впереди нас ждет еще более странные времена, ведь все даже самое стабильное имеет свойство заканчиваться. И если говорить нашей перефразированной фразой из советского гимна пионерии, "И светлых годов не близится эра, клич пионера — всегда будь готов!"», — говорят участники группы.