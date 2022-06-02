Возвращение Stromae, терапия Кендрика Ламара и супергруппа Тома Йорка: Что мы слушали весной — и продолжим этим летом!

В музыке, по крайней мере за пределами России, продолжается рефлексия о пандемии в эпоху постковида — свидетельства тому новые альбомы Arcade Fire, Florence + The Machine и супергруппы Тома Йорка The Smile, работа над которыми началась в уже совсем далеком 2020 году. После перерыва «Собака.ru» возвращается к традиции итоговых подборок новых релизов: музыкальный обозреватель Даша Гладких собрала главные альбомы весны, выход которых вы точно не могли пропустить. А если пропустили — то самое время наверстать.
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Kendrick Lamar — «Mr. Morale & the Big Steppers»
Пятый альбом «Mr. Morale & the Big Steppers» стал последним совместным проектом Кендрика Ламара и лейбла «Top Dawg Entertainment» (TDE), с которым он сотрудничал 17 лет.
Работа над двойным релизом была для рэпера по-христиански аскетичной: «Пишу. Прослушиваю. И коллекционирую старые пляжные круизеры. Утренние прогулки удерживают меня на холме тишины. Я месяцами хожу без телефона. Любовь, потери и горе нарушили мою зону комфорта, но проблески Бога говорят через мою музыку и семью. Пока мир вокруг меня развивается, я размышляю о том, что важнее всего. Жизнь, в которую мои слова попадут в следующий раз».
Приобретя репутацию фигуры высшего морального авторитета в хип-хопе и став первым и единственным рэпером, получившим Пулитцеровскую премию, Ламар выпускает «Mr. Morale & the Big Steppers» — и сжигает за собой мосты. Он как будто оказывается в кресле психотерапевта, то бравируя, дурачась и подкалывая слушателей фразочками вроде «Привет, крекеры!» («Savior») и «Знаменитость не значит честность, дурак» («Rich Spirit»), то тут же срывая с себя маски и честно рассказывая, как терзается горем и стыдом — чувствами, заглушить которые помогают ненужные дорогие покупки и неверность.
Музыка становится новым прочтением религии, религия — новым рэп-трендом. Пока где-то рядом Канье Уэст продолжает трансформацию от «Я есть Бог» к «Бог есть во мне», Кендрик помещает на обложку своего нового альбома современную отсылку к сюжету Святого семейства: он одновременно и Иисус с терновым венцом и пистолетом за пазухой, и Мария Магдалина с младенцем на руках — роли в этих отношениях поделены поровну. В клипе на «N95» он парит над водой, удерживаемый невидимым крестом, а рэпер Baby Keem становится его личным Иудой. Возможно, самым точным определением «Mr. Morale & the Big Steppers» и советом самому Кендрику может стать заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет».
Stromae — «Multitude»
Большое возвращение бельгийца Stromae с первым за девять лет альбомом было анонсировано еще в декабре 2021 года, и с тех пор поклонники заняли выжидательную позицию — какой будет новая глава? Во время интервью на French TV после вопроса ведущей о том, помогла ли музыка преодолеть так часто воспеваемое Stromae одиночество, музыкант сглотнул и в прямом эфире запел свой новый сингл «L’enfer» («Ад»). Замерла даже камера, ожидая, когда Поль поднимется со своего места и предастся коронным экстравагантным танцам, но этого не произошло — до конца исполнения он был статичен, пронзительно честно смотря в камеру, будто вглядываясь в себя самого.
Альбом напитала тема семьи: как в текстах о спасительной любви к своему маленькому сыну («C'est que du bonheur» — «Ничего, кроме радости»), так и в музыке. Stromae обращается к корням и использует свои детские воспоминания от путешествий с матерью по Южной Америке и Африке, уходя от европопа первых двух альбомов в сторону народной музыки с ее ритмами и мелодиями. Но главным настроением неизменно остается диалог с самим собой, в ходе которого Stromae рассуждает о происходящем вокруг и внутри: как о роли женщины в современном мире («Déclaration», «Fils de joie»), так и тяжелой борьбе за собственное психическое здоровье («L’enfer»). Напоследок Поль оставляет два трека «Mauvaise journée» («Плохой день») и «Bonne journée» («Хороший день») как загадку для слушателя: стакан наполовину пуст или наполовину полон? И то, что две эти композиции поставлены вместе, напоминает о ее неразрешимости: ответ всегда будет посередине, между строк.
The Smile — «A Light For Attracting Attention»
Вы еще помните, чем занимались на карантине? Том Йорк, например, работал над новой музыкой, неожиданно для всех собрав еще один сайд-проект. Вернее, супергруппу — в составе, помимо самого Йорка, соло-гитарист Radiohead Джонни Гринвуд и барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер. Музыка The Smile работает на стыке пост-панка, прогрессивного рока, афробита и электроники, создавая на выходе беспорядочные, тревожные, мультижанровые и абсолютно противоположные по настроению композиции, соседствующие на «A Light For Attracting Attention» — дебютном альбоме проекта — так, будто это не релиз самостоятельного продукта, а ретроспектива лучших моментов дискографии Radiohead: бойких и гнетущих, энергичных и меланхоличных, со сложными рифами и напористой моторной психоделией.
TAPENIGHT — «Рентген»
Второй полноформатный альбом «Рентген» в дискографии петербуржцев TAPENIGHT, по признанию самих музыкантов, стал для них «зеркалом души». Он будто сканирует и выдает просвеченные данные в виде прозрачных, оголенных «снимков»-песен — и все становится ясно, как на ладони. Чистота и честность наполнения парадоксально скрывается за визуально искаженной обложкой: фотография была сделана с использованием эффекта в линзе, найденной участником группы Азатом GSMgarden на старом заброшенном заводе. Пластинка строится на противоречиях, трек-лист превращается в живой организм, собранный из жанров-органов — от почти Кобейновского звука до каноничных рок-баллад. Отсюда и сравнения, которые фронтмен Димка Батарин использует для описания пластинки: «"Рентген" от и до пропитан шипастой меланхолией. Она мутирует… Она живая… В каждой песне она обретает новый облик и образ, словно Веном, въедающийся в организм и остающийся там навсегда».
Arcade Fire — «WE»
Еще один плод карантина и большое возвращение этой весны — первый за пять лет полноформатный альбом «WE» канадцев Arcade Fire. Работа над пластинкой началась еще до пандемии и продолжилась в условиях самоизоляции, во время которой участник и брат фронтмена группы Уин Батлер написал «два или три альбома». «WE» похож на свет в конце туннеля, по которому ты покидаешь темноту бездны в предрассветные часы. Тексты о духовном избавлении и настоящем апокалипсисе подкреплены струнными, валторнами, арфой, конгами, джембе, скрипками — одновременно спокойными и сильными. За обложку альбома отвечал культовый французский художник JR, выступивший на этот раз в цвете — традиционную для его творчества черно-белую работу затонировал Терри Пастор.
Florence + The Machine — «Dance Fever»
Название композиции, как и самого альбома, навеяно увлечением Флоренс Уэлч хореоманией — социальным явлением в Европе раннего Нового времени, когда люди беспорядочно танцевали. Заглавная «Dance Fever» — смесь танцевальной музыки, фолка, Игги Попа 1970-х и музыки в духе Люсинды Уильямс или Эммилу Харрис. При всей кажущейся энергичности альбом только прикидывается таковым, на деле являясь, возможно, самым личным в дискографии Флоренс. Как и многие релизы времени постковида, на нем постоянно ощущается присутствие пандемии — даже в вокальных приемах, когда голос певицы искажается до неузнаваемости. В конце она почти хрипит: «Каждая песня, которую я написала, стала спасательной веревкой, привязанной к моей шее, которая тянула меня к небесам».
Ic3peak — «Kiss Of Death»
Первый за два года и седьмой по счету альбом экспериментаторов Ic3peak «Kiss Of Death» — экстремальное сочетание дэткора и поп-музыки, гроулинга и автотюна, фольклорных напевов и речитативов при участии певицы Grimes, трэп-металиста Kim Dracula и Оливера Сайкса из Bring Me The Horizon. Невольно вспоминаются слова Дмитрия Медведева о том, что «никто никогда не вернется в 2007 год»: на «Kiss Of Death», вопреки наказу, возвращаешься сразу и в 2007-й, и на несколько веков назад, чтобы потом снова оказаться в холодной (во всех смыслах) весне 2022-го. Музыкальный критик Владимир Завьялов констатирует: «Много ломают копий по поводу того, что такое российская культура в 2022 году. Ну, вот она. И за нее мы будем держаться».
Moderat — «More D4ta»
На новой 10-трековой пластинке Moderat ведут борьбу с чувством изоляции, которое последовало за их решением взять перерыв в 2017 году, и информационной перегрузкой — проблемами, выступившими на передний план за последние два года. Группа провела месяцы, заново знакомясь с музыкой, предаваясь длительным приступам экспериментов и медленно конкретизируя идеи, погружаясь в самую глубину композиций. Вдохновением для многих текстов к альбому стали поездки Саши Ринга (он же Apparat) в берлинскую Gemäldegalerie — часто с маленькой дочерью, — где он искал убежище в великих картинах прошлого, беспокоясь о будущем. Сами Moderat не относят свою музыку к танцевальной, считая ее «тем, что ярче всего сияет в темноте ночи». Как итог «More D4ta» демонстрирует группу, которая творчески перезаряжена и полностью предана своему делу.
3H Company — MYSUKA
Мини-альбом MYSUKA — первый с 2007 года абсолютно новый релиз участников 2H Company Ильи Барамии, Михаила Феничева и Михаила Ильина, воссоединившихся спустя 12 лет в трио 3H Company. Закончив с переосмыслением материала культовых альбомов «Психохирурги» и «Искусство ухода за АК-47» (в 2021 году результатом работы стала пластинка «8 жизней», после выхода которой все наконец смогли вздохнуть спокойно: «Рэп больше не кал!»), музыканты записали 12-минутный трек о разных гранях музыки. Разделенная на три части композиция «несет сердцу тепло», «привораживает миллионы слуг» и сводит с ума. «Долго собирались с духом и решили издать. Пусть это будет наша не громкая, но конструктивная нота», — так описал релиз Барамия.
Harry Styles — «Harry’s House»
Третий студийный альбом «Harry’s House» показал один из лучших результатов продаж за первую неделю релиза в сольной карьере экс-участника «One Direction» Гарри Стайлза. Мелодичный прифанкованный поп-рок и тамблер-поп 2010-х как идеальный саундтрек наступивших летних дней, когда форма важнее содержания — какая разница, что у тебя в голове, если за окном солнце и явно больше +20? Об этом же и главный тезис Оливии Хорн в колонке о пластинке для Pitchfork: «Сущности иногда не хватает, но стиля всегда предостаточно».
Denzel Curry — «Melt My Eyes, See Your Future»
Выходу пятого студийного альбома Дензела Карри предшествовали планы отказаться от альтер-эго, чтобы показать свою истинную личность, а позже и вовсе уйти из музыки — но не сразу, а после выпуска еще трех полноформатных работ. Название новой пластинки двухчастное и наполненное смыслами: Melt My Eyes («Растопи мои глаза») — метафора склонности избегать столкновений с жизненными трудностями, See Your Future («Увидь свое будущее») — мотивация двигаться вперед, оставляя прошлое позади. Лирика альбома — размышления о быстротечности карьеры рэперов и жизни в целом, внутренней борьбе, движении вперед и принятии. Записан он при участии джазового пианиста Роберта Гласпера, Buzzy Lee, Сола Уильямса, Bridget Perez, T-Pain, Slowthai и других. «Все это в голове. Я буду чувствовать себя хорошо, когда у меня растают глаза».
GUF — «О’пять»
Откровения, переживания, страхи, рефлексия, обращения к покойной бабушке Тамаре Константиновне и «Для нее 2» — ода уже совсем другой Москве. «О’пять» — первый после длительного перерыва и первый взрослый альбом Гуфа, которому «сорок два» и который «давно не Алеша». Альбом полон отсылок рэпера к себе прошлому (олды тут?), которые он выворачивает наизнанку через призму жизненного опыта. Долматов мог бы перекроить себя под новые правила рэп-игры, но решает остаться самим собой — с присущей ему искренностью и честностью, даже если речь идет о совсем не лицеприятных вещах. Просто все мы рано или поздно станем старше, а любовь никогда не будет такой, как в первый раз. Как и «Дай мне руку» — это уже совсем не «Ice baby».
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