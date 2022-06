Возвращение Stromae, терапия Кендрика Ламара и супергруппа Тома Йорка: Что мы слушали весной — и продолжим этим летом!

Ic3peak — «Kiss Of Death»

Первый за два года и седьмой по счету альбом экспериментаторов Ic3peak «Kiss Of Death» — экстремальное сочетание дэткора и поп-музыки, гроулинга и автотюна, фольклорных напевов и речитативов при участии певицы Grimes, трэп-металиста Kim Dracula и Оливера Сайкса из Bring Me The Horizon. Невольно вспоминаются слова Дмитрия Медведева о том, что «никто никогда не вернется в 2007 год»: на «Kiss Of Death», вопреки наказу, возвращаешься сразу и в 2007-й, и на несколько веков назад, чтобы потом снова оказаться в холодной (во всех смыслах) весне 2022-го. Музыкальный критик Владимир Завьялов констатирует: «Много ломают копий по поводу того, что такое российская культура в 2022 году. Ну, вот она. И за нее мы будем держаться».