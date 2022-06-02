Возвращение Stromae, терапия Кендрика Ламара и супергруппа Тома Йорка: Что мы слушали весной — и продолжим этим летом!

Kendrick Lamar — «Mr. Morale & the Big Steppers»

Пятый альбом «Mr. Morale & the Big Steppers» стал последним совместным проектом Кендрика Ламара и лейбла «Top Dawg Entertainment» (TDE), с которым он сотрудничал 17 лет.

Работа над двойным релизом была для рэпера по-христиански аскетичной: «Пишу. Прослушиваю. И коллекционирую старые пляжные круизеры. Утренние прогулки удерживают меня на холме тишины. Я месяцами хожу без телефона. Любовь, потери и горе нарушили мою зону комфорта, но проблески Бога говорят через мою музыку и семью. Пока мир вокруг меня развивается, я размышляю о том, что важнее всего. Жизнь, в которую мои слова попадут в следующий раз».