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Present Perfect Festival-2021 перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Команда Present Perfect Festival объявила о переносе фестиваля в 2021 году. В настоящий момент они заняты поиском «оптимального сценария», при котором станет возможно проведение фестиваля.

«С учетом сложившейся ситуации, а также ввиду отсутствия четкого законодательного регулирования для проведения массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, мы с сожалением сообщаем, что фестиваль не состоится в ранее анонсированные даты: 23-25 июля. В настоящий момент мы заняты поиском оптимального сценария, при котором сможем провести Present Perfect Festival. В ближайшее время мы анонсируем порядок переноса фестиваля на новые даты», — сообщили в команде фестиваля.

Все приобретенные ранее билеты будут действительны и не требуют обмена.

Напомним, концепция Present Perfect Festival в этом году — междисциплинарные коллаборации. Так, лайв электронного музыканта Nocow пройдет в сопровождении танцевальной постановки от хореографа Владимира Варнавы, а группа «Самое большое простое число» даст электронный концерт и покажет шоу «Кристалл», продуманное командой PPF до мелочей. 

В 2020 году Present Perfect Festival был отменен из-за коронавируса. Вместо него в пространстве «К-30» на Васильевском острове прошел трехдневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice.

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