Сергей Шнуров – Татьяне Толстой: «Русскую культуру нужно запрещать!»

Об охоте

Шнуров: [Я сейчас] прилетел из Алтайского края. Странным делом, я очень полюбил охоту, и все свое время, накопившееся и освободившееся от того, что я не пользуюсь теперь всеми этими социальными сетями, я провожу на охоте. И всем, кстати, рекомендую. Это замечательно!

Толстая: Но в социальных сетях делают то же самое. *Пах* и нет человека.

Шнуров: Нет, это виртуальщина. Ты не прикладываешь никаких физических усилий, чтобы существовать в виртуальной среде. Ты должен только обладать какими-то риторическими приемами, но эти все навыки довольно простые. Не нужно быть большим интеллектуалом, чтобы навести кипиш в интернете. А охота все же требует интеллектуальных усилий. Зверь, блин, умнее людей.

Толстая: А кого вы в этот раз постреляли?

Шнуров: Кабана, тетерева, бобра, а медведь ушел. Медведь был очень большой, но он меня перехитрил, был умнее в тот момент меня. Но я ни сколько не жалею, что он ушел, я его два дня потом выслеживал.

Толстая: Вы его ранили?

Шнуров: Видимо, да. Но он по крайней мере встал на дыбы, зарычал, все было по-настоящему. Это не троллинг в интернете, поверьте. Совершенно другие ощущения.