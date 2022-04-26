Алиса Фрейндлих — об отмене русской культуры, эмиграции и одной роли, которую хотела бы сыграть

О воспитании

Фрейндлих: Моя бабушка, к сожалению, умерла в эмиграционном эшелоне. Мне было шесть лет — все-таки возраст еще незначительный для созревания. Но ее уроки я усвоила на всю жизнь, потому что предлагаемые обстоятельства были такие внушительные, что нельзя было поступить иначе. Обстоятельства диктовали дисциплину. Однажды, еще до войны, я убежала из садика, просто ушла за подружкой, не сказав никому. Мама пришла — меня нет. Бабушка пришла за мной — меня нет. Подумали, либо одна меня взяла, либо — другая. И когда меня все-таки обнаружили каким-то образом, гнали домой скакалкой. Мама давала мне скакалкой по заднице, а бабушка подставляла руки. Вот такое воспитание застряло в моей голове.

Толстая: А вы «драли» детей?

Фрейндлих: Никогда и никого.

Толстая: Вы запомнили такое оксюморонное воспитание: одна бьет, другая руку подставляет. Это гениально! Но вот какой бы вы дали совет современному человеку: по какой тропе идти, чтобы сохранить достоинство?

Фрейндлих: Вспомнить все уроки своей жизни, если речь идет о человеке более чем взрослом. Но скажу, что я — плохой советчик, в том числе по вопросам воспитания. Моя дочь Варвара вправе обижаться: пока она подрастала, я была настолько поглощена работой и своим делом, что не хватало на воспитание времени. Я не уделяла ей достаточно внимания. Но она видела, что мы много трудимся. Можно только собственным примером заразить, мне кажется. Дочь получилась достойным человеком только потому, что не видела гадости рядом с собой пока росла. Однажды она мне наврала, что выучила уроки. Я спросила: «Ты сделала уроки?». Она сказала: «Да, сделала». Я схватила тетрадку, посмотрела — ни черта она не сделала. Говорю: «Ты мне сказала неправду. Возьми, пожалуйста, лист бумаги и напиши — "Маленькая ложь рождает большое недоверие"». Она послушно взяла и исписала всю тетрадку этой фразой. Ну что это? Воспитательный момент. Даже не воспитательный момент, а игра.

Толстая: У человека должна быть натура такая: когда ты один раз попался на вранье и тебе стало стыдно — больше не врешь. А другие — кто от природы лжив — тем хоть бы что.

Фрейндлих: Тут какие-то гены, которые так или иначе вскипают, когда нужно решить какой-то вопрос.