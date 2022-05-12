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Сергей Шнуров и «Ленинград» выпустили новую песню про состояние российской экономики и импортозамещение

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Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новую песню на своем YouTube-канале под названием «Наша экономика». В ней он поет, в том числе, про кризис, санкции и импортозамещение. За 13 часов ролик посмотрели более 450 тысяч раз.

Скриншот YouTube

В этот раз выступает в качестве корреспондента выдуманного телеканала «ЛенTV», который рассказывает о реальном состоянии дел в экономике.

«Производство ничего не производит, кроме фильмов, что у нас все [хорошо]. Нефть качают, газ. А на заводе показатели всегда стремятся вниз. Со стены глядят великих лики. Были времена, и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном – наоборот», — поет Шнуров.

Также музыкант вспоминает про импортозамещение: «Сделано в России» – редкий фактор. SuperJet, мне скажут, но есть "но". Наш возьмем, допустим, даже трактор, все детали у него – "Рено"».

Помимо этого, Шнуров в конце поет об уехавших программистах и нанотехнологиях, а в припеве солистка Зоя сравнивает российскую экономику с половым органом гномика.

Напомним, группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новый клип на YouTube. Новая композиция называется «Иноагент». Музыкант в своем новом произведении посылает комплименты россиянам, и вспоминают журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*, которых 15 апреля признали иноагентами.

*внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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