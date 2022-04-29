«Короче, мы одни тут против тьмы»: Сергей Шнуров и «Ленинград» выпустили новую песню «Иноагент»

В клипе Шнуров поет вместе с солисткой группы Зоей на фоне взрывающихся салютов. Музыкант в своем новом произведении посылает комплименты россиянам: «Мы духовней всех на свете, глубже мы любых морей… Мы всех лучше и всех краше, всех умней, веселее всех».

Однако в песне также говорится, что стране есть люди, кого можно назвать «не нашими» и с ними нужно бороться: «Короче, мы одни тут против тьмы, спасем весь мир от цифровой тюрьмы. Ты даже и не сомневайся в этом, а то моментом станешь инагентом».

Помимо этого, Шнуров поет, что у нас «все идет по плану» и Россия сможет «помочь», даже если об этом не просили. Но «если что-то где-то как-то» пойдёт не так, «то вообще это не мы». А в конце ролика упоминает журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*, которых 15 апреля признали иноагентами.

*внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Напомним, в начале марта музыкальная группировка «Ленинград» выпустила новую песню «Входа нет!» о притеснении россиян за границей. Шнуров и музыканты заявляют: «Русский — как еврей теперь в Берлине в 1940».