Антоха МС и Blago White «наваливают басухи» и призывают думать о хорошем в первом совместном треке «Веселей»

Хип-хоп артист Антоха MC и звезда новой школы хип-хопа Blago White ворвались в дачную студию, чтобы «навалить басухи» и замесить совместный сингл «Веселей». Что у них получилось? Послушайте прямо сейчас!
Как рассказали «Собака.ru» представители музыкантов, мысли записать фит были у Антохи МС и Blago White давно, но только вновь обретенная свобода творчества стала катализатором коллаборации. «Веселей» — не просто название сингла, а вектор музыкального движения артистов на ближайшее будущее.
Обложка для сингла стала настоящим произведением наивного искусство. Антон и Благо задумали ее яркой, веселой и главное, рисованной. Реализовал задумку художник Владимир Ярисую. Картинка удалась в лучших традициях концепции «сын нарисовал, повешу в рамку».
Песня была записана на даче у Антохи еще в конце лета. Вокалы и аранжировки дописывали уже дистанционно. «Благо приехал на такси среди ночи, был цапнут моим псом Филей за попку — так получился трек, который для всех нас стал ярким моментом и запал прямо в сердце», — поделился он. «Мы сделали эту песню, чтобы люди чувствовали себя с нами вместе, потому что вместе веселее», — добавил Blago White.
Напомним, в начале ноября Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, сообщил о том, что расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Позже Шумейко выступил с предложением вернуть Антону права на псевдоним и исполнение песен. При этом права на каталог временно останутся у продюсера.
Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также прописывалось то, что Кузнецов будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.
Также Антоха МС запустил краудфандинговую кампанию на запись нового альбома. Чтобы создать новую музыку, которую артист сможет «беспрепятственно размещать на платформах и исполнять живьем», нужно собрать 4 миллиона рублей. Послушайте первый селф-релиз музыканта «Ритм, Хлоп».
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