Антоха МС и Blago White «наваливают басухи» и призывают думать о хорошем в первом совместном треке «Веселей»

Напомним, в начале ноября Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, сообщил о том, что расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Позже Шумейко выступил с предложением вернуть Антону права на псевдоним и исполнение песен. При этом права на каталог временно останутся у продюсера.

Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также прописывалось то, что Кузнецов будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.

Также Антоха МС запустил краудфандинговую кампанию на запись нового альбома. Чтобы создать новую музыку, которую артист сможет «беспрепятственно размещать на платформах и исполнять живьем», нужно собрать 4 миллиона рублей. Послушайте первый селф-релиз музыканта «Ритм, Хлоп».