Антоха МС открыл краудфандинговый сбор на запись нового альбома

Хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, известный как Антоха МС, запустил краудфандинговую кампанию на запись нового альбома. Чтобы создать новую музыку, которую артист сможет «беспрепятственно размещать на платформах и исполнять живьем», нужно собрать 4 миллиона рублей.
Антон Кузнецов (Антоха МС)
О запуске краудфандинговой кампании на запись нового альбома:
Этот год не был простым ни для меня как человека, ни для меня как артиста. Так вышло, что в последние несколько месяцев мои песни у многих ассоциируются с неприятной историей, которая произошла между мной и моим теперь уже бывшим менеджером. Я подписал контракт, смысл которого понимал не до конца, и теперь, в результате разбирательств, доступа к моим старым песням у меня нет — и неясно, смогу ли я их когда-то исполнять. Более того, мне пришлось взять кредит и выплатить 3 миллиона рублей отступных, чтобы закрыть дверь в прошлое и иметь возможность продолжать работу и творить под именем Антоха МС.
Да, это повод погрустить, но еще больше эта ситуация вдохновляет меня на то, чтобы поскорее написать, записать и выпустить новые песни. И поэтому я здесь, на «Планете», запускаю краудфандинговую кампанию в поддержку новой музыки, которую я смогу беспрепятственно размещать на платформах и исполнять живьем!
Когда я впервые рассказал в своих соцсетях о том, в какую историю попал, многие из вас предлагали помочь деньгами. Пусть работа над этим альбомом будет нашим с вами совместным проектом! Плодом любви между автором и его слушателями без посредников. Чистое творчество, чистое созидание, полная свобода!
Поддержать кампанию можно по ссылке. Планируется, что новый альбом Антохи МС выйдет 1 марта 2022 года. Взамен участники краудфандингового сбора получат цифровую версию за несколько дней до официального релиза, CD-диск с автографом, особое указание имени в оформлении или даже светильник ручной работы от Антона Кузнецова.
Напомним, в начале ноября Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, сообщил о том, что расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Позже Шумейко выступил с предложением вернуть Антону права на псевдоним и исполнение песен. При этом права на каталог временно останутся у продюсера.
Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также прописывалось то, что Кузнецов будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.
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