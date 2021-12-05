Антоха МС открыл краудфандинговый сбор на запись нового альбома

О запуске краудфандинговой кампании на запись нового альбома:

Этот год не был простым ни для меня как человека, ни для меня как артиста. Так вышло, что в последние несколько месяцев мои песни у многих ассоциируются с неприятной историей, которая произошла между мной и моим теперь уже бывшим менеджером. Я подписал контракт, смысл которого понимал не до конца, и теперь, в результате разбирательств, доступа к моим старым песням у меня нет — и неясно, смогу ли я их когда-то исполнять. Более того, мне пришлось взять кредит и выплатить 3 миллиона рублей отступных, чтобы закрыть дверь в прошлое и иметь возможность продолжать работу и творить под именем Антоха МС.

Да, это повод погрустить, но еще больше эта ситуация вдохновляет меня на то, чтобы поскорее написать, записать и выпустить новые песни. И поэтому я здесь, на «Планете», запускаю краудфандинговую кампанию в поддержку новой музыки, которую я смогу беспрепятственно размещать на платформах и исполнять живьем!

Когда я впервые рассказал в своих соцсетях о том, в какую историю попал, многие из вас предлагали помочь деньгами. Пусть работа над этим альбомом будет нашим с вами совместным проектом! Плодом любви между автором и его слушателями без посредников. Чистое творчество, чистое созидание, полная свобода!